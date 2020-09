Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 3° y 4° grado, 14 de septiembre: actividades y respuestas

Como parte del programa Aprende en Casa 2 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) te traemos los contenidos que se impartieron así como las actividades y respuestas.

Cabe recordar que como parte de las clases a distancia ante la pandemia coronavirus Covid-19, las clases se imparten por medio de la televisión o internet..

Aquí encontrarás todas las actividades para tercero y cuarto año de primaria de este lunes 14 de septiembre.

3° Primaria

Valores

Aprendizaje esperado: Identifica las sensaciones corporales asociadas a las emociones aflictivas y aplica estrategias para regresar a la calma y enfocarse.

Énfasis: Identifica sensaciones corporales asociadas a emociones aflictivas.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a identificar tus sensaciones corporales asociadas a las emociones aflictivas y aplicarás estrategias para regresar a la calma.

¿Sabías que la preocupación, el nerviosismo, la ansiedad y la agitación son emociones aflictivas? eso quiere decir, que son emociones que te pueden provocar malestar en el cuerpo, también puede ocurrir que no puedas pensar con claridad porque tus pensamientos van a mil por hora y eso te puede llevar a comportarte de formas que generalmente no tienes.

En algún momento o ante alguna situación ¿Has sentido que tu corazón late apresuradamente? ¿Has sentido como si tu cabeza fuera una bocina tocando a todo volumen? o ¿Sientes apretado el pecho y hasta te duele la cabeza? Eso que sientes en tu cuerpo a través de tus sentidos se llaman sensaciones.

Es importante que sepas que no se pueden evitar las emociones aflictivas porque son parte de nuestra vida, pero sí puedes aprender a conocerlas y regularlas.

Esto quiere decir, que puedes aprender a calmarte cuando estás muy enojada o enojado, o a tranquilizarte cuando estás muy triste. Conocer y regular tus emociones te ayudará a que no lastimes a alguien o a ti mismo cuando te enojas, y a que puedas estar atento y sentirte mejor.

En el Cuaderno de actividades para el alumno. Tercer grado, del Programa Nacional de Convivencia Escolar, podrás encontrar el tema “Reconozco y manejo mis emociones” de la página 20 a la 31, que te pueden ayudar en esta sesión.

Si no lo tienes a la mano, no te preocupes, puedes investigar en libros que tengas en tu casa o en Internet, para saber más del tema.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades para ayudar a tu mente y cuerpo a calmarse y enfocarse.

Actividad 1.

Para realizar esta actividad puedes pedirle a mamá, papá o alguien de tu familia que te acompañe, para que vaya leyendo la actividad y tú puedas realizarla.

• Colócate en postura “Cuerpo de Montaña”. Si quieres, puedes tener a tu lado un peluche y poner música relajante: Sentado, en el piso o en una silla, como te sea más cómodo, espalda recta y relajada, hombros relajados. Puedes cerrar o abrir los ojos, como tú lo prefieras.

• Lleva tus manos al abdomen para que puedas sentir tu respiración. Coloca tu peluche en tu abdomen para que veas y sientas como al inhalar, tu peluche se aleja de tu cuerpo y al exhalar, el peluche se acerca a tu cuerpo, repítelo 3 veces.

• Ahora deja tu peluche a un lado y haz el ejercicio centrando tu atención en inhalar y exhalar profunda y suavemente, recuerda ser amable con tu cuerpo.

Imagina que con la luz de una lámpara recorres tu cuerpo, y que esa luz va recorriendo lentamente tu cuerpo desde la parte superior hasta tus pies. Lleva la atención a tu cara y observa tus sensaciones ¿Qué sientes en tu cuerpo?

Baja hasta el cuello y hombros, ¿Cómo se sienten esas partes de tu cuerpo? Ve a tu espalda, ¿Cómo están tu espalda y tu pecho en este momento? Desciende al abdomen, las piernas, los pies.

Ahora, permite que esa luz se enfoque en las sensaciones de tu cuerpo, es decir, en lo que estás sintiendo en tu cuerpo. Puede ser relajación, calor, frescura, frío, cosquilleo, picazón. Quizá descubrirás en tu cuerpo las sensaciones de alguna emoción.

