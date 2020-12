¡Feliz cumpleaños, Woody Allen!: Checa estas PELÍCULAS y conoce estas 5 claves para entenderlas

Hoy es cumpleaños de Woody Allen, uno de los cineastas quizá más prolíficos y al mismo tiempo controvertidos de la época moderna. Muchos lo conocen por sus líos amorosos y en segundo plano por sus peculiares temáticas a la hora de hacer cine con su particular sello.

Sin embargo detrás de tanto escándalo, la verdad es que hay un gran genio, que lleva más de 50 años de carrera y que lo mismo le da hacer Annie Hall, que Match Point. ¿No entiendes la referencia? ¡No te preocupes, que para eso es este texto! Para explicarle un poco algunos elementos esenciales para entender el cine de Woody Allen, un cineasta con una reputación algo dañada, pero con obras geniales, a pesar de que muchas de estas hayan salido de algunas plataformas comerciales.

Lo bueno es que gracias a que fue chapado a la antigua, al ritmo de la Big Band y con una formación rica en disciplina, Mr. Allen ha sorteado todos los obstáculos y declaró en una entrevista, que hay Woody para rato “Yo voy a morirme haciendo cine, les guste o no” y quizá el no portarse complaciente con el auditorio es uno de sus secretos que lo han llevado a su gran éxito (además de su talento) , sin embargo, el día de hoy te presentamos algunas claves para entender el cine de Woody Allen y así puedas impresionar a la novia, amiga, amigos o club de intelectuales aburridos, que usan palabras rebuscadas para esconder su falta de entendimiento de estas divertidas, pero profundas películas, que además te recomendamos ampliamente para pasar un muy buen rato.

1-La religión

Woody Allen nació bajo el nombre de Allan Stewart Konigsberg, en el seno de una familia judía, cosa que nunca le ha gustado en toda su vida y por ello se mofa o cuestiona constantemente en sus filmes, algunos rituales o maneras de proceder o entender la vida que tiene la comunidad de esta religión. Y aunque hay decenas de ejemplos, uno de ellos es en una de las últimas escenas de Deconstructing Harry, donde los personajes ficticios que creó en sus libros, cobran vida y lo meten en problemas, pero en uno de estos enredos se encuentra con Satán y le explica que no cree en nada, pero que tiene que valerse de la conducta humana para hacer dinero. (Es una película imperdible, no sólo por la trama, sino porque podemos ver a Demi Moore en sus mejores tiempos y al acaecido Robin Williams).

Entender que Allen no es muy religioso es vital para comprender las bromas que hace, pero si el lector no profesa el judaísmo, también comprende los chistes, gracias a su gran simpleza, pero eso sí, entre más lector sea el público, más chistes caen en su sitio.

2-Disgusto por Hollywood

A pesar de que Allen posee el mayor número de nominaciones a los Premios de la Academia, sólo posee 3 Oscar por Mejor Guion Original por los filmes de: Midnight in Paris, Annie Hall y Hannah y sus hermanas; sin embargo, él no es precisamente una ‘celebridad ejemplar’ o alguien que desee mucho asistir a las ceremonias de premiación de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (O sea, los Oscar), pues nunca ha ido a recibirlos y más bien ha plasmado lo superficial que le parece la vida de los famosos en cintas como: De Roma con amor, donde una de las 3 historias románticas entrelazadas, narra la vida de Leopoldo Pizanello (Roberto Begnini), quien se vuelve famoso de un día para otro y su vida amorosa y privada cambia drásticamente.

3- Cree en la magia

A pesar de que Allen se dice agnóstico en temas religiosos, la verdad es que sí ha manifestado un particular gusto por la magia y particularmente de los accidentes que pueden pasar si no se tiene un control sobre ella. Se burla magistralmente de los videntes, pero no descarta del todo la ayuda que le pueden llegar a proporcionar a las personas. Al menos así lo vemos en: Conocerás al hombre de tus sueños, Magia a la luz de la luna y en su versión de Alice in Wonderland, llamada Alice.

Entender que existe la magia, pero que va acompañada de una dosis de realidad es una gran clave para comprender los enredos de Allen.

4-El amor no romántico

Si eres de los que gustan de las novelas románticas contadas en línea recta, los finales felices, predecibles y absolutamente cliché, este cine no es para ti, pues a menudo, Allen se burla y le saca vuelta a todas las historias románticas que puede. Es decir, son encantadoras, pero a su manera. Aborda temas como el poliamor, la infidelidad y por supuesto: El amor no correspondido. Y aunque cada quién habla de cómo le va en la feria, la verdad resulta interesante la visión de Allen, sobre todo en: Vicky, Cristina y Barcelona, Midnight in Paris, nuevamente en Conocerás al hombre de tus sueños y la imperdible, Manhattan.

Cuestionarse la idea sobre el amor, también es una GRAN clave para comprender el cine de Allen.

5- Su amor por la literatura y claro, ¡EL CINE!

No importa lo que Allen diga en A purpose of Nothing. A pesar de que se presuma inculto, la verdad es que es un hombre profundamente culto, pues en más de una película pone de manifiesto o hasta se atreve a jugar con personajes de libros, sus propias películas o con la vida de los escritores que mejor conoce o desconoce. Su placer es ponerle situación complicada a sus personajes, casi siempre cineastas, actores o escritores.

Ahí tenemos otra vez a: Midnight in Paris, Blue Jasmin, The Purple Rose of Cairo, donde los personajes se salen de la pantalla o Bullets over Broadway, donde presenta a David Shayne (John Cusack), un joven escritor sin muchos recursos económicos para montar su obra en Broadway.

Sin duda, Allen es uno de los contadores de historias, más amenos sobre la faz de la Tierra en estos momentos y verlo es aceptar una invitación a la reflexión, la sátira y el cuestionamiento sobre el comportamiento humano. Casi todos sus títulos son muy recomendables, pero estas películas son sencillamente IMPERDIBLES.