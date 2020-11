Luis Zapata Quiroz: picaresco y experimental

Adelantado, experimental, escritor nato antes que bandera de cualquier movimiento aún cuando el de la lucha por los derechos homosexuales lo adoptó, así fue Luis Zapata Quiroz, el célebre autor de “El vampiro de la colonia Roma”, quien falleció el miércoles pasado a los 69 años de edad.

Sí. La literatura de Zapata y sobre todo la novela que cuenta las historias de Adonis Garcia, abrió terreno al movimiento gay, pero esa no fue la propuesta de su autor, afirma su amigo y editor Ariel Rosales: “No me parece justo que se encasille como pionero de la literatura gay, se adelantó muchísimo, pero no había conciencia de cooperar con el movimiento, ni siquiera había un movimiento formal en ese momento”.

“El vampiro…” ganó el Premio Juan Grijalbo en 1979 e inmediatamente se convirtió en éxito; Rosales estima que se han vendido unos 300 mil ejemplares desde entonces y dice que su notoriedad proviene de sus cualidades literarias: la de ser, antes que una novela gay, una novela picaresca como las del Siglo de Oro. “En el prostituto, en el chichifo, Zapata encuentra a un pícaro como lo fue el Lazarillo de Tormes, el Buscón, de Quevedo”.

El uso del lenguaje es otro de sus atributos: contada a manera de vivencias que han sido registradas en cintas de cassete, su autor se olvidó casi por completo de las reglas de puntuación para imitar el lenguaje oral. “Lo hace para lograr el ritmo de lo que está contando, el lenguaje supuestamente oral, y luego, tipográficamente con los párrafos hace como piñas tipográficas, que dan un ritmo y visualmente le ayudan al lector a meterse a la novela, es algo muy adelantado”.

Pero nuevamente, Zapata es más que “El vampiro…”, en total escribió 14 novelas y al menos nueve libros de cuentos. Rosales adelanta que Penguin Random House buscará con los herederos del escritor reeditar su obra y crear una Biblioteca Luis Zapata. Por lo pronto, “Como sombras y sueños”, uno de sus últimos libros fue editado por Cal y Arena, donde otras tres novelas siguen agotadas.



“El vampiro de la colonia Roma” logró vender 25 mil libros en dos meses

Zapata también escribió crónica, ensayo y cine

Se venden al año 10 mil libros de “El vampiro…”

Zapata escribió 14 novelas a lo largo de su vida

Por Luis Carlos Sánchez