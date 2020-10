Cuestionario de Proust, Alfredo Daza

Respuestas de Alfredo Daza, Barítono.

1. Tu principal virtud: La responsabilidad.

2. Tu principal característica: La honestidad y el coraje.

3. Tus cualidades favoritas en un hombre: La integridad, paciencia y sentido del humor.

4. Tus cualidades favoritas en una mujer: Integridad, paciencia y sentido del humor.

5. Tu cualidad favorita en amigos: Lealtad.

6. Tu principal culpa: Procrastinación.

7. Tu ocupación favorita: Procuro que todo lo que hago, pero en especial mi profesión.

8. Tu idea de felicidad terrenal: La paz.

9. ¿Cuál considerarías la desgracia más grande?: La codicia, la avaricia del ser humano.

10. ¿Si no fueras tú, quien serías? Un yo alterno, un punto en un papel, una nota en una partitura, el humo de un cigarrillo, un planeta.

11. ¿Dónde desearías vivir? Cerca de los seres que amo.

12. Tu comida y bebida favorita: Aquella regional en donde sea que me encuentre.

13. Tu color y flor favoritos: Negro y el girasol.

14. Tus autores literarios favoritos: Charles Dickens, William Shakespeare y Carlos Fuentes.

15. Tus poetas favoritos: Manuel M. Flores, Baudelaire y Amado Nervo.

16. Tus héroes ficticios favoritos: Rodrigo di Posa y David Copperfield.

17. Tus heroínas ficticias favoritas: Jessica Jones.

18. Tu compositor favorito: Giuseppe Verdi y Wolfgang Amadeus Mozart.

19. Tu pintor favorito: M.C. Escher, Kandinsky, Miró, Marc y muchos más.

20. Tu héroe histórico favorito: Cuauhtémoc.

21. Tu heroína histórica favorita: Marie Curie.

22. Tus nombres favoritos: Wolfgang y Huitzilopochtli.

23. Tu repulsión de mascota: Tarántula.

24. ¿Qué personaje de la historia te desagrada? Victoriano Huerta y Benito Mussolini.

25. Evento militar que más admiras: Ninguno.

26. La reforma que más aprecias: El derecho universal a la salud y a la educación.

27. ¿Qué talento natural te gustaría tener? Organización y memoria musical fotográfica.

28. Tu principal estado de ánimo: Serio.

29. ¿Para qué falta eres más tolerante? A la adicción, hasta cierto punto.

30. ¿Cómo te gustaría morir? De causa natural.

31. Tu lema favorito: “I did it my way”.