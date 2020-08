Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 5° y 6° grado 31 de agosto tareas y actividades

Como parte del programa Aprende en Casa 2 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) te traemos los contenidos que se impartieron así como las tareas y actividades.

Cabe recordar que como parte de las clases a distancia ante la pandemia coronavirus Covid-19, las lecciones se imparten por medio de televisión o internet.

Aquí encontrarás todas las actividades para quinto y sexto grado de primaria de este lunes 31 de agosto.

Quinto Grado

Artes

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión seguirás aprendiendo sobre el tema relacionado con las obras tridimensionales en el arte, es decir, las esculturas.

Recuerda que la semana pasada viste el concepto de cuerpo tridimensional, ya que es básico para entender la obra escultórica. También aprendiste lo que es el arte figurativo y el abstracto.

Lee el siguiente texto para recordar lo que es un cuerpo tridimensional:

Vivimos rodeados de objetos tridimensionales. También los seres humanos y los animales somos tridimensionales. ¿Qué quiere decir eso? Como su nombre lo indica, los objetos tridimensionales son aquellos que tienen tres dimensiones: largo, ancho y alto.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P4EAA.htm#page/12

Para ir aprendiendo cómo se elabora una escultura, lee lo siguiente:

Las esculturas pueden hacerse con materiales muy diversos, y cada uno de ellos debe trabajarse con una técnica específica […]

Existen diversos procedimientos para la elaboración de esculturas; incluso cada artista puede desarrollar sus propias técnicas. Sin embargo, en general, se dice que se realizan por adición o por sustracción.

Adición: se trata de una escultura trabajada a partir de la suma de materiales. […]

Sustracción: en este caso, se parte de un bloque de piedra o madera y en lugar de añadirle se le quita materia […].

https://libros.conaliteg.gob.mx/P4EAA.htm#page/42

En el libro de texto de Educación Artística de Cuarto Grado, de las páginas 42 a 45 encontrarás la lección 10 “A cada escultura su técnica”, donde podrás conocer más sobre este tema para crear tus propias esculturas tridimensionales.

Si no lo tienes a la mano no te preocupes, puedes investigar en otros libros que tengas en tu casa, tal vez algún libro de arte, o en internet, explóralos para saber más sobre el tema.

¿Qué hacemos?

Observa con atención los siguientes videos.

En los primeros dos videos, verás ejemplos de esculturas que desafían las leyes de la física, seguramente te sorprenderán.

Valores

¿Qué vamos a aprender?



En esta sesión aprenderás que una forma que te puede ayudar a resolver un conflicto es a través de la comunicación.

En algunas ocasiones queremos ser aceptados por un grupo, para tener amigos, y a veces es difícil decir no, negarse cuando nos piden algo, aunque resultemos afectados, y así se pueden presentar otras situaciones que pueden afectarte y no sabes cómo resolver.

Para evitar esto, se requiere expresar tus emociones de manera adecuada y comunicarlas de forma asertiva para tratar de resolver el conflicto. ¿Quieres saber que es la asertividad? En esta sesión reflexionaremos sobre este tema que esperemos te ayude.

Puedes consultar algún libro sobre el tema que tengas en casa o internet, para saber más.

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos.

En el primer video se presenta la historia de Pepincho, que con el fin de tener amigos a todo dice que sí… ve lo que le pasa.

Ciencias Naturales

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás lo que es un ecosistema y conocerás que su estabilidad está dado por el equilibrio entre los factores físicos (agua, suelo, aire y luz solar) y biológicos (seres vivos) que lo conforman.

Seguramente has observado que en los lugares donde no hay mucha agua y hace mucho calor, los animales y las plantas son completamente diferentes, a los que viven en donde es frío y hay agua abundante, por ejemplo, los animales y plantas del desierto no son los mismos que los de la selva. Esto se debe a que son ecosistemas diferentes.

¿Sabes lo que es un ecosistema?

