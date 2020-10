La estructuración de Benjamín Romano

Benjamín Romano es director del despacho LBR&A. Ha recibido reconocimientos como la Medalla de Oro en la XIV Bienal Nacional de Arquitectura Mexicana 2016 y en 1993, el Primer Lugar Mundial al Edificio Inteligente, otorgado por el IBI de Chicago, Illinois, por su proyecto Torre Chapultepec; en el 2018 recibió The International Highrise Award por la Torre Reforma, edificio reconocido como “el rascacielos más innovador del mundo”. La siguiente conversación con Romano la desarrolla Kast Studio como un diálogo abierto que aborda aspectos generales que definen su arquitectura; así como sus proyectos actuales, en los que la estructuración, como en todas sus obras, es un tema fundamental.

PROYECTO VIZCAÍNAS. | Foto: Cortesía Benjamín Romano

¿Cómo ves la arquitectura en México? ¿Cómo defines tu arquitectura? Recuerdo que uno de tus elementos principales, es la estructuración y cómo implica un cambio en un proyecto.

Yo creo que México tiene una gran arquitectura, puede competir en arquitectura a nivel internacional, es grandiosa. El manejo de la luz en México es increíble, tanto que lo sueñan en Europa; también el uso de materiales y la mano de obra. Por otro lado, nuestro país está muy relacionado con el sismo y eso no nos permite tener arquitecturas muy ligeras y una identidad muy clara: la identidad tectónica. Hoy en día, si me preguntas sobre la tendencia de la arquitectura mundial, yo respondería que es casi como “levitar”; tal ves exagero al decir levitar, pero me parece que esa es la tendencia de la arquitectura.

¿Crees que el tema de la estructuración, como tú la defines, es tectónica o sísmica? Por consiguiente, ¿defines tu arquitectura como arquitectura mexicana por ese factor?

Por supuesto. La estructuración, tiene que definir el proyecto. Por esto, todos mis edificios son implícitamente “mexicanos”. Aquí no nos da miedo tener un muro de piedra, tabique, o del material que me digas.

TORRE REFORMA. | Foto: Cortesía Benjamín Romano.

¿Cómo defines el espacio público?

Primero como una necesidad y después como una extensión del espacio privado. El espacio público es y siempre será necesario. En México tenemos que transformarlo para que se use de mejor forma y se vuelva un espacio de apropiación. De tus proyectos actuales, el de las Vizcaínas es muy importante ¿Esta es la primera vez que haces algo en el espacio público a gran escala? Es uno de mis proyectos que más me tienen cautivado. Las Vizcaínas es un edificio que se terminó de construir hace más de 250 años y la oportunidad de intervenirlo y modificar el entorno, es como esos proyectos utópicos de escuela. Para este proyecto, había un problema de estacionamiento, y es que, como sabes, el colegio vive de las bodas. Mi propuesta fue poner los coches en el sótano y arriba planteé tener un complejo de cines así como otros usos muy diferentes; es muy interesante ya que en el primer cuadro de la Ciudad de México no hay ningún cine. Otro acierto fue el supermercado, que tampoco había por ahí. Me pareció muy interesante revivir la idea original de los vascos de utilizar “accesorias”; ahora vamos a poner locales con destino turístico gourmet de antaño para inspirar algo de nostalgia. También vamos a incluir un restaurante vasco en la huerta. Entonces, con todo lo que estamos haciendo no solo estamos dando mayor diversidad de servicios, sino atendiendo socialmente a la comunidad local. Por otro lado, para el proyecto de Chapultepec, mi parte es integrar Los Pinos a Chapultepec, conectar las diferentes secciones. Es un proyecto increíble y somos varios talentos involucrados, trabajando de la mano todo el tiempo.

¿Hay algún libro de arquitectura que te haya marcado de alguna forma?

Hay un libro que se llama Thinking Big (2000) que habla de presas y puentes, de cosas a gran escala, del Pompidou y del edificio Foster en Hong Kong, de estas obras arquitectónicas a las que no les intimida el tamaño, al contrario, les crece el tamaño; es un libro que hojeo seguido.

