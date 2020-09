Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 1° y 2° grado, 8 de septiembre: actividades y respuestas

Como cada día el programa de la SEP Aprende en Casa 2 emite las actividades correspondientes al programa escolar determinado para este Ciclo Escolar 2020-2021. A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este martes 8 de septiembre para Primero y Segundo grados.

La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios, incluidos los cuadernos de trabajo con que cuentan los alumnos para complementar e incentivar el conocimiento de cada materia.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 2 este martes. Para complementar el aprendizaje de los alumnos puede recurrir a la página web y ampliar la información con el análisis de las demás materias.

Lo que vas a aprender hoy en 1er. Grado

Este martes en la materia de Lenguaje escribirás textos narrativos con tu imaginación, inspirándote en tus tradiciones.

Existen muchísimas historias en los pueblos y comunidades, algunas tratan de personas, en otras los personajes principales son animales y, a veces, las historias cuentan lo que pasó con un cerro, un río o un lago.

Algunas historias están basadas en hechos reales y otras fueron creadas para dejar una enseñanza, por ejemplo: enseñar a cuidar la naturaleza o bien, para fomentar algún valor como la amistad.

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos, son dos historias que te servirán como ejemplo para crear la tuya. Pide a un adulto, mamá, papá o a quien esté contigo, que te acompañe a verlos:

Cuentos indígenas. El árbol que da corales.

La Liebre y la Tortuga | Cuentos infantiles para dormir.

Lo que vas a aprender hoy en 2do. Grado

En la materia de Artes usarás tu imaginación para trasladarte a un lugar especial porque escucharás dos conciertos.

Disfrutarás la bella música que se produce cuando las orquestas disponen los sonidos de todos los instrumentos musicales de forma armoniosa.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video, reconoce la melodía que interpreta la primera orquesta. Pide a un adulto, papá mamá o a quien esté contigo, que te acompañe a verlos:

Let It Go Frozen

¿Disfrutaste el concierto? ¿Qué sentiste al escucharlo? Seguramente identificaste algunos instrumentos musicales. ¿Te diste cuenta que al frente alguien dirigía a la orquesta? ¡Sí! ¡era el director de orquesta!

En el siguiente video observa y escucha una ópera interpretada por una cantante. La ópera se interpreta en distintas lenguas, también hay en español; los actores transmiten lo que sucede con su cuerpo y su canto. Imagina qué es lo que dice la cantante.

Patricia Janecková: "Les oiseaux dans la charmille" (Jacques Offenbach - Les contes d'Hoffmann)

Horarios Nivel Primaria

De acuerdo al nivel escolar los alumnos llevarán materias como: Arte, Educación Física, Lengua Materna, Conocimiento del Medio, Matemáticas, Educación Socioemocional, Vida Saludable e Inglés.

Primero de primaria

09:00 a 13:00 horas. Once 11.2 y Televisa 5.2

12:00 a 15:30 horas. TV Azteca 7.3

18:30 a 21:00 horas. Heraldo TV 10.2

Segundo de primaria

11:00 a 13:30 horas. Once 11.2 y Televisa 5.2

15:00 a 17:30 horas: TV Azteca 7.3

20:30 a 23:00. Heraldo TV 10.2