Consulta tu libro de Ciencias Naturales a partir de la página 58 a la 69 podrás estudiar más sobre el tema:

https://libros.conaliteg.gob.mx/P4CNA.htm?#page/58

Si no lo tienes a la mano no te preocupes, puedes investigar en otros libros que tengas en tu casa o en Internet, revísalos para saber más.

¿Qué hacemos?

Observa con atención los siguientes videos, en los primeros tres videos observa qué son y cómo están conformados los ecosistemas.

Video educativo Los ecosistemas para niños Happy Learning.

Geografía

¿Qué vamos a aprender?

Analizarás la distribución de los recursos minerales y energéticos en el país.

¿Sabes que es la minería?

La minería es una actividad económica primaria, ya que los minerales se extraen directamente de la naturaleza, de lugares llamados yacimientos que se encuentran al aire libre o en el subsuelo, a diferentes profundidades. Según su utilidad y sus características, los recursos mineros se clasifican en minerales metálicos, minerales no metálicos y energéticos.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P4GEA.htm#page/128

Si quieres conocer más sobre este tema, consulta tu libro de texto de Geografía 4° grado, se explica el tema a partir de la página 126 a la 131.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P4GEA.htm#page/126

En esta sesión aprenderás cómo está la actividad minera en México.

¿Qué hacemos?

Veremos los siguientes videos:

Los tesoros de mi país minerales – Geografía

Sexto Grado

Valores



¿Qué vamos aprender?

Valorarás cómo tus decisiones y acciones afectan a otros, y a proponer mejoras en tu entorno. El objetivo de toda decisión debe ser conseguir lo que se pretende, pero no generando un problema mayor en el futuro. Si al tomar decisiones tienes en cuenta cómo afectan a los demás, será más fácil que los demás se percaten de lo mucho que los valoras.

Cuando tomes una decisión, prepárate para aceptar la responsabilidad por cada resultado. Si las cosas no funcionan, siempre es mejor haber tomado una decisión consciente que haber sido descuidado, ¡haz tu mayor esfuerzo!

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos:

En estos videos obtendrás información sobre la manera en la que nuestras acciones afectan a los demás.

El otro par

https://www.youtube.com/watch?v=VZNrkYe5g48

Las buenas acciones y las malas acciones tienen efecto

https://www.youtube.com/watch?v=myfaB8cUth8

En este video observarás una cadena de buenas acciones, así te darás cuenta de que tal vez has realizado acciones para ayudar a otros.

Buenas Acciones, buenos resultados.

https://www.youtube.com/watch?v=j3ugK6Oxf0k



Lenguaje

¿Qué vamos aprender?

Aprenderás a inferir las características, los sentimientos y las motivaciones de los personajes de un cuento a partir de sus acciones.

Las motivaciones de los personajes es lo que le da vida a la trama de un cuento, es lo que mantiene al lector atento a la búsqueda de la historia y hace relevante el texto.

Los cuentos se caracterizan por hacer una narración breve a partir de hechos imaginarios, es protagonizado por un grupo pequeño de personajes y tienen un argumento fácil de entender. Están formados por tres partes: inicio, desarrollo y final.

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos:

En este video encontrarás algunas características, sentimientos y motivaciones de personajes de cuentos a partir de sus acciones.

Geografía

¿Qué vamos aprender?

Aprenderás a relacionar procesos de producción, transformación y comercialización de diferentes productos del mundo.

Los procesos de producción se refieren a la producción de bienes y servicios mediante planes organizados con factores materiales, conocimientos y habilidades. Para su transformación y comercialización alrededor del mundo, se aplica mano de obra, tecnología y capital. ¿Te emociona la idea de relacionar estos procesos?

Para explorar más sobre el tema, consulta el libro de texto de Geografía de 5°, se explica el tema a partir de la página 109:

https://libros.conaliteg.gob.mx/P5GEA.htm#page/109

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos:

El proceso productivo

