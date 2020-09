Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 3° y 4° grado, 21 de septiembre: actividades y respuestas

El programa Aprende en Casa 2, dirigido a alumnos, docentes y padres de familia, para dar seguimiento a las clases que corresponden al Ciclo Escolar 2020-2021, se transmite diariamente desde el pasado 24 de agosto con el objetivo que los estudiantes de educación básica se mantengan al día con las actividades en línea.

3° Primaria

Valores

Lo mejor de mí: mis fortalezas

Aprendizaje esperado: Reconoce y aprecia sus fortalezas, capacidad de aprender y superar retos.

Énfasis: A través de la reflexión y de enfrentarse con su imagen en el espejo, reconoce sus fortalezas y capacidad de logro.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión aprenderás actividades que te ayudarán a sentirte bien, feliz, tranquilo para que tú relación con los demás sea cada día mejor, así como, ser eficiente en todo lo que hagas. Hoy, por ejemplo, trabajarás en varios retos con una serie de actividades que te permitirán conocer más sobre tus fortalezas, cualidades y habilidades.

Recuerda que todo el tiempo estas superando RETOS porque te encanta aprender y utilizar fortalezas para mejorar día con día.

¿Qué hacemos?

El día hoy superarás retos a través de actividades que te permitirán lograr un estado de Bienestar.

Realiza las siguientes actividades:

Variante del “cuerpo de montaña”.

Para esta actividad necesitas emplear la imaginación y tu capacidad pulmonar como si inflarás un globo gigante, trata de llevar oxígeno a todo tu cuerpo.

Primero siéntate en el suelo en postura “cuerpo de montaña” (espalda recta y relajada, mirada al frente). Manos sobre los muslos, toma aire y extiende los brazos a los lados, llévalos por encima de la cabeza y suelta el aire lentamente, baja los brazos extendidos hasta colocar nuevamente las manos en los muslos. (Repite el ejercicio 3 veces).

Con las manos en los muslos, sube el pecho al frente, mira al techo y toma aire. Baja la barbilla hacia el pecho y encónchate ligeramente. (Repite el ejercicio 3 veces).

¿Qué tal, lograste hacer el ejercicio? ¿Te fue fácil o difícil? Hacer estas respiraciones profundas te ayuda a estar más tranquilo, poderte enfocar y poner atención, además de relajar tu cuerpo, tu mente entra en calma.

Cuando tu mente está en calma, puedes concentrarte y aprender mejor. ¡Tú si pones atención, esa es una de tus fortalezas!

Las fortalezas, son todas las cualidades, talentos o habilidades.

Todas las personas cuentan con ellas, pero hay que descubrirlas y ejercitarlas para mejorarlas, es parte de “Aprender a conocernos a nosotros mismos”. Algunas veces no se desarrollan las fortalezas, pero sí, se aprende algo nuevo y practicas suficiente se adquiere una nueva fortaleza.

¿Te das cuenta que tienes muchas fortalezas y que las aplicas en diferentes aspectos de tu vida? Por ejemplo: Eres muy inteligente, te gusta aprender cosas nuevas, investigar, eres tenaz, estas fortalezas se dan gracias a que pones atención y logras tus objetivos.

“Reconoce tus fortalezas”

Para esta actividad utiliza:

2 hojas de papel.

Un marcador o plumón.

Anota en una de las hojas, 5 fortalezas que identifiques de ti mismos. ¿Cuál es la fortaleza que más aprecias en ti y para qué te ha servido?

(Iniciativa, responsabilidad, organización, bondad, sensibilidad, ahorrador, creatividad, empatía, alegre, etc.).

“Cualidades, habilidades o fortalezas”.

Para esta actividad pide ayuda a mamá, papá o algún miembro de tu familia.

Utiliza la segunda hoja.

Pide a quien te acompaña que escriba 3 cualidades, habilidades o fortalezas que considera que tienes.

Si estás solo o la persona que te acompaña no te puede ayudar por el momento porque está ocupada, no te preocupes, seguramente tú puedes pensar en otras 3 fortalezas que tienes y anotarlas en la hoja.

