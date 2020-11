Conoce el verdadero ORIGEN y significado OCULTO de la palabra 'Ojalá'

Como buena lengua romance, el Español tiene distintas palabras cuyo origen está en otros idiomas y después de mucho tiempo se han acuñado como propias. Sin embargo, lo que no podemos negar es la el carácter intercultural que llega a tener y por ende, la variedad de significados.

Hoy toca hablar de la palabra 'Ojalá' que seguramente la has usado más de una vez creyendo que era 100% hispana, pero no es así. Y no de culpamos, pues después de muchos años, la verdad es que es normal que ni nos preguntemos de dónde viene cada palabra que utilizamos.

Aunque la verdad, con tanto encierro, todavía sobrevivimos algunas personas curiosas, que escudriñan un poco las raíces de algunas palabras que llegaron a nuestro idioma desde hace tiempos muy remotos, como fue el caso de esta palabra de origen árabe, que fue traída por los moros o árabes del Norte de África que vivieron en el sur de España por lo menos ocho siglos y además de traer consigo el concepto del cero y del álgebra, también influyeron en el idioma y se quedaron palabras como alcohol, algodón y la que nos atañe, OJALÁ.

Trasfondo religioso

Ojalá en realidad no era una palabra, sino una frase: wa sha’ Allah, cuyo significado era 'Quiera Dios' y en el árabe actual, quedó como shal lah, que es una invocación directa al Dios Allah de los musulmanes.

Y aunque en Español la usamos seguido y sin importar la religión, casi siempre se hace con buenas intenciones, aunque quien la pronuncie sea agnóstico. Así pues, en lugar de decir "Quiera Dios y pases el examen", decimos "Ojalá pases el examen", así no nos metemos en problemas con los creyentes o no. Sin embargo, existe un equivalente que las abuelitas suelen usar y esa es la frase "Primero Dios", pero eso está un poco más en desuso.

Fue una de las muchas palabras que heredaron los árabes en la Península Ibérica. Gráfico: Christian Chacón

La historia lingüística y social de la Península Ibérica cambió mucho en el año 711, cuando miles de árabes, o sea los musulmanes, invadieron casi todo el territorio y como todo tenía tanta influencia religiosa, la palabra o frase en ése entonces se usaba tanto para una comunicación cotidiana, como para fines comerciales, así , cada que se hacía una transacción se decía algo como "Ojalá le sirva (x cosa que se compraba-vendía) " "Ojalá vuelva pronto" y un largo etcétera.

Evolución lingüística

Sin embargo, a pesar de que los árabes influyeron casi en toda la península, hubo una pequeña parte del centro norte de España que nunca fue conquistado y fue este espacio el que tuvo muchas consecuencias históricas para el desarollo de España y su lengua.

También, en esa misma área, todavía se conservaban dialectos romances usados antes de las invasiones árabes y de hecho, esto fue parte importante para que más tarde, se planeara la famosa reconquista.

Por Citli Toribio