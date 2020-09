Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 5° y 6° grado, 3 de Septiembre: Tareas y actividades

Para todos aquellos padres y madres de familia cuyos hijos se encuentran cursando el nivel Primaria de educación básica y toman las clases en línea por medio del programa de la SEP Aprende en Casa 2, compartimos los temas y actividades que se abordaron este jueves 3 de septiembre para Quinto y Sexto grados, así como las dudas que se plantearon.

La información que obtendrás a continuación forma parte del material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 2:

Lo que vas a aprender hoy en 5to. Grado

En la sesión de este jueves, en la materia de Artes, aprenderás a ubicar diferentes sitios en donde se presentan artes escénicas (teatro, títeres, danza, artes circenses, acrobacia, clown, magia, malabares y pantomima) para niños en México y otras partes del mundo.

Las artes escénicas son aquellas destinadas a la práctica de cualquier expresión artística. Son una forma de comunicación que rodea el desenvolvimiento de la actuación.

¿Qué hacemos?

Observarás los siguientes videos:

El teatro: definición, orígenes, características, elementos y estructura

Alegria – Best of Music Videos by Cirque du Soleil

Las artes escénicas son expresiones culturales muy completas, como habrás aprendido en estos videos, si lo deseas puedes investigar más sobre el tema en Internet o en otras fuentes. Platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.

Lo que vas a aprender hoy en 6to. Grado

En la materia de Lenguaje aprenderás a distinguir elementos de la realidad y la fantasía en las leyendas. Una leyenda es un relato que se transmite por tradición oral, el cual combina elementos reales con elementos imaginarios, enmarcados en un contexto geográfico e histórico. Se compone de un título, inicio, desarrollo y final.

Te recomendamos explorar el Cuaderno de Trabajo para el estudiante “Vamos de Regreso a Clases”, en el apartado de Lenguaje y Comunicación:

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos. En ellos encontrarás elementos de realidad y fantasía en leyendas.

La leyenda de la Llorona: México 2012

La leyenda de la Calle del Niño Perdido (ahora Eje Central)

La leyenda de cempasúchil

En este video encontrarás algunas características, estructura y tipos de leyenda.

¿Qué son las leyendas? ¿Cuáles son sus características, estructura y tipos? (Con ejemplos)

Si en tu casa hay otros libros relacionados con el tema, consúltalos. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.

Horarios Nivel Primaria

De acuerdo al nivel escolar los alumnos llevarán materias como: Arte, Educación Física, Lengua Materna, Conocimiento del Medio, Matemáticas, Educación Socioemocional, Vida Saludable e Inglés.

Continúa tus estudios este Regreso a Clases - Aprende en Casa II.



uD83DuDCBB uD83DuDCD0uD83DuDCD6 uD83DuDCDA uD83DuDCDD uD83DuDCD3



Aquí están los horarios para la semana del 31 de agosto al 4 de septiembre.



Recuerda, puedes seguir tus clases tanto en televisión como en internet.



Más información en: https://t.co/D92N84R1j5 pic.twitter.com/k0eoo5euXX — SEP México (@SEP_mx) August 30, 2020

Quinto de primaria

07:30 a 10:00. TV Azteca 7.3

12:00 a 15:30 horas. Heraldo TV 10.2

19:00 a 21:30 horas. Once 11.2 y Televisa 5.2

Sexto de primaria

09:30 a 12:00 horas. TV Azteca 7.3

15:00 a 17:30 horas. Heraldo TV 10.2

21:00 a 23:30 horas. Once 11.2 y Televisa 5.2

¿Eres víctima o testigo de un delito? Entonces acércate a ‘La H que te escucha’ y emite tu denuncia ciudadana. pic.twitter.com/3VpNig4zjH — El Heraldo de México (@heraldodemexico) November 7, 2019

Por Redacción Digital El Heraldo de México

mypr

¿Te gustó este contenido?