¿Cómo te sientes al reconocer y apreciar tus fortalezas? ¿Cómo te hace sentir el darte cuenta que conforme vas creciendo, que aprender y practicar te ayudan a desarrollar nuevas fortalezas, habilidades y cualidades?

¿Te das cuenta del avance que has logrado? Hay muchas habilidades que has ido adquiriendo con el paso del tiempo y eso es gracias a tu dedicación.

¿Pudiste reconocer tus fortalezas? ¿Cómo te sentiste?

Puedes pegar la hoja donde escribiste tus 3 cualidades, habilidades o fortalezas, en tu cuarto o en un lugar donde puedas verla todos los días y eso te hará recordar lo maravilloso que eres, además ahí podrás escribir las nuevas fortalezas que vayas desarrollando.

Platica con tu familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.

Artes

La vida cotidiana en movimiento

Aprendizaje esperado: Crea secuencias de movimiento y formas a partir de estímulos sonoros.

Énfasis: Plantea una situación de la vida cotidiana que le sea interesante para recrearla con movimientos suaves o fuertes, rápidos o lentos; utilizando diferentes partes de su cuerpo.

¿Qué vamos a aprender?

Representarás una situación de tu vida diaria a través de las calidades del movimiento, como pueden ser rápidos o lentos, fuertes o suaves, utilizando diferentes partes de tu cuerpo.

Conocerás cómo se representa el movimiento con el cuerpo, creando secuencias de movimientos con diferentes calidades de movimiento para expresar una situación cotidiana. Así como, la calidad del movimiento, que se trata de una característica del movimiento y define la intención con la que se mueve el cuerpo; a veces rápido, otras lento; algunas veces de forma suave y otras fuerte.

¿Qué hacemos?

Para esta sesión necesitarás ropa cómoda.

Realizaremos las siguientes actividades:

“Suave, fuerte, lento y rápido”.

Ponte de pie, tienes que estar en un espacio libre para poder moverte y desplazarte para no tropezarte o lastimarte.

Mueve diferentes partes de tu cuerpo de forma suave, a un ritmo lento (cabeza, hombros, brazos, manos, torso, caderas, piernas); después desplázate por el espacio (caminando y moviendo cada parte del cuerpo que se realizó anteriormente al mismo ritmo).

Repite la dinámica, pero ahora, los movimientos serán fuertes/suaves y con un ritmo cortado. Desplázate en el espacio y con mayor fuerza que representando una de las calidades del movimiento.

Desplázate por el espacio sin chocar con los objetos de tu casa. Con un ritmo lento para que camines totalmente agachado y con un ritmo rápido para brincar con los pies alternados. Los movimientos ejecutados (lentos y rápidos) representan otra de las calidades del movimiento.

¿Qué movimientos te resultaron más divertidos? ¿Cómo te sentiste al realizar los movimientos?

Observa el siguiente video titulado “Las pequeñas cosas”, donde verás una secuencia de la calidad de movimientos con música.

Video danza X. Las pequeñas cosas.

https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/detalle/video-danza-x-las-pequenas-cosas

A continuación, realiza movimientos con acción e intencionalidad (los movimientos pueden ser suaves o fuertes, lentos o rápidos), por ejemplo:

a) “Se te fue el camión en la mañana”, realiza los movimientos para representar esta situación.

b) “Perdiste las llaves de la casa” realiza los movimientos que tú consideres adecuados usando las calidades de movimiento.

La siguiente actividad se denominará: “Situaciones de vida”:

a) Representa corporalmente una situación que viviste con tu perro o con alguna mascota, empleando movimientos suaves, fuertes, lentos o rápidos.

b) Trata de ligar los movimientos realizados como si fueras un baile, puedes usar la calidad de movimiento que prefieras.

Notaste la diferencia de haber representado la situación que viviste con tu perro o con alguna mascota y la forma actuada en forma de baile.

Es de gran importancia que consideres que ante cualquier actividad debes cuidar tu cuerpo, ya que el movimiento está presente en todas las acciones que realizas en tu vida diaria.

El Reto de Hoy:

Realiza el siguiente reto en compañía de tu familia donde puedes recrear una “situación de vida”.

Piensa en una experiencia de la vida que sea divertida o que te haya impactado.

