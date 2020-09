Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 1° y 2° grado, 15 de septiembre: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 2, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este martes 15 de septiembre para Primero y Segundo grados de educación Primaria. La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 2 este martes.

Lo que vas a aprender hoy en 1er. Grado

En la sesión de este martes, en la materia de Artes, aprenderás a reconocer los sonidos que puedes hacer con tu cuerpo, también conocerás canciones y rondas infantiles para identificar sus diferencias.

Explorarás las cualidades de duración y tono en los sonidos que se producen en diversas fuentes. Podrás identificar cuando los sonidos son graves o agudos.

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos donde conocerás un poco más a cerca de los sonidos. Pide a un adulto, mamá, papá, o a un acompañante que observe los videos contigo:

#ComunidadContigo: Batería casera 1:3

#ComunidadContigo: Orquesta Sinónica Infantil y Juvenil LUNGA KON 2/3

Reto de hoy

Ahora que has conocido un poco más sobre el sonido, escucha los sonidos que hay en tu alrededor, y realiza un paisaje sonoro, pon especial atención en los sonidos largos y cortos o agudos y graves, por ejemplo ¿Cómo suenan las teclas de una computadora?, el agua que cae de un lavabo, un grillo e el ladrido de un perro, cuando alguien tiene hipo, la licuadora, el garrafón con agua.

Recuerda que puedes usar líneas largas o cortas para indicar la duración de un sonido, también podrás hacer líneas gruesas o delgadas que indiquen si se trata de un sonido grave o agudo, usa materiales que tengas en casa.

Lo que vas a aprender hoy en 2do. Grado

En la materia de Civismo aprenderás a valorar la importancia de pertenecer a una familia, un grupo escolar, vecindario, comunidad y tener amistades que contribuyen a cuidar su integridad física y emocional, y la de otras personas.

Describe cómo se integra a una familia y la valora por qué contribuye a cuidar su integridad física y emocional.

¿Qué vamos a aprender?

Valorarás la importancia de pertenecer a una familia, respetarla y cuidarla. Identificarás algunas reglas para estos minutos de clase, Primero establece las normas de convivencia y participación en las actividades del grupo. Aunque no te encuentres en tu salón de clases, las puedes seguir en casa, con tu familia.

¿Qué hacemos?

Todos tienen una familia…Pero, ¿tú crees que todas las familias son iguales? o ¿cada familia es diferente? Observa el vídeo en el que niñas y niños nos hablan de sus familias.

Video Once niños: Familias diferentes

Es momento de observar el video: Beto y los secretos familiares, que te ayudará a entender que cada familia es singular.

Beto y los secretos familiares (capítulo 04 de la segunda temporada)

Observa el siguiente vídeo acerca de la protección que requieren todas las niñas y los niños para crecer sanos y fuertes.

Cuidar y proteger a las niñas y los niños

¿De qué los protege su familia y cómo lo hace? Por ejemplo: no sufrir ningún accidente en la casa o la calle, de no ser maltratado o golpeado por ninguna persona, de no enfermar y crecer sanos, te protegen al cuidar tu alimentación.

Que más piensan ¿de qué los protege su familia? y ¿Cómo lo hace? Cada familia es única y genial, respetarse y cuidarse entre todos ayuda a construir día a día un ambiente feliz y cómodo.

El Reto de Hoy

Al concluir la clase habla con un integrante de tu familia y coméntale lo que hace a tu familia especial. Juntos pueden planear una actividad para realizar en familia. Observa el video:

Vitamina Sé. Te reto a... Adivinar a qué familiar me parezco (Teatro). Hasam Díaz, tallerista

Horarios Nivel Primaria

De acuerdo al nivel escolar los alumnos llevarán materias como: Arte, Educación Física, Lengua Materna, Conocimiento del Medio, Matemáticas, Educación Socioemocional, Vida Saludable e Inglés.

Toma nota de los horarios de tus programas favoritos para la semana del 14 al 18 de septiembre.



Primero de primaria

09:00 a 13:00 horas. Once 11.2 y Televisa 5.2

12:00 a 15:30 horas. TV Azteca 7.3

18:30 a 21:00 horas. Heraldo TV 10.2

Segundo de primaria

11:00 a 13:30 horas. Once 11.2 y Televisa 5.2

15:00 a 17:30 horas: TV Azteca 7.3

20:30 a 23:00. Heraldo TV 10.2

