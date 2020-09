Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Secundaria 1 °, 2 ° y 3 ° grado, 18 de septiembre: actividades y respuestas

Si tus hijos cursan la secundaria en educación pública y toman clases a distancia por medio del programa del Aprende en Casa II, te compartimos los temas y actividades que abordaron este viernes 18 de septiembre, así como las dudas que plantearon y las respuestas de éstas.

Recuerda que la información que obtendrás a continuación forma parte del material educativo que vieron en el apartado Actividades, del nivel secundaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa II:

Primero de secundaria

Biología

¿Qué vas a aprender?

Identificarás la importancia ética de la biodiversidad. En temas anteriores revisaste el término biodiversidad, las condiciones geográficas que imperan en México y que la favorecen, así como su importancia ecológica.

¿Qué hacer?

Recuerda que debes ir integrando la o las palabras que consideres interesantes a tu Abecedario biológico, de esta manera ampliarás tu vocabulario y te ayudará a comprender mejor el mundo que te rodea.

Si te cuidas en identificar las conductas para prevenir riesgos, entonces respecto al cuidado de la biodiversidad también es importante que identifiques las conductas que se consideran correctas o, en su caso, incorrectas para evitarlas y prevenirlas.

Desde esta perspectiva se asocia el conocimiento de la biología con el de la ética y surge la bioética, la cual se encarga de promover los principios para desarrollar la conducta más apropiada del ser humano con respecto al cuidado y preservación de los seres vivos.

¡Recuerda que nosotros también somos parte de la biodiversidad!

Uno de los principales problemas ambientales es la pérdida de la biodiversidad, por lo que es importante mostrar responsabilidad hacia toda la naturaleza. Por ejemplo, evitar, la tala inmoderada, la caza furtiva, la sobrepesca y en casa evitar el consumo excesivo de artículos que utilizamos, pues recuerda que la materia prima para elaborarlos proviene de la naturaleza y la estamos afectando.

Además, al mostrar respeto por la naturaleza te estas cuidando y contribuyes al desarrollo sustentable; es decir, satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones futuras.

Si gustas puedes leer la nota completa en internet para ello anota en el buscador Dilemas éticos en el problema ambiental, Gaceta UNAM, tal como aparece a continuación:

Dilemas éticos en el problema ambiental

Aprender a Proteger la Biodiversidad. UNESCO en español.

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente

¿Cuál es la finalidad de las Áreas Naturales Protegidas ?

? ¿Cuáles son los tres niveles de acción de las estrategias que se mencionarán?

de las estrategias que se mencionarán? “Acciones en favor de la biodiversidad”

SEP Educación Telesecundaria

El Reto de Hoy:

En esta ocasión se te apoyará con la definición que debes agregar a tu Abecedario biológico, esta definición es:

Bioética. Promueve los principios para desarrollar la conducta más apropiada del ser humano con respecto al cuidado y preservación de los seres vivos.

Lenguaje

¿Qué vas a aprender?

Identificarás las características de la trama en distintos subgéneros narrativos y, con ello tendrás las herramientas para escribir narraciones con tramas bien definidas.

¿Qué hacer?

Para iniciar, piensa en ¿cuál es su historia favorita?, ¿qué conoces sobre esa historia?, ¿qué personajes tenía? ¿La recuerdas toda? Ahora lee la siguiente fábula:

La cigarra y la hormiga

“Cuenta la historia acerca de una cigarra que cantaba y

cantaba ociosa en verano, mientras veía trabajar a las

hormigas, día tras día.

Luego vino el invierno y no había bocado al que hincar el

diente. Entonces la cigarra fue al hormiguero a pedir unos

granos de trigo en préstamo a las hormigas.

Y allí le preguntaron las hormigas, disgustadas, que a qué

se dedicaba en verano cuando ellas trabajaban. La cigarra

respondió, “a tocar música y a danzar” para amenizar

nuestros días de calor.

A lo que las hormigas respondieron, “baila ahora cigarra,

baila”.

