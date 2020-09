Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Nivel Secundaria, 14 de Septiembre: actividades y respuestas

¡Toma nota! Si tu hija o hijo cursa la Secundaria de educación básica en México y toman clases en línea por medio del programa de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Aprende en Casa 2, te compartimos los temas y actividades de este lunes 14 de septiembre, así como las dudas que plantearon.

La información que obtendrás a continuación forma parte del material educativo que vieron en el apartado actividades, del nivel secundaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 2:

Primero de secundaria

Matemáticas

¿Qué vamos a aprender?

En esta lección identificarás algunas de las características que debe tener una recta numérica, y aprenderás a ubicar números en ella. Recordarás los números positivos, sabrás más sobre el cero y reconocerás el uso de los números negativos en la vida cotidiana.

¿Qué hacemos?

¿Qué sabes sobre los números negativos? ¿En dónde se usan? Tal vez nunca has pensado en esto, pero los números negativos están presentes en la vida cotidiana.

Para conocer un poco de la historia de estos números observa el siguiente video:

Origen números negativos

Los números negativos se han utilizado siempre y siguen estando presentes en nuestra vida cotidiana. Para descubrir en dónde se esconden, observa el siguiente video.

¿En dónde usamos los números negativos?

Los números negativos están por todos lados. Hay muchas situaciones que se pueden representar utilizando números negativos. Una de esas situaciones puede ser un saldo deudor, ya que es dinero que en algún momento tendrás que pagar. Esto se observa, por ejemplo, cuando compras artículos o servicios a largo plazo y debes ir pagando poco a poco.

¿Qué te parece si ahora aprendes a trazar una recta numérica? Para ello, observa el siguiente video.



Los positivos

La recta numérica es una representación gráfica que tiene como centro al cero, al que se le llama origen. A cada marca de la recta le corresponde un número distinto. En este caso vamos de uno en uno hasta el infinito de los números naturales, que son los que se usan para contar, pero recuerda que en una recta numérica la escala puede variar.

El cero en la recta numérica no significa necesariamente la ausencia de valor, sino que es un punto referencial y se le conoce como cero convencional, pero ¿Dónde quedaron los negativos?, para saberlo, observa el siguiente video.

Los negativos

Imagina que tienes una recta numérica con los números positivos, como la que acabas de revisar. Si colocas un espejo a la altura del cero, podrás observar el reflejo de los números; esa posición corresponde a los números negativos. Ahora coloca su signo. Es así como puedes observar el conjunto de los números enteros, es decir, los positivos, los negativos y el cero.

Cuando vayas a trazar una recta numérica no olvides que es una línea recta, no importa si es horizontal, diagonal o vertical. No olvides que existe simetría entre los números negativos y positivos, con respecto al origen, que es el cero. También, recuerda que las separaciones deben ser de la misma medida, para ello, te recomendamos utilizar una regla.

Puedes ubicar los números como lo necesites: pueden ir de uno en uno, de diez en diez, o de cien en cien. ¡Usa la escala que te sea más útil para lo que requieres representar!

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

Leerás narraciones de diversos subgéneros, ciencia ficción, terror, policiaco, aventuras, sagas, entre otros, un tema ideal para acercarte a la lectura.

¿Qué hacemos?

Observa la siguiente imagen:

Esta imagen representa un cuento clásico que seguramente leíste, te contaron o viste una película de él, en base a ella responde a las siguientes preguntas:

¿Cómo se llama el cuento? ¿De qué trata? ¿Quiénes son los personajes y cuáles son sus características? ¿Dónde se desarrolla la historia?

Ahora responde las siguientes preguntas:

¿Cómo elijes qué leer? ¿Qué te interesa del texto? ¿Lees igual un texto que te gusta o uno que te dejan de tarea? ¿Qué tipo de textos te gustan más? ¿Buscas las palabras que no entiendes?

Bien, ahora reflexiona:

¿Qué es la lectura para ti? ¿Cuál es tu estrategia para leer y recordar aspectos importantes de la lectura?

A continuación, te presentamos algunas estrategias de comprensión de lectura, toma nota para saber si ya haces uso de ellas o si puedes comenzar a integrarlas.

Identificar:

Fecha o época en la que se desarrolla la historia.

Hechos y situaciones.

Personajes, nombres y características.

Resumir la historia lo más fielmente.

Explora y analiza:

¿Quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué? de la narración.

Definiciones o conceptos que no entiendes.

Datos o información que no vienen en el texto.

A partir de ello entenderás las motivaciones de los personajes, buscarás lo que no entendiste y otros aspectos, luego, recupera ideas y conceptos en:

Mapas mentales.

Mapas conceptuales.

Cuadros comparativos.

Ello te ayudará a organizar la información y su importancia, finalmente responde dudas y comparte:

¿Qué tanto entendiste de la lectura?

