Estas 5 conductas silenciosas que son VIOLENCIA DE GÉNERO y quizá tú no lo sabías

Por desgracia, no todo es Eleazar Gómez y sus agresiones físicas a su novia, hay un millar de casos anónimos o desconocidos relacionados con la violencia de género y es que dadas las concepciones culturales que existen en nuestro país, la verdad es que ocupa uno de los primeros lugares en dicho ejercicio.

Hoy, en el marco del Día Internacional para la eliminación de la Violencia de Género, queremos que reconozcas algunas de las conductas con las que probablemente te has topado en la vida cotidiana y creías normales, pero no lo son. Se trata de violencia y probablemente no lo habías reconocido como tal.

1. Que te ignoren al hablar

Así es. Es muy común que estando con amigos o familiares, todos quieran emitir su opinión, pero si cuando tú hablas, tu interlocutor o los otros te ignoran, estás ante un caso de violencia, porque la indiferencia agrede a nivel psicológico y eso cuenta definitivamente como una falta de respeto o agresión psicológica. Cuida bien con quien te relacionas. El hecho de que sean familiares no les da derecho de hacerte sentir mal. Hazte escuchar.

2. "Las niñas deben de juntarse con puras niñas"

Esta frase es quizá una de las más utilizadas por muchas mamás con niñas pequeñas, pero esto además de provocar miedo al sexo opuesto, lo que provoca es una visión no equitativa de los lazos de amistad. Las niñas pueden juntarse con quienes quieran y lo que tienen que aprender es a defenderse de quien sea sin importar el género.

3. Pensar que una mujer completa es una mujer casada o con hijos

Esto es absolutamente falso. Una mujer completa es quien se siente satisfecha con lo que tiene sin importar si está casada, soltera, con hijos o sin ellos. Actualmente de a poco han ido cambiando estos estereotipos, pero todavía existen familias que presionan a las mujeres para que se casen o procreen. ¡No te dejes intimidar! Tu vida es tuya y nadie puede decidir por ti.

4. Los niños u hombres no lloran

Esto por más trillado que suene, todavía sigue siendo un coco para muchos mexicanos en pleno siglo XXI, pues aunque ya hay muchos que deciden expresarse libremente, hay otros que aún se reservan su sufrimiento y llorar les causa culpa o vergüenza. ¡Esto tiene que parar!, sobre todo, porque el llanto es una forma de sensibilización.

5. Si los hombres ayudan a los quehaceres de la casa "son mandilones"

Esto es una forma de violencia de género, porque con dicha declaración, se asume que las tareas de casa son obligación de las mujeres, cuando no lo son. La verdad lejos de una broma, esto es un condicionamiento pasivo-agresivo, para las acciones de hombres y mujeres.

Actualmente, un nivel de impunidad de 51.4% en feminicidios y de 89.6% en homicidios dolosos explica el hartazgo de la sociedad mexicana y las protestas actuales de mujeres, reveló este martes un estudio de la asociación Impunidad Cero.

Con información de EFE