Exprésala primero con movimientos suaves y lentos.

Después hazlo con movimientos fuertes y rápidos.

Primero de forma actuada y después con movimientos ligados como un baile, e invita a tu familia a participar.

Recapitulando lo aprendido:

Conociste el movimiento a partir del cuerpo.

Descubriste las calidades de movimiento (suaves, fuertes, lentos o rápidos.

Reconociste diferentes situaciones de la vida diaria.

Representaste situaciones de la vida diaria de forma actuada y bailada.

Platica con tu familia lo que aprendiste sobre las calidades del movimiento, seguramente podrán decirte algo más.

Ciencias Naturales

Una dieta completa

Aprendizaje esperado: Argumenta la importancia del consumo diario de alimentos de los tres grupos representados en el Plato del Bien Comer y de agua simple potable para el crecimiento y el buen funcionamiento del cuerpo.

Énfasis: Argumentar las implicaciones de no consumir alimentos de los tres grupos del plato del Bien Comer.

¿Qué vamos a aprender?

En las sesiones de la semana pasada aprendiste sobre el Plato del Bien Comer y encontrar los alimentos que más te gustan para combinarlos en un desayuno tan delicioso como el que comes cada día, recuerda que debes combinar tu desayuno con los grupos de alimentos del Plato del Bien Comer.

El día de hoy conocerás por qué es importante incluir alimentos de los tres grupos para tener una alimentación correcta.

Para conocer más sobre el tema puedes consultar tu libro de texto de Ciencias Naturales, página 35, “El Plato del Bien Comer”.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P3CNA.htm?#page/34

Si no lo tienes a la mano, no te preocupes, puedes consultar otros libros que tengas en casa o en Internet, para saber más

¿Qué hacemos?

Recuerdas los grupos del Plato del Bien Comer: las frutas y verduras son fuente de vitaminas, minerales y fibra; que te ayudan al buen funcionamiento de tu cuerpo para crecer y desarrollarte saludablemente, ¿Qué pasa si no las consumes?

Posiblemente no crecerás igual.

Recuerdas también que los cereales y tubérculos te dan energía, ¿Qué pasa si no los consumes?

Te sientes cansado y no tienes ganas de jugar o estudiar.

¿Recuerdas cuál es el último grupo?

Son los alimentos de origen animal y son muy importantes porque si no los consumes, tu cuerpo no se forma o repara.

Hay otros alimentos que consumes en altas cantidades y que no están incorporados dentro del Plato del Bien Comer. ¿Recuerdas algunos?

Los refrescos, los dulces, las frituras, los helados, comida rápida como pizzas, hot dogs, etc.

Esos alimentos tienen exceso de grasas y azúcares, además no tienen suficiente fibra ni vitaminas, tampoco tienen proteínas, no le aportan nutrientes a tu cuerpo.

Es importante que consideres que puedes consumirlos en bajas cantidades. Si los consumes en exceso puedes tener problemas de salud muy severos como llenar de grasa tus arterias y causar daño al corazón, elevar la presión arterial, generar diabetes, gastritis, desnutrición u obesidad.

¿Quieres ver lo que le ocurrirá a tu cuerpo si consumes en exceso los alimentos que debes de consumir en bajas cantidades?

Observa el siguiente video, e identifica los daños que causa consumir estos alimentos en exceso, pero lo más importante es que tan importante es alimentarte de manera correcta.

Promoviendo hábitos de Alimentación Saludable

Lenguaje

¡Redactemos nuestro reglamento para la biblioteca en casa!

Aprendizaje esperado: Identifica el uso de oraciones impersonales en los reglamentos y las emplea al redactar reglas.

Énfasis: Uso de verbos en infinitivo en oraciones impersonales.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás oraciones impersonales y las emplearás en la redacción del reglamento para la biblioteca en casa.

Recuerdas que en la sesión pasada realizaste en tu cuaderno, un primer borrador del reglamento de la biblioteca en casa y escribiste 5 reglas.

El día de hoy retomarás esa actividad para enriquecerla con lo que hasta ahora has aprendido sobre las características que deben de tener los reglamentos.