¿Solucionaste tus dudas?

¿Aprendiste algo nuevo?

¿Qué opinan las y los otros del texto?

Esto te ayudará a tener una opinión completa de lo que leíste, pero si además compartes tu opinión con otras y otros, seguramente tu campo de entendimiento acerca de la lectura se ampliará.

Biología

¿Qué hacemos?

Probablemente cerca de donde tú y tu familia habitan han visto diversos seres vivos, como arañas, hormigas, gusanos, perros, gatos, vacas, conejos y, sobre todo, plantas: pasto, flores diversas, árboles frutales o de otro tipo o hasta árboles muy grandes, en fin, muchas especies diferentes. O también han conocido otro tipo de plantas y animales a través de libros, de la televisión, películas o de Internet.

¿Sabías que? México ocupa el 5º lugar en biodiversidad en el mundo y que en nuestro país se encuentra en promedio el 10% de todas las especies que existen en el planeta.

Sólo 17 países contienen el 70% de toda la biodiversidad del planeta y es por esta razón que se les llaman megadiversos.

Estos países son: Brasil, Colombia, China, Indonesia, México, Ecuador, Perú, Congo, Madagascar, India, Malasia, Australia, Papúa, Nueva Guinea, Sudáfrica, Estados Unidos, Filipinas y Venezuela.

Te has preguntado o imaginado ¿Por qué existen tantas especies de plantas, animales, hongos y microorganismos diferentes y tanta variedad de paisajes?

Para dar respuestas a esta pregunta, el día de hoy estudiarás las causas geográficas de la biodiversidad. Te invitamos a observar el siguiente video.

La gran diversidad de seres vivos (biodiversidad)

Los diferentes paisajes sus características están relacionadas con los factores geográficos del lugar donde se ubica cada ecosistema.

En este video se menciona que México ocupa el segundo lugar como hábitat de mamíferos, aunque actualmente estamos en el tercer lugar. Esta diferencia se debe a que el video que viste tiene información más antigua. Cabe mencionar que en ciencias esto ocurre de manera constante, ya que el conocimiento se actualiza día con día.

Segundo de Secundaria

Matemáticas

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás y aplicarás la generalidad para obtener productos de números decimales por 10, 100 y 1000.

Analizarás las características y propiedades del sistema decimal que dan pauta para realizar diversas operaciones matemáticas, y con ellas resolver diferentes situaciones de la vida cotidiana.

Usarás la creatividad e imaginación para vincular algunas situaciones con circunstancias que se te hayan presentado en tu vida diaria, y así dar sentido al uso de la multiplicación.

¿Qué hacemos?

Con la finalidad de mostrar el maravilloso mundo de las matemáticas, lee el siguiente extracto del libro “Pensamiento Matemático y Astronómico en el México Precolombino”, de Guillermo Garcés Contreras, editado por el Instituto Politécnico Nacional, que se encuentra en las páginas 43 y 44, y se titula “Los numerales de Mesoamérica”.

Los numerales de Mesoamérica

“El otro gran sistema de racionalización superior numeral que se estableció en el mundo, surgió en la Civilización Mesoamericana de México y la América Central, dentro de la estructura vigesimal, a través de números con valores de posición y la aplicación del cero, durante un periodo que queda situado varios siglos antes de nuestra Era.

Los numerales mesoamericanos, a base de puntos y barras, fueron inscritos en fechas que aparecen en monumentos, estelas, altares y tableros. Los más antiguos de ellos anteceden considerablemente a los del sistema decimal ya integrado del Viejo Mundo […]

La civilización mesoamericana, que surgió hacia finales del siglo XIV a.C. y continuó desenvolviéndose hasta el periodo en que los europeos efectuaron la Conquista, en el siglo XVI, destruyendo muchas de sus manifestaciones, alcanzó importantes logros en casi todos los aspectos de la vida y dejó un rico legado a la humanidad.

La formación de grandes ciudades y la de instituciones permanentes que se concretó en importantes estados, dio lugar con el tiempo a la creación de grandes imperios. El avance de la ingeniería, la medicina y otras ciencias aplicadas, el establecimiento de instituciones educativas y la elaboración de una filosofía moral de altos ideales que se transmitía a los jóvenes, lo mismo que un variado panorama de expresiones literarias y artísticas, entre las que se destacan de manera preferente las de orden plástico, fueron algunos de sus rasgos principales.

Sin embargo, el campo en el que probablemente alcanzó las más elevadas conquistas, fue el del conocimiento astronómico y matemático. Su genio dejó muchos testimonios de descubrimientos relacionados con movimientos siderales que quedaron plasmados en inscripciones, estelas y códices. De hecho, sus cómputos calendáricos y astronómicos eran mucho más exactos que los de los europeos en el instante de la Conquista.”