¿Podrías decir de qué trata la fábula?

Todos en algún momento de nuestra vida hemos leído o escuchado un cuento, una novela, una fábula, un mito, una leyenda o hemos visto una película, serie televisiva o quizá obras de teatro, pues bien: todas ellas tienen una historia que contar y todas tienen algo en común: una trama, pero ¿qué es la trama?

Trama. Orden en que el escritor presenta los eventos de una narración.

Estructura de la trama:

Planteamiento : Se da a conocer una situación o problema.

: Se da a conocer una situación o problema. Desarrollo : ocurren diversos acontecimientos que llevan la situación a su límite.

: ocurren diversos acontecimientos que llevan la situación a su límite. Desenlace: el problema se resuelve o las tensiones desaparecen. Los personajes sufren un cambio.

Pon atención en el video para que puedas aplicar el conocimiento que has adquirido y reconozcas la trama de esta historia.

El extraño caso del Dr Jekyll and Mr Hyde

Este video en realidad no tiene la voz de un narrador, a diferencia del texto original, pero eso no significa que no tenga una trama. Recuerda que hay maneras diversas de contar, y esta es una de ellas.

¿Cuál dirías que es la trama? ¿Pudiste identificar el planteamiento, el desarrollo y el desenlace?

La trama de esta historia, el Extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde: Esta trata de un médico muy respetable que descubre la forma de partir su personalidad, es decir; la parte buena y la mala. El problema es que, poco a poco, la parte mala de su personalidad emerge y es ahí cuando empiezan los problemas para él y su lucha desesperada por matar a su lado malo y, las cosas terminan muy mal. ¿Te animarías a leerlo?

El video es muy breve y omite información de la historia, por ello te invitamos a que te acerques al texto original para que puedas descubrir su riqueza.

Ahora te proponemos ver la siguiente historia. Se titula: Crónica de una muerte anunciada. Fue escrita por Gabriel García Márquez y se inspiró en un hecho real. Este video, así como la obra escrita, comienza explicando el final. El autor nos narra el desenlace de la historia y a lo largo de ella nos va contando cómo sucedió.

Crónica de una muerte anunciada

El Reto de Hoy:

El reto es: ¿puedes identificar la trama de El principito?

Para entender la trama, necesitas saber varias cuestiones:

¿Cuál es el tema de la historia?

¿Cuál es el ambiente? Es decir, los lugares y espacios en los que se desarrolla la narración y la ubicación del tiempo o época.

¿Quiénes son los personajes?

¿Qué sucede para que la historia avance?, es decir ¿cuáles son las motivaciones o circunstancias que empujan a los personajes?

Ahora, cuando te pregunten: ¿cuál es la trama de la historia que acabas de leer? Podrás responder a partir de los anteriores elementos.

Segundo de secundaria

¿Qué vas a aprender?

Comprenderás los conceptos de velocidad y aceleración al graficar la rapidez de un objeto.

En la vida cotidiana puedes observar la manera en que algunos cuerpos inician su movimiento, desde estar en una situación de reposo, a aumentar poco a poco su velocidad.

Cuando un cuerpo aumenta o disminuye la magnitud de su velocidad, se dice que tiene un movimiento acelerado. Si la velocidad final es mayor que la inicial, se obtiene un cambio positivo, mientras que, si la velocidad final es menor que la inicial, se tendrá un cambio negativo.

¿Qué hacer?

Para iniciar, lee el siguiente fragmento del texto titulado: El ferrocarril como emblema de progreso: el Puente de Metlac.

El ferrocarril fue uno de los medios de comunicación más significativos del siglo XIX. Las obras plásticas y gráficas fueron los medios en los cuales se plasmó el progreso tecnológico de México. La construcción de puentes para el paso del ferrocarril significó la imposición del progreso ante la naturaleza. El Puente de Metlac sirvió como modelo para su representación en distintos medios, pinturas de caballete, fotografías, cromolitografías, litografías y grabados. La finalidad era mostrar el potencial y la prosperidad económica de México.