Identificarás cómo están escritas estas normas: si inician con un verbo en infinitivo (estos verbos terminan en ar, er o ir), también verificarás si esas reglas son cortas y si están escritas en positivo.

Con esto, ¡El reglamento de tu biblioteca en casa quedará listo para ser utilizado!

Para conocer más sobre el tema puedes consultar tu libro de texto de Español de 3º de primaria en la pág.1 6 “Reglas para el uso de nuestra biblioteca”.

>https://libros.conaliteg.gob.mx/P3ESA.htm#page/16

Si no lo tienes a la mano, no te preocupes, puedes consultar otros libros que tengas en casa o en Internet, para saber más.

4° Primaria

Artes

Nuestra lluvia sonora



Aprendizaje esperado: Reconoce una variedad de sonidos musicales y de la naturaleza, e identifica su altura, duración e intensidad.

Énfasis: Recrea una situación cotidiana y un fenómeno de la naturaleza, utilizando sonidos graves, agudos, largos, cortos, fuertes, suaves.

¿Qué vamos a aprender?

Vas a utilizar sonidos con diferentes cualidades (graves, agudos, largos, cortos, fuertes, suaves) para recrear una situación cotidiana y un fenómeno de la naturaleza.

La semana anterior aprendiste que los sonidos pueden ser graves, agudos, fuertes, suaves, largos o cortos y que cada objeto tiene su propio timbre. Estas cualidades son lo que determinan la identidad sonora de cada objeto que lo emite

También aprendiste que todo el tiempo estamos rodeados de sonidos, que cada lugar tiene sonidos diferentes, y que una combinación determinada de sonidos incluso puede generar música

Para repasar lo anterior, lee el siguiente fragmento, tomado del tema “Características del sonido y su aplicación” del libro de texto de Ciencias Naturales de 3º grado:

Características del sonido y su aplicación

Los seres humanos nos comunicamos con sonidos, emitimos palabras para expresar nuestros pensamientos, estados de ánimo y deseos. Pero no sólo nos comunicamos con palabras: cuando un bebé tiene apetito lo comunica con su llanto y sabes que comienza el recreo por el sonido de una campana. Además, cuando el sonido está organizado en forma de música te entretiene, alegra, relaja o te invita a bailar.

También en la naturaleza existen sonidos como los que emiten las aves, los producidos por un río, el mar y el aire cuando pasa por los árboles. ¿Cómo podemos generar un sonido? ¿Cuáles son sus características?

[…]

Podemos distinguir sonidos por las siguientes características: tono, intensidad y timbre. El tono puede ser agudo, como la voz de un niño de tu edad o de un silbato de cartero; o grave, como la voz de un hombre adulto. La intensidad se refiere al volumen de ese sonido: puede ser alto o bajo. El timbre depende de las características físicas de la fuente que emite el sonido y de cómo se produce: es el sonido particular de un objeto o persona, por ejemplo: el que emite un violín o una trompeta.

Secretaría de Educación Pública (2019). Ciencias Naturales. Tercer grado. México. México, SEP pp. 114 y 118

En el libro de Ciencias Naturales de 3º grado, podrás estudiar el tema de la página 114 a la 119.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P3CNA.htm?#page/114

Si no lo tienes a la mano, no te preocupes, puedes investigar en otros libros que tengas en casa, o en Internet, para saber más.

Valores

Regresa al lugar de paz

Aprendizaje esperado: Calma y enfoca la mente en momentos de estrés.

Énfasis: Se reconocen momentos de estrés y se conoce que se puede hacer la práctica de “regresar al lugar de paz” para regresar a la calma.

¿Qué vamos a aprender?

Seguirás aprendiendo a expresar tus emociones y aprenderás qué es el estrés y cómo identificarlo.

La semana anterior aprendiste lo que son las emociones aflictivas. Cuando experimentas una emoción, el cuerpo lo expresa a través de sensaciones o cambios físicos, algunos se ven y otros no. El estrés es eso que sientes cuando estás muy preocupado, nervioso o molesto por algo y eso puede hacer que te sientas mal. Tal vez te puede doler la cabeza, o el estómago, o no puedes dormir. El estrés también puede hacer que te sientas enfadado, frustrado o asustado.

