Ellas fueron las AMANTES de Diego Rivera a lo largo de su vida

Aparte de un buen pintor, Diego Rivera es conocido por haber tenido un 'Ojo alegre', lo cual se traduce como una vida llena de amor, pasión y muchas infidelidades. Algunas las vivió Frida Kahlo, otras no, pero eso no significa que no hayan estado presentes a lo largo de su vida.

Por eso hoy a 63 años de su muerte lo recordamos con un listado de las amantes o parejas que mantuvieron algún tipo de relación con el muralista mexicano y que en su momento vivieron escándalos sentimentales en el mundo del arte mexicano, pues algunos de ellos fueron muy polémicos.

Angelina Beloff

Ella tiene el título de la primera esposa del artista. Angelina era retratista, paisajista, educadora y escenógrafa. Ayudó a Diego los primeros años que este vivió en Europa. La pareja tuvo un hijo que falleció en 1919 cuando tenía un año. Su relación terminó en 1921.

Lupe Marín

Fue una escritora mexicana que posó para Rivera recreando El canto para su mural “La Creación”. Se casaron en 1922 y tuvieron dos hijas. Su separación vino en 1929 y ella Lupe se volvió a casar y él comenzó en ese mismo año su romance con Frida Kahlo.

Frida Kahlo

Fue quizá la mujer con quien duró más tiempo y aunque tenían una relación enternecedora, también los tormentos formaron parte de ella, pues sostuvo muchos amoríos durante su matrimonio, el cual inició el 21 de agosto de 1929, se divorciaron en enero de 1940 y el 8 de diciembre de ese mismo año volvieron a casarse. Sin embargo, después de que Frida soportó la infidelidad del artista con su hermana, ella le pidió que tuvieran una relación abierta.

Cristina Kahlo

Cristina Kahlo era la cuidadora de Frida. Foto: Especial

Ella era la hermana menor de Frida y fue amante de Diego. Posó desnuda para él en dos ocasiones y mantuvieron una relación sentimental hasta que Frida, los descubrió en la cama y luego se fue de la casa donde vivía con Diego.

Lupe Rivas Cacho

Posó para su mural La Creación

Lupe Rivas era una reconocida y bella actriz. Mantuvo un romance con Rivera mientras realizaban trabajos políticos en conjunto para el Movimiento Obrero. Lupe también fue una de las modelos que posó para el artista y se le puede ver en el mural “La Creación”, representando La comedia.

Emma Hurtado

Tras la muerte de su esposa, Frida Kahlo en 1954, Rivera se casó con Emma Hurtado, quien fue su agente por casi 10 años.