Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 1° y 2° grado, 17 de septiembre: actividades y respuestas

El programa Aprende en Casa 2, dirigido a alumnos, docentes y padres de familia, para dar seguimiento a las clases que corresponden al Ciclo Escolar 2020-2021, se transmite diariamente desde el pasado 24 de agosto con el objetivo que los estudiantes de educación básica se mantengan al día con las actividades en línea.

La decisión de la SEP de impartir las clases a distancia se da debido a la pandemia por Covid-19 que prevalece en el país, y así será hasta que las autoridades educativas emitan un nuevo aviso. A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este jueves 17 de septiembre para Primero y Segundo grados de educación Primaria.

La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios, incluidos los cuadernos de trabajo con que cuentan los alumnos para complementar e incentivar el conocimiento de cada materia.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 2 este jueves. Para complementar el aprendizaje de los alumnos puede recurrir a la página web y ampliar la con el análisis de las demás materias.

Lo que vas a aprender hoy en 1er. Grado

En clases anteriores aprendiste sobre las cualidades de los sonidos, por ejemplo, cuando son largos, cortos, fuertes, suaves, graves o agudos.

En la sesión de este jueves, en la materia de Artes, reconocerás los sonidos de tu entorno, identificarás algunas cualidades sonoras como la duración, el volumen, el tono y el timbre que sean más destacadas en la obra, además reconocerás porqué te gusta. No olvides que la música son sonidos repetidos y alternados de tal manera que todo suena con armonía.

¿Qué hacemos?

Ponte cómodo para que escuches algunos fragmentos de las siguientes piezas musicales, intenta identificar los sonidos. Recuerda que existen sonidos largos y cortos, a esa cualidad se le llama duración, también hay sonidos fuertes y suaves, y a esa cualidad se le llama volumen, otros que puedes escuchar es cuando son graves y agudos, lo que se le llama tono, y por último la cualidad que se llaman timbre.

¿Has notado la diferencia que hay entre un sonido cualquiera y un sonido musical?, ¿Por qué crees que algunos sonidos se les llama ruidos y a otros música? Comenta con tu familia tus respuestas

Pide a un adulto, papá, mamá o a quien esté contigo que te acompañe a escucharlas, e intenta identificar los sonidos:

Tchaikovsky- Vals de las flores

¿Qué sonidos identificaste?, ¿Lograste distinguir que el volumen iba en aumento?

La Flauta Mágica – Mozart (1791)

¿Identificaste la duración de los sonidos?

Himno de la Alegría - Novena Sinfonía de Beethoven

¿Lograste diferenciar las voces, cómo eran?

SINFONÍA DE LOS JUGUETES

¿Cuál sonido te gustó más?, ¿Había un sonido como de pajaritos, sabes cómo se produce? Te sorprendería saber que se produce con un silbato en forma de pajarito, el docente del programa te mostrará cómo suena

El Reto de Hoy

Para terminar con la lección del día, pide ayuda a la persona que te acompaña para realizar un paisaje sonoro, como el de la clase anterior, pero ahora con tu pieza musical favorita, no olvides ocupar toda la hoja. Al terminar muéstraselo a tu familia.

Lo que vas a aprender hoy en 2do. Grado

En la materia de Lenguaje aprenderás una nueva lengua como es el inglés, que te puede servir para muchísimas cosas. Para la lección de hoy es necesario que tengas cerca un cuaderno y un lápiz o lapicero. Para que puedas hacer algunas anotaciones.

Escribirás frases para que puedas repasarlas durante la semana. No te preocupes, te daré el tiempo necesario para hacerlo.

¿Qué hacemos?

Hello, good morning! ¡Buenos días!, ¿Listos para el gran tema que aprenderás hoy? ¿Qué palabras te gustaría aprender hoy?

Como sabes actualmente tienes que estar en casa, eso te da la oportunidad de convivir con tu familia y hay muchos momentos en que puedes estar reunidos, como por ejemplo durante el desayuno.

Imagina que estas desayunando ¿Qué palabras puedes usar cuando estas desayunando?

A continuación tienes un listado de las palabras que puedes utilizar en un desayuno, lee en voz alta y escríbelas en tu cuaderno.

1. Good morning / Buenos días

2. I'm hungry / Tengo hambre.

3. Please / Por favor

4. Egg / Huevo.

5. Orange Juice / Jugo de Naranja.

6. Thank you / Gracias.

7. Bread / Pan.

8. Milk / Leche

9. Breakfast / Desayuno.

Si tienes cerca un libro de texto, explóralo, ahí encontrarás los saludos que acabas de revisar. Si no lo tienes cerca, no te preocupes, puedes consultar sitios en internet.

El Reto de Hoy:

Si quieres saber un poco más sobre lo que aprendimos hoy, acércate a tu familia y platica con ella, estoy seguro que te será de gran ayuda.

See you next week / nos vemos la próxima semana, good bye! / ¡Adiós!

Horarios Nivel Primaria

De acuerdo al nivel escolar los alumnos llevarán materias como: Arte, Educación Física, Lengua Materna, Conocimiento del Medio, Matemáticas, Educación Socioemocional, Vida Saludable e Inglés.

Acompáñanos a una semana nueva llena de aprendizaje, diversión y cultura.



uD83DuDCDD uD83CuDFB6 uD83CuDFA8 uD83DuDCDA uD83DuDD8D?



Estos son los horarios de: 3º, 4º, 5º y 6º de ?? #Primaria para la semana del 14 al 18 de septiembre. pic.twitter.com/GewOXU86Oc — SEP México (@SEP_mx) September 12, 2020

Primero de primaria

09:00 a 13:00 horas. Once 11.2 y Televisa 5.2

12:00 a 15:30 horas. TV Azteca 7.3

18:30 a 21:00 horas. Heraldo TV 10.2

Segundo de primaria

11:00 a 13:30 horas. Once 11.2 y Televisa 5.2

15:00 a 17:30 horas: TV Azteca 7.3

20:30 a 23:00. Heraldo TV 10.2

¿Eres víctima o testigo de un delito? Entonces acércate a ‘La H que te escucha’ y emite tu denuncia ciudadana. pic.twitter.com/3VpNig4zjH — El Heraldo de México (@heraldodemexico) November 7, 2019

Por Redacción Digital El Heraldo de México

Mypr

¿Te gustó este contenido?