Es importante que sepas que no se pueden evitar las emociones aflictivas porque son parte de nuestra vida, pero SÍ PUEDES APRENDER A CONOCERLAS Y REGULARLAS. Esto quiere decir que puedes aprender a calmarte cuando estás muy enojada o enojado, o a tranquilizarte cuando estás muy triste o angustiado. Conocer y regular tus emociones te va a ayudar a sentirte mejor.

Para empezar a relajarte practica la postura de montaña que ya has aprendido:

Siéntate con tu cabeza erguida, espalda derecha, cuerpo relajado, manos sobre los muslos, ojos cerrados suavemente. Escucha música suave si es posible. Trata de llevar toda tu atención a los sonidos y escuchar algo que sea casi indetectable. Permanece así por unos pocos minutos.

¿Cómo te sientes?

Si tienes en tu casa algún libro relacionado con el tema, o tienes Internet, explóralos para saber más sobre el tema.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Analiza las siguientes situaciones y en cada una de ellas di como te sentirías. Puedes ayudarte con las caritas de emociones que están a continuación.

Tienes tanta tarea que no pudiste jugar en tu tiempo libre.

Escuchas la alerta sísmica.

Si ves / escuchas una pelea.

Cuando escuchas una ambulancia.

Civismo

Merecemos un trato digno porque somos personas valiosas

Aprendizaje esperado: Reconoce que es una persona valiosa, que merece cuidados y trato digno, y que tiene derecho a la protección de su información al igual que las demás personas.

Énfasis: Identifica que es una persona valiosa, que tiene dignidad y que merece un trato digno.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás que en el trato cotidiano se puede expresar el reconocimiento a la dignidad de otras personas.

En la sesión anterior aprendiste lo que es el trato digno y la dignidad. Reflexionaste sobre el hecho de que todas las personas, sin importar la edad, sean niñas, niños, adolescentes, jóvenes, ancianos o ancianas, tienen dignidad. Todas y todos tienen derechos y merecen respeto sin importar el color de la piel, el lugar en que viven o la condición económica.

Para empezar, lee con atención el siguiente texto del libro de Formación Cívica y Ética de 4º grado, página 12, que habla sobre la dignidad:



Ciencias Naturales

¡A comer con colores y porciones!

Aprendizaje esperado: Explica las características equilibrada e inocua de la dieta, así como las del agua simple potable.

Énfasis: Explicar las características de una dieta equilibrada: consumo moderado de alimentos con una proporción adecuada de nutrimentos.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás las características de una dieta equilibrada.

La semana anterior aprendiste que es importante que consumas una variedad de alimentos que te aporten todos los nutrientes que necesitas. Ya has estudiado el Plato del bien Comer, y sabes que debes consumir: frutas y verduras, cereales y tubérculos, así como leguminosas y alimentos de origen animal. También ya has aprendido que debes cuidar las porciones que comes de cada uno de ellos.

En esta sesión vas a seguir aprendido cómo tener dieta equilibrada para que te mantengas sano y fuerte.

Para empezar, analiza la siguiente situación:

Erika y Alán son dos amigos que van a comer. Erika pidió solo verduras y agua y Alán pidió una hamburguesa con doble carne, refresco y helado tamaño grande.

Con lo que has aprendido hasta ahora sobre el Plato del Bien Comer ¿Qué opinas de lo que comieron los dos amigos?

Recuerda que el Plato del Bien Comer está dividido en tres grandes grupos:

Frutas y verduras.



Cereales y tubérculos. Los cereales, son plantas que producen semillas en forma de granos de las que se hacen harinas y se utilizan para alimentarnos, por ejemplo, el maíz, el trigo, el arroz, la cebada, la avena y la cebada.

Los tubérculos son raíces gruesas, en los que se acumulan los nutrientes de algunas plantas, por ejemplos: la papa, el rábano, la zanahoria, la jícama.

Leguminosas y alimentos de origen animal. Las leguminosas son semillas que se desarrollan en vainas, por ejemplo, los frijoles, lentejas, garbanzos, el cacahuate (también llamado maní), entre otros. Los alimentos de origen animal los conoces muy bien: carnes de aves (pollo y guajolote, por ejemplo), puercos, vacas, cabras...





