El 24avo Tour de Cine Francés en México 

En “A propósito de…” Mercedes García Ocejo conversó con Sofía Llorente, vocera del 24avo Tour de Cine Francés que se presenta en 73 ciudades del país como son Aguascalientes, CDMX, Monterrey, Querétaro, Chetumal, Guadalajara, Cancún, Tijuana, La Paz, Mexicali y muchas más, además de otras de Centroamérica. Gestora cultural especializada en festivales artísticos, editoriales y cinematográficos, Llorente trabaja actualmente en la Embajada de Francia en México en el servicio de Cooperación Audiovisual y está a cargo de la promoción del cine francés y la educación artística a través del cine, además de actividades vinculadas a la difusión musical.

El Tour de Cine Francés es una muestra itinerante que presenta la mejor selección de cine francés contemporáneo previo a su estreno en salas a partir de noviembre. Fundado por Nueva Era Films, Cinépolis, la Embajada de Francia en México, y la Federación de Alianzas Francesas, la muestra promueve el cine francés y busca crear nuevos públicos interesados en la cultura gala. Las películas que se exhiben este año pueden consultarse en la cartelera www.tourdecinefrances.com

Las cintas que este año participan son:

ALGUIEN, EN ALGÚN LUGAR ( DEUX MOI )

) LA BELLE ÉPOQUE (LA BELLE ÉPOQUE)

LA ÚLTIMA VIDA DE SIMÓN (LA DERNIÈRE VIE DE SIMON)

LOS ILUMINADOS (LES ÉBLOUIS)

MI PERRO TONTO ( MON CHIEN STUPIDE)

TRES DÍAS Y UNA VIDA (TROIS JOURS ET UNE VIE)

UNA PEQUEÑA MENTIRA (FOURMI)

Películas de producción reciente, algunas con nominaciones en festivales

Sofía Llorente comentó que “las películas que presentamos este año no se habían exhibido en México por lo que son estrenos que ya han sido reconocidos en diversos festivales en Francia y en Europa”, y añadió que “es la empresa Nueva Era Films quienes crearon el Tour de Cine Francés y conformaron la selección de las cintas. Ellos desde 1997 organizan este Tour junto con Cinépolis y posteriormente entraron a apoyarlo las instituciones francesas. El objetivo es mostrar lo más destacado del cine comercial francés”. Las películas también se exhiben en otros foros como la Cineteca Nacional en la CDMX para todo tipo de público además de que están disponibles en Cinépolis: “Estamos con presencia en 229 salas en toda la República”, dijo y añadió que “las películas de este año tienen el común denominador de que tratan asuntos de la vida cotidiana y el hilo conductor son temas muy humanos con narrativas fuertes pero tratados con inteligencia sin caer en lugares comunes; todas las historias están contadas desde un punto de vista muy cotidiano y muy humano presentando todas nuestras luces y sombras como personas”.

Influencia de lo mejor del cine galo

Este 24avo Tour de Cine Francés dijo Sofía Llorente, promueve una manera diferente de ver al séptimo arte con directores, actores, productores y guionistas de todos los estilos, quienes a través de todos los géneros presentan drama, comedia romántica, suspenso y documental, y muestran su muy particular visión de la vida, del ser humano y su complejidad. “En estos tiempos de pandemia la cinta Alguien en algún lugar me parece que retrata muy bien lo que son las relaciones humanas en esta época, justo cuando estamos tan conectados a través de la tecnología pero no necesariamente implica que estemos conectados más con los demás; es al contrario, puede distanciarnos. Y al seguir la historia de los personajes de la película, quienes aparentemente viven vidas separadas y diferentes, en realidad nos damos cuenta de que viven cerca y prácticamente lo mismo. Estas películas ayudan a pensar en nuestras dinámicas de convivencia social ahora”, comentó. Y añadió que las 7 cintas seleccionadas para este Tour, “ tratan mucho los temas de los espacios interiores y la intimidad, las relaciones humanas con sus luces y sombres, y el cine francés nos ofrece así un estilo y narrativas propios, que son tan diferentes a las del cine del cine norteamericano, por ejemplo. El cine francés tiene ese estilo distinto y en estos momentos sus historias nos son útiles y resultan muy originales”.

La visión francesa del mundo a través de la cinematografía

El arte francés siempre ha sido apreciado en México y la cinematografía en particular. Sofía Llorente vocera del 24avo Tour de Cine Francés dijo que la relación de amistad entre ambos países es muy estrecha y que el cine actual es siempre apreciado un público amplio: “el cine francés es famoso en todo el mundo, con sus actores, directores, las historias que narran y su influencia siempre ha sido reconocida. Esperamos que disfrute un amplio público de la oferta del Tour”, concluyó.

Y busque la cartelera del 24avo Tour de cine francés en www.tourdecinefrances.com