¿Lograste hacer el ejercicio? ¿Pudiste darte cuenta de tus sensaciones? ¿Pudiste identificar qué emociones estabas sintiendo? ¿Te sientes más calmado?

No te preocupes si esta vez no lograste terminar el ejercicio, es cuestión de práctica para ir mejorando. Ten paciencia y aprende a disfrutar la actividad.

Con esta actividad hoy aprendiste a estar bien, y sentirte bien, eso es ESTAR EN BIENESTAR. Cuando estas en estado de Bienestar, puedes estudiar, jugar, trabajar, leer o lo que decidas, sin ningún problema.

Actividad 2.

Para realizar esta actividad puedes investigar sobre el Lenguaje de Señas Mexicanas, te servirá para poder realizarla.

• Investiga cómo se dice en lenguaje de señas:

- Hola

- Niños

- ¿Cómo están?

• Realiza los movimientos de lenguaje de señas mientras escuchas o cantas una canción alegre.

¿Cómo te sientes después de haber realizado la actividad? Quizás puedes sentirte feliz, motivado, entusiasmado, eufórico.

En ocasiones el cuerpo experimenta sensaciones desagradables que provocan malestar. Cuando no te sientes bien, cantar una canción alegre es una forma de ayudar a tu mente a enfocarte en pensamientos agradables y regresar a la calma.

Hoy has aprendido otra forma de lograr estar en Bienestar y enfocarte. Otra de las cosas que has aprendido, es que el cerebro, al igual que el cuerpo necesita ejercitarse. Es importante que realices ejercicio para que tu cuerpo tenga músculos fuertes. Al cerebro también le ayuda que hagas ejercicio porque al hacerlo, produce sustancias en tu cuerpo que ayudan a evitar que te sientas triste, desganado, aburrido, estas también son emociones aflictivas.

Ejercitaste el cerebro cuando realizaste el ejercicio “Cuerpo de montaña”, de esa forma, le enseñas a tu cerebro a regresar a la calma.

¡El cerebro se fortalece a través de ejercicios de atención, que te ayudan a concentrarte y a darte cuenta de tus sensaciones!

La respiración profunda y calmada, te ayuda a poner atención a aquello que estás sintiendo, que son las sensaciones y estás te ayudan a identificar qué emoción estás sintiendo para que después puedas aprender a manejarlas “CUERPO Y SENSACIÓN”.

Sabías que el enojo y la preocupación son emociones aflictivas, eso quiere decir, que provocan malestar y a veces nos llevan a comportarnos de formas que después nos arrepentimos.

Recuerda que las emociones aflictivas son aquellas que te hacen sentir mal y cuando no aprendes a manejarlas, puedes expresarlas de manera inadecuada, lastimando a otros.

Actividad 3.

En la siguiente actividad identificarás emociones y sensaciones en tu cuerpo. Pon mucha atención, quizás después la puedas compartir con tu familia.

1. Observa la siguiente imagen que presenta la parte anterior y posterior del cuerpo:

Artes

Aprendizaje esperado: Realiza movimientos corporales para representar ideas, emociones, sentimientos y sensaciones.

Énfasis: Explora formas de movimiento corporal siguiendo una emoción (cómo te mueves cuando estás cansado, sorprendido, molesto…)

¿Qué vamos a aprender?

Explorarás diferentes formas de movimientos corporales, donde representarás ideas, emociones, sentimientos y sensaciones, ya sea enojo, alegría, tristeza o cualquiera otra, recreando diferentes composiciones de movimientos con tu cuerpo.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video titulado: “Aprende a expresar tus emociones”, el cual trata sobre el manejo de las emociones y lo importante que es expresarlas.

1. Video: Aprende a expresar tus emociones (el manejo de las emociones).



Ciencias naturales

Aprendizaje esperado: Argumenta la importancia del consumo diario de alimentos de los tres grupos representados en el Plato del Bien Comer y de agua simple potable para el crecimiento y el buen funcionamiento del cuerpo.

