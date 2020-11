¿Cuál es el verdadero ORIGEN y significado de la palabra 'PÍPIRISNAIS'?

El idioma español tiene una inacabable fuente de modismos y es conocido por ser uno de los idiomas más bastos en regionalismos y significados que puede tener una palabra y por lo mismo es uno de los más complicados de aprender para quienes no son hablantes nativos, debido a que cada región de hispanohablantes cuenta con diferentes formas de referirse a la misma cosa o bien, una misma palabra puede variar dependiendo del lugar donde se diga.

Y si a esto le sumamos, la mezcla de otros idiomas con los que converge el español, como el inglés, podríamos agregarle un grado más de dificultad a la hora de entender ciertas expresiones o palabras como los pochismos, que son palabras de origen estadounidense que se han incorporado al habla española en México.

Dentro del grupo de pochismos, está la palabra PÍPIRISNAIS, que sin ir más allá, el diccionario de mexicanismos de la Academia Mexicana de la Lengua, la define como persona que viste bien o tiene buenas costumbres. Sin embargo, después de rastrear un poco el origen de la palabra, nos dimos cuenta de algo muy particular.

La palabra, que si bien tuvo mayor popularidad a finales de los años 70 y principios de los 80 no es precisamente mexicana, sino estadounidense, pues viene de la frase inglesa People is nice y de acuerdo con varios lingüistas y estudiosos del español, aunque no existe ninguna historia oficial, muchos están de acuerdo de que la palabra Pípirisnais es la frase inglesa deformada, por un sin número de razones.

El sueño americano

Resulta, que entre los contingentes de migrantes durante el final de la década de los 70, la mayoría de los mexicanos que se iban a trabajar de manera legal o ilegal a Estados Unidos en busca del sueño americano, llevaban un conocimiento muy básico o a veces nulo del inglés, lo cual daba pie a que repitieran las cosas conforme lo iban escuchando.

La expresión tuvo mayor popularidad a finales de los años 70 y principios de los 80. Gráfico: Christian Chacón

Esta manera de aprender un idioma no es necesariamente mala, sino diferente, pues si bien la escritura y la fonética son un tanto erradas, no lo es el significado, pues ése ha sido lo único que se ha conservado incluso hasta nuestros días, cuando la palabra ya está más que constituida como jerga del español mexicano.

Pípirisnais fue usada cientos o quizá miles de veces para referirse a alguien muy arreglado o bien vestido, que buscaba dejar una primera, segunda o tercera buena impresión y la forma correcta de traducir People is nice es justamente como Gente bien, que a su vez, se entiende, en español como, "Personas acomodadas o de buenas costumbres".

Aunque la expresión regularmente era usada entre las clases media baja o media alta, sólo fue cuestión de tiempo para que se popularizara y llegara a boca de todos, de tal suerte que hoy cualquier mexicano la entiende y hasta cualquier estudioso del español región México o Latinoamérica.

La forma más común de escuchar la palabra, es la frase: "Mírale, anda bien Pípirisnais", pero actualmente los usos y costumbres han cambiado un poco y ya no se escucha con frecuencia, aunque eso no quiere decir, que nadie lo entienda.

Así que: Si usted es generación Babby Boomer, probablemente no necesite explicación; si es generación X, probablemente ya se sabe la historia; si es un Millenial, le parecerá curioso, porque sus tí@s o padres la usaban y si es un Centennial o generación 'Y' o 'Z', esto quizá se le hará una gran revelación.