Este texto se encuentra disponible en la revista Bitácora Arquitectura, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y sirve de ejemplo para representar el tema de la velocidad y la aceleración.

¿Cómo graficar?

Actividad 1.

Observa la siguiente gráfica de posición–tiempo, y responde: ¿Cuál es la interpretación más aceptable?

Una hormiga distraída que camina de aquí para allá y nunca está quieta.

Un auto que sube una loma y luego el camino se vuelve recto, sin subidas ni bajadas.

Un corredor inició su carrera y luego mantuvo su velocidad.

Un corredor inició su carrera, pero de pronto cayó y se quedó en el suelo el tiempo restante.

Gráfica FOTO SEP

Describiendo el movimiento.

¿Qué son las gráficas?

¡Reto de hoy!

Reto 1.

Repasa esta lección en casa, realizando ejercicios en los que pongas en práctica la manera de graficar algunas situaciones. Después, comenta con tu familia acerca de la diferencia entre rapidez y velocidad.

Reto 2.

Elabora las gráficas de los ejemplos que se mencionaron en el primer ejercicio: el de la hormiga que camina de allá para acá; el de un auto que sube una loma y luego el camino se vuelve recto, sin subidas ni bajadas; y el de un corredor que inició su carrera y luego mantuvo su velocidad.

Lenguaje

¿Qué vas a aprender?

Explorarás el mundo de la literatura Latinoamericana y descubrirás las características de sus personajes. El término de Latinoamérica se refiere al conjunto de países americanos cuya lengua y cultura son prioritariamente latinas.

Esto quiere decir, que los países cuya lengua oficial sean provenientes del latín, son considerados latinoamericanos. Estas lenguas en América son el francés, el portugués y el español.

En esta sesión, te centrarás en la literatura en lengua español, realizada en América Latina.

¿Qué hacer?

Para comenzar, observa el siguiente mapa de países latinoamericanos.

Grandes autores de la literatura latinoamericana.

El Reto de Hoy:

Realiza una reunión familiar, en la que compartan sus opiniones sobre la lectura de un mismo título de literatura. También podrían compartir, qué personaje es su favorito, de acuerdo con las características que más llamen su atención.

Tercero de secundaria

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a usar expresiones con significado causal al elaborar textos argumentativos, como los ensayos.

Te sugerimos, en la medida de lo posible, tomar notas, así como registrar tus dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante el planteamiento del tema. Estas las podrás resolver al consultar tu libro de texto o al reflexionar en torno a los retos que se propondrán.

Lee el siguiente ensayo que pertenece al escritor Octavio Paz:

“La elección y la exclusividad son condiciones que la amistad comparte con el amor. En cambio, podemos estar enamorados de una persona que no nos ame, pero la amistad sin reciprocidad es imposible. Otra diferencia: la amistad no nace de la vista, como el amor, sino de un sentimiento más complejo: la afinidad de ideas, los sentimientos o las inclinaciones. En el comienzo del amor hay sorpresa, el descubrimiento de otra persona a la que nada nos une excepto una indefinible atracción física y espiritual; esa persona incluso, puede ser extranjera y venir de otro mundo. La amistad nace de la comunidad y de la coincidencia en las ideas, en los sentimientos o en los intereses. La simpatía es el resultado de esta afinidad, el trato refina y transforma a la simpatía en amistad. El amor nace de un flechazo, la amistad del intercambio frecuente y prolongado. El amor es instantáneo; la amistad requiere tiempo.”

Nexos causales

Pudiste recordar la función de los conectores, y también acerca de la función de los nexos. Recapitula:

captura de pantalla SEP

El Reto de Hoy:

Busca en Internet o en revistas y periódicos impresos un ensayo con un tema de tu interés o, en tu libro de texto, lee un ensayo, reconoce las expresiones o nexos causales y escribe en tu cuaderno, con tus propias palabras, las causas de las que se habla en el texto.