Esta lectura brinda la oportunidad de adentrarse en la historia de las matemáticas y de conocer lo que se vivió y experimentó en el pasado, ya que, sin duda alguna, es relevante para todos el estudio y la interacción con las matemáticas todos los días.

Ahora, recupera saberes reflexionando sobre las siguientes preguntas:

¿Qué usos avanzados tenían los numerales mesoamericanos?

¿Cómo eran los números calendáricos y astronómicos mesoamericanos comparados con los europeos?

Después de esta lectura, realiza la siguiente actividad.

¿Qué producto piensas que sea mayor en las siguientes multiplicaciones?, y ¿por qué piensas eso?

0.1x100

1x10

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

Reflexionarás sobre otras realidades y culturas, a través de la lectura de las obras de grandes autores de la literatura latinoamericana, con la finalidad de que los analices y te animes a leer la obra de otros.

En ocasiones, cuando lees tan solo un fragmento de una lectura o cuento breve, puedes identificar cuál es el tema central, algunos de sus personajes, el lugar en donde se desarrolla e incluso algunos aspectos de la realidad social, a veces te identificarás con alguno de ellos.

¿Qué hacemos?

Leerás algunos fragmentos de obras y conocerás aspectos de la literatura latinoamericana contemporánea.

Lee la siguiente lectura.

El eclipse

Augusto Monterroso, Hondureño-Guatemalteco.

Cuando fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos Quinto condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora.

Al despertar, se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar, un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría al fin, de sus temores, de su destino, de sí mismo.

Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de lenguas nativas. Intentó algo. Dijo algunas palabras que fueron comprendidas.

Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento, de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse…

Ahora, analiza el fragmento de la obra que acabas de leer, y responde las siguientes preguntas:

¿Pudiste identificar algunos de los personajes de la obra?

¿En qué lugar se desarrolla la obra?

¿Cuál es el tema central de la obra?

¿Recuerdas una obra de algún autor latinoamericano que te haya gustado mucho?

¿Por qué te gustó?

Tomando en cuenta tus respuestas anteriores, te darás cuenta de que todos tienen diferentes gustos, pero ¿qué características debe tener una obra para que te guste?

Observa el siguiente video para conocer sobre los cuentos de Centroamérica.

Cuentos centroamericanos

Como pudiste escuchar en las respuestas anteriores, los gustos dependen de cada persona. Sin duda alguna, los jóvenes quieren libros que les hagan reír, o que tengan un misterio o problema que resolver, o tal vez que hablen de emociones.

Tercero de Secundaria

Matemáticas

¿Qué vamos a aprender?

Las ecuaciones de segundo grado o cuadráticas de la forma más sencilla, la Ax2 + B = 0, explorarás con soluciones personales, y conocerás las operaciones inversas necesarias, formalizarás su solución y resolverás problemas.

También conocerás los elementos que las componen y resolverás problemas con métodos propios. En esta sesión necesitarás tu cuaderno, un lápiz y una regla.

¿Te gustan los cuentos? Lee con atención la narración del siguiente cuento.

¿Qué hacemos?

Observa las siguientes situaciones.

¿Cómo resolverías la anterior situación utilizando algún procedimiento ya aprendido? ¿Qué es lo primero que harías?

Una alumna del equipo 1 propuso que primero hay que plantear la ecuación necesaria para resolver el problema, ella pasó al pizarrón y escribió la siguiente ecuación:

Una vez planteada la ecuación los alumnos de cada equipo comenzaron a analizar cómo resolver la ecuación propuesta. Después de un tiempo, uno de los alumnos integrante del equipo 5 expuso ante sus compañeros cómo resolvieron la ecuación planteada.

Como pueden observar en la tabla cada valor asignado a la incógnita equis es elevado al cuadrado y luego se suma 12, este procedimiento lo efectuaron hasta encontrar el valor de la incógnita que hace verdadera la igualdad. Los alumnos del maestro Eduardo encontraron que la incógnita es igual con 5.

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

Compararás las diferencias y semejanzas en el tratamiento de un mismo, tema en diversas fuentes como parte del proceso que se sigue para la redacción de textos argumentativos, como es el caso de los ensayos.

Te sugerimos, que, en la medida de lo posible, tomes notas, y registres aquellas dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante el planteamiento del tema, las cuales podrás resolver posteriormente, ya sea al consultar tu libro de texto o al reflexionar en torno a los retos que se te propongan.

Lee el siguiente fragmento tomado de un artículo de opinión que lleva por título “Clonar o no clonar”.





¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video del minuto 01:30 al minuto 02:52 para que puedas tener mayor claridad en el tema.

De Frankenstein a Dolly /Español III, Bloque 1. Secuencia 1.

Un mismo tema puede ser tratado desde diversos puntos de vista, en los que las posturas pueden ser divergentes, pero siempre sustentadas en fuentes confiables.

Por: Redacción Digital El Heraldo de México.