Énfasis: Recuperar aprendizajes previos respecto a ¿Qué es comer bien? ¿Qué se, acerca de comer bien?

¿Qué vamos a aprender?

Compararás los alimentos que consumes habitualmente con los que recomienda el Plato del Bien Comer para tener una dieta correcta.

Comprenderás que el cuerpo requiere de una alimentación adecuada para crecer, desarrollarse y funcionar correctamente y reflexionarás si los alimentos que estabas consumiendo al inicio, los consideras como un desayuno correcto.

Debes pensar sobre la importancia de alimentarse bien, saber elegir los alimentos que brindan aportes nutricionales adecuados a tu edad y a las actividades físicas y mentales que realizas.

Te has preguntado ¿Qué es comer bien? ¿Por qué se considera importante comer bien, conoces el Plato del Bien Comer?

Para conocer más sobre el tema puedes consultar tu libro de texto de Ciencias Naturales en las páginas de la 34 a la 36.

¿Qué hacemos?

Realiza la siguiente actividad para identificar lo que estás comiendo.

? Primero cierra los ojos y recuerda lo que has comido durante el día.

? Anota en tu cuaderno todo lo que desayunaste, lo que comiste y lo que cenaste, ayer o lo que acostumbras cenar.

? Puedes hacer una tabla de tres columnas para que te des una idea, pero eso sí, debes ser honesto con lo que anotas.

? Identifica los alimentos de cada grupo que fuiste anotando.

¿De qué grupo has consumido más alimentos o qué alimentos de los anotados no están en el Plato del Bien Comer?

Podrás reflexionar ¿Por qué consideras que existe el Plato del Bien Comer y para qué sería útil tenerlo siempre a la vista de todos los integrantes de tu familia?

Lenguaje

Aprendizaje esperado: Participa en la realización de tareas conjuntas: proporciona ideas, colabora con otros y cumple con los acuerdos establecidos en el grupo.

Énfasis: Participación en discusiones grupales.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión aprenderás a tomar decisiones para organizar tu biblioteca personal.

¿Sabes qué es una biblioteca? ¿Has visitado una biblioteca? ¿Cómo está organizada? ¿Alguna vez has organizado una?

Una biblioteca es un lugar donde se encuentra un conjunto de libros organizados para su consulta.

Para conocer más sobre el tema puedes consultar tu libro de texto de Español de 3º de primaria en las páginas de la 8 a la 17 y resolver las actividades de este Bloque.

¿Qué hacemos?

Realiza la siguiente actividad para que aprendas a organizar tu propia biblioteca:

• Abre tu libro de texto de Español en la página 9, localizarás el apartado “La organización de nuestra biblioteca”, esta actividad te indicará la manera en la que puedes organizar una biblioteca en casa.

4° Primaria

Valores

Aprendizaje esperado/Énfasis: Practica formas de expresión emocional para reducir el estado de tensión o de estrés generado por una emoción aflictiva.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a expresar tus emociones y conocerás algunas formas de reducir el estrés.

¿Sabías que la preocupación, el nerviosismo, la ansiedad y la agitación son emociones aflictivas?, eso quiere decir, que son emociones que te pueden provocar malestar en el cuerpo, también puede ocurrir que no puedas pensar con claridad porque tus pensamientos van a mil por hora y eso te puede llevar a comportarte de formas que generalmente no tienes y sentirte mal.

Cuando experimentamos una emoción, el cuerpo lo expresa a través de sensaciones o cambios físicos, algunos se ven y otros no, por ejemplo, mejillas sonrojadas, postura del cuerpo, dolor de estómago, orejas rojas o presión en el pecho, entre otros.

Lee con atención los siguientes párrafos que te explican lo que son la angustia y la frustración:

Angustia. Estado de intranquilidad o inquietud que a veces no tiene causa real o precisa. Por ejemplo: Estoy angustiado por saber si aprobé el examen.

Frustración. Sentimiento desagradable por no lograr algo de la forma esperada. Por ejemplo: Me siento frustrado porque no puedo resolver el problema de matemáticas.

