Mondrian, un "milagro" en Madrid que marcará un punto y aparte en el arte durante la pandemia

Las dificultades asociadas a la pandemia estuvieron a punto de arruinar una de las exposiciones estrella de la temporada en España, la dedicada a Piet Mondrian, gran icono de la modernidad junto a Picasso, cuyos responsables califican su inauguración como un "milagro" que redefinirá el mundo del arte.



"Es un símbolo de que, a pesar de todo, la cultura segura es muy importante y de que este tipo de muestras son necesarias", ha señalado Manuel Borja-Villel, director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS), que acogerá la retrospectiva entre el 11 de noviembre y el 1 de marzo de 2021 dentro del programa de su trigésimo aniversario.



Como su propio nombre indica, "Mondrian y De Stijl", se revisa la enorme influencia artística del pintor holandés de las cuadrículas geométricas de colores y su relación con el movimiento de jóvenes creadores de arte abstracto nacido en su país para imprimir un rumbo totalmente único en el devenir del arte contemporáneo de principios del siglo XX.

Exposición "Milagro" debido a la pandemia por Covid-19

"La exposición es casi un milagro, porque sus obras ya en situación normal son muy difíciles de prestar al ser muy frágiles. Tendría que haberse inaugurado en abril y pensamos que habría que cancelarla, pero luego vimos que los museos respondían muy bien a los préstamos, excepto casos como los de museos americanos que, al ser privados, tuvieron que hacer ERTE y no tenían gente ni para preparar los transportes", ha explicado Borja-Villel.



Respecto de la idea original, finalmente faltan en la exposición presentada hoy a los medios en Madrid unas diez obras de Mondrian que, en opinión de sus responsables, no afectan a su propósito.



"La diferencia es que esta es un poco más íntima. Está a caballo entre el mundo de ayer, el de unas exposiciones que ya casi no se van a hacer (porque las obras de las vanguardias, por razones de conservación, es muy difícil que viajen), y el del futuro, en cuanto a que esta es una exposición muy bella pero con tesis muy clara y abarcable", ha insistido el director del MNCARS.

Por EFE