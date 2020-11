Museo de museos, embodegado en Antropología

La Secretaría de Cultura federal aún no sabe cuál será el destino que dará a los materiales que la asociación Puerto Cultura entregó como prueba de que finalizó el trabajo para implementar el frustrado Museo de Museos, por el que la extitular de la dependencia, María Cristina García Cepeda fue sancionada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), y que se mantienen embodegados en el Museo Nacional de Antropología.



Fue hasta 2019, ya en la administración de Alejandra Frausto, cuando la Secretaría de Cultura les solicitó entregar los audiovisuales, recursos de realidad virtual e infografías electrónicas que servirían para el museo. Antes, con García Cepeda, afirma Sergio Raúl Arroyo, exdirector del INAH y miembro de la asociación civil, no los pudieron entregar porque la dependencia no tenía dónde ponerlos.



“El problema que se presentó es que no tenían donde almacenar esto por parte de la Secretaría de Cultura, hasta que en 2019 nos dijeron que ya lo podíamos entregar”, dice.



Arroyo afirma que Puerto Cultura había terminado “en tiempo y forma” el proyecto museológico por el que su sociedad recibió más de 59 millones de pesos en dos contratos, y que así se lo demostró a los auditores de la Función Pública: “a lo largo del proceso nunca apareció ningún problema que implicará recursos financieros”.

ALMACÉN. Los implementos del museo que jamás abrió siguen en espera de un destino. Foto: Cortesía



Aún cuando la sociedad había terminado su trabajo, el museo que sería instalado en la Casa del Marqués del Apartado, nunca fue terminado y tampoco abrió sus puertas. La adaptación del museo, señala Arroyo, “no era inherente a nosotros, yo no puedo decir las razones por las que no se abrió”. Al estimar que hubo un daño al erario público, la SFP inhabilitó a García Cepeda y dos funcionarios más, por 10 años y les impuso una multa de casi 20 millones de pesos.

Foto: Cortesía

El proceso continúa abierto, y los implementos del museo que jamás abrió siguen en espera de un destino. “Mientras esté abierto el proceso de auditoría no se puede dar destino a los materiales. Se analizará la mejor manera de aprovechar esos recursos para darles un destino óptimo”, señaló la Secretaría de Cultura a este diario.

¿QUÉ PASÓ?

Arroyo afirma que su socio Eduardo Vázquez no tuvo que ver en el proyecto.

Puerto Cultura dejo de funcionar después de este último trabajo.

Por Luis Carlos Sánchez