Secretaría de Educación Pública (2019). Cuaderno de actividades para el alumno. Cuarto grado. Educación primaria del Programa Nacional de Convivencia Escolar. México, SEP, p. 29

Es importante que sepas que no se pueden evitar las emociones aflictivas porque son parte de nuestra vida, pero SÍ PUEDES APRENDER A CONOCERLAS Y REGULARLAS. Esto quiere decir que puedes aprender a calmarte cuando estás muy enojada o enojado, o a tranquilizarte cuando estás muy triste o angustiado. Conocer y regular tus emociones te va a ayudar a sentirte mejor.

En el Cuaderno de actividades para el alumno. Cuarto grado, del Programa Nacional de Convivencia Escolar, podrás encontrar el tema “Reconozco y manejo mis emociones” de la página 25 a la 39, que te pueden ayudar en esta sesión.

Civismo

Aprendizaje esperado: Reconoce que es una persona valiosa, que merece cuidados y trato digno, y que tiene derecho a la protección de su información al igual que las demás personas.

Énfasis: Analiza que en el trato que da y recibe de otras personas, se expresa el reconocimiento de su dignidad.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión vas a aprender que en el trato cotidiano que tienes con las personas que te rodean, se puede expresar el reconocimiento a la dignidad.

Para empezar, tenemos que saber primero ¿qué es un trato digno y qué es la dignidad? Lee con atención el siguiente texto:

La dignidad es el valor que tenemos como personas, solo por existir somos valiosos, somos capaces de tomar decisiones y responsabilizarnos de nuestros actos, por eso las personas merecen respeto, empezando por nosotras mismas y nosotros mismos, y también podemos reconocer ese valor en todas las demás personas.

Las personas nos otorgan un trato digno cuando nos respetan, se dirigen a nosotros como personas, sin menospreciarnos o burlarse de nosotros o de alguna de nuestras características. Todas las personas debemos ser tratadas de la misma manera, con respeto, independientemente de nuestro sexo, color de piel, edad, ideas, gustos, nacionalidad, cualidades, creencias, preferencias u otra condición.

La dignidad nos permite formar parte e identificarnos como un gran grupo que es la humanidad, pero también nos deja reconocer que todas y todos tenemos características que nos hacen personas únicas, por lo que somos sujetos de derechos, y cada quien tiene la posibilidad de desarrollarse de manera plena.

Reflexiona ahora en las siguientes preguntas:

¿Tú sientes que las personas te tratan bien y con dignidad?, ¿cuándo consideras que te han tratado mal o no han respetado dignidad?, ¿por qué todas las personas merecen un trato digno, independientemente de su edad, color de piel, lugar de origen o nivel económico?

En el Cuaderno de actividades para el alumno. Cuarto grado, del Programa Nacional de Convivencia Escolar, podrás encontrar el tema “Convivo con los demás y los respeto” que te pueden ayudar en esta sesión.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/533116/4o-Cuaderno-OK-PNCE.pdf

Si no lo tienes a la mano, no te preocupes, puedes consultar algún libro sobre el tema que tengas en casa, o Internet, para saber más

Ciencias Naturales

Aprendizaje esperado: Compara los alimentos que consume con los de cada grupo del Plato del bien comer, y su aporte nutrimental para mejorar su alimentación.

Énfasis: Relacionar los grupos de alimentos del Plato del Bien Comer con su aporte nutrimental.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión vas a aprender a relacionar los grupos de alimentos del Plato del Bien Comer con su aporte nutrimental.

En tercer grado estudiaste los temas “La alimentación como parte de la nutrición” y “Dieta: los grupos de alimentos”, en tu libro de Ciencias Naturales.

En esta sesión vas a retomar estos temas y vas a reflexionar sobre la forma en que te alimentas, la variedad de alimentos que consumes, pero sobre todo, si eso que comes constituye una dieta balanceada.

Para empezar con esta reflexión, recuerda lo que comiste el día de ayer. Escríbelo o dibújalo en una hoja:

gzm



