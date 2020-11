Programador oaxaqueño crea app para aprender lengua mixteca: FOTO

Ricardo Jiménez Jiménez creció escuchando a sus padres hablar mixteco. Ya más grande, en su comunidad natal de San Pedro Jaltepetongo, Oaxaca, veía que los niños entendían la lengua de los adultos, pero siempre respondían en español: "Había un desplazamiento lingüístico y eso no sólo pasaba aquí, la situación se repite en varias comunidades", dice.

Preocupado por la situación, el joven que había estudiado programación en el CBTIS 265 de San Jacinto Amilpas y después aprendió la enseñanza de idiomas, decidió desarrollar una aplicación para fomentar el aprendizaje de la lengua que escuchó desde niño.

"Entre los hablantes perdura discriminación, racismo y el estigma de aprender una lengua, la gente está desinformada y le han dicho que su lengua no vale; además, hay muy poco material para la enseñanza de lenguas, no hay herramientas. En la ley se dice que como indígenas tenemos derecho a tener una educación bilingüe, a tener materiales, pero no existen realmente", afirma.

A principios de este año, presentó la versión 2.0 de Dukua 'a Yo ' Dadavi (Aprende la lengua de la lluvia), que ofrece 16 campos semánticos, seis categorías de frases y un alfabeto general de la lengua mixteca en toda la nación Ñuu Savi (Pueblo de la lluvia), que comprende regiones de Guerrero, Puebla y Oaxaca, este último donde se concentran 54 de las 81 variantes de la lengua.

La app, disponible de manera gratuita para Android, se puede leer en mixteco, español e inglés y cuenta con la ayuda de Crescenciano Hernández, presidente de la Academia de la Lengua Mixteca. Aún sin apoyo institucional, el programador trabajo también en la app Aprende chontal y en diciembre proximo, espera dar a conocer dos aplicaciones más: una sobre material del Covid- 19 en lenguas indígenas y otra de textos literarios, mitos, leyendas, literatura, poesía, cuentos y música.

La app cuenta con una sección dedicada a los profesores

Busca reforzar el aprendizaje de los niños

En números

469 mil mixtecos hay tan sólo en Oaxaca

81 variantes comprende la lengua

3 estados abarca todo la región Ñuu Savi

Por Luis Carlos Sánchez