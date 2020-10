Fetén Fetén y “Cantables II”: los retos de hacer música en medio de una pandemia

View this post on Instagram

Hoy hemos GOZADO con mayuu0301sculas. Queu0301 maravilla. Y quu00e9 pena que nos quieran cerrar esto, cuando no supone ninguu0301n riesgo ... ay. Maravilloso el tocar en los montes de Benasque. Gracias a @festivalsonnadph y @dphuesca por contar con nosotros y por no rendirse al miedo de programar. Muu0301sica, respeto, naturaleza y sonrisas tras la mascarilla. u2764ufe0f