El plasma la salva

MONTERREY. Ingrid González estuvo internada 15 días, e intubada cuatro, pero se convirtió en un caso único. Es la primera mujer embarazada que recibe tratamiento de plasma convaleciente en el país, y se recupera completamente de COVID-19.

Con seis meses de embarazo, sin estar convencida de recibir el procedimiento (después de que los especialistas le advirtieron que no era seguro para ella o su bebé), la salud de Ingrid, de 33 años, se complicaba cada momento.

Por lo que su familia debió tomar la decisión de aplicar el proceso. Su caso se volvió viral en Monterrey, y sus alrededores.

Su familia, amigos, conocidos y algunos desconocidos compartieron la petición de donar plasma para la mujer embarazada, lo que atrajo la atención de muchas personas que acudieron al llamado, a la espera de ayudar en su salud.

Cerca de 345 personas aportaron plasma en Nuevo León. Foto: Especial

Incluso, llegó gente de otros estados que manejaron varios kilómetros, con la intención de hacer la donación.

“Un día en la tarde me dicen que me tienen que intubar; yo tenía muchísimo miedo, no quería que eso pasara. Busqué en internet, y las estadísticas no son muy buenas. Le hablé a mi esposo, me despedí de él y de mi hijo, que tiene un año y medio. Fue muy difícil.

“Creo que impactó mucho saber que había una mujer embarazada, que necesitaba plasma. Vino gente de Reynosa a donar”, recordó González.

El riesgo de hacer este tipo de tratamiento en mujeres que esperan a un bebé es alto, ya que sus cuerpos, y los de sus hijos no reaccionan igual.

El tratamiento que recibió es llamado “donación de plasma por compasión”. Ahora es un caso clínico publicado por los especialistas del Tec de Monterrey, ya que tuvo el tratamiento en un hospital privado, operado por la institución académica. Han sido ayudados 341 ciudadanos, por las donaciones. Foto: Especial

Tras cuatro días intubada y luego de recibir dos dosis, se extubó a Ingrid, quien empezó a recuperarse rápidamente. Su bebé está en perfecto estado de salud, y se espera que nazca pronto, sin complicaciones. Llevará el nombre de Belén. Te puede interesar COVID-19 ataca a 21 integrantes de una familia

La mujer dijo estar enojada, al ver que algunos se toman a la ligera la situación actual.

“Hay quienes no creen que esto es real… Miro a amigos que andan en la playa o en una fiesta. ¿Cómo es posible esa inconsciencia? Me molesta que sólo piensen en la necesidad personal y no en la colectiva; los hospitales están llenos, es horrible”, concluyó.

Por Daniela García Gracia

