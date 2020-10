Louise Glück gana el Nobel de Literatura

Por lo que el Comité del Premio Nobel 2020 llamó una “inconfundible voz poética que con belleza austera hace universal la existencia individual”, la estadounidense Louise Glück fue acreedora del galardón que entrega la Academia Sueca a lo mejor de la literatura.

Con una medalla de oro y un premio en efectivo de 10 millones de coronas suecas (lo equivalente a 24 millones de pesos) se reconoció, la cual fue considerada por el jurado como “franca e intransigente”.



Entre sus libros de poesía destacan Averno (2006), The Seven Ages (2001) Vita Nova (1999), Meadowlands (1997), Ararat (1990) y The triumph of Achiles (1985), trabajos que la hicieron merecedora de premios como el Pulitzer y del National Book Awards, por mencionar algunos; dichos textos han sido traducidos al español por Pre-textos.

Sobre la autora