Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 1° y 2° grado 31 de agosto tareas y actividades

Primero de primaria

Valores

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás sobre la importancia de pedir ayuda cuando la necesites, así como apoyar a otros cuando lo requieran.

¿Alguna vez has pedido ayuda? ¿Le has ayudado a alguien?

Todas las personas en algún momento podemos necesitar ayuda, ya que somos seres sociales, es por ello que en esta sesión identificarás los momentos en los que puedes llegar a necesitar ayuda, y cómo la puedes pedir, o cuándo puedes apoyar a otros, cuando tengan la necesidad de pedirte ayuda.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video en los minutos 12:26 a 24:30, podrás ver como la pequeña abeja Maya y sus amigos te mostrarán la importancia de pedir ayuda, así como brindar apoyo a quien lo necesite. Pide a papá, mamá o algún adulto que esté contigo, que te acompañe a verlo.

Artes

¿Qué vamos a aprender?

Seleccionarás algunas canciones o rondas infantiles de tu región o de otros lugares del mundo.

Escucharás música de diferentes lugares del mundo, diferentes géneros, es decir, diferentes ritmos y melodías, existe una gran variedad de música, así como también variados instrumentos. Para eso hemos seleccionado algunos videos interesantes. Ojalá te gusten y los disfrutes en compañía de papá, mamá, o algún adulto.

¿Qué hacemos?

Observa con mucha atención los siguientes videos, escucha las primeras canciones. Presta atención a la letra y mueve el cuerpo intentando seguir el ritmo de la música. Pide a un adulto, papá mamá o a quien esté contigo, que te acompañe a verlos:

¿Pudiste identificar la letra de alguna canción? ¿De qué se trataba? ¿Te dieron ganas de bailar? ¿Descubriste el género musical de las piezas? ¡Sí, cumbia y mambo! La cumbia proviene de Colombia, ¿y el mambo? Pues sí, de músicos cubanos.

En los siguientes videos escucha con atención la música, la letra y observa las imágenes de las canciones, algunas de ellas no están en español, porque son de países donde hablan otras lenguas. Trata de adivinar a qué país o a qué región del mundo pertenecen.

Mientras las escuchas puedes divertirte, pintando, rayando o haciendo garabatos en tu cuaderno al ritmo de cada canción. Usa tus colores o crayolas.

Conocimiento del medio

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a describir los cambios que hay en la naturaleza a partir de lo que observas en el día y la noche.

Te has hecho alguna vez la pregunta de ¿a dónde es que se va el sol cuando llega la noche? Seguramente has observado el cielo cuando se acerca la noche y quizá te hayas dado cuenta de los colores del ocaso y cómo se acerca poco a poco la oscuridad.

Si nunca lo has hecho ¡inténtalo hoy!

El día y la noche provocan algunos fenómenos en la naturaleza como el cambio en la intensidad de la luz y en nuestro propio comportamiento o en el de los animales, por ejemplo hay animales que les gusta salir a buscar alimento por las noches.

¿Qué hacemos?

Te darás cuenta que con el comienzo de la noche también cambia el comportamiento de los animales y las plantas. Te invito a observar y a concentrarte en los siguientes videos, para puedas observar los cambios que suceden en el día y en la noche.

Observa con atención el siguiente video hasta el minuto 1:50

Lenguaje



¿Qué vamos a aprender?

Elegirás de las colecciones o de publicaciones provenientes de otros lugares, canciones y poemas que te gustan para compartir su lectura en voz alta con tu familia.

Escucharás algunos poemas y canciones y observarás que hay una variedad amplia de temas.

Presta mucha atención a las letras y cómo hablan las personas. Fíjate si son poemas, canciones mexicanas o de otros países. En todo el mundo hay gente que escribe poemas y canciones. Escúchalos y elige cuál te gusta más.

En tu libro de texto de Lengua Materna. Español, busca lecturas, algunas canciones y poemas; léelos en voz alta, sin cantarlos, luego invita a alguien de casa que te acompañe, para que te lo lea en coro.

También te recomendamos explorar el Cuaderno de Trabajo para el estudiante “Vamos de Regreso a Clases”:

¿Qué hacemos?

Ahora, observa los siguientes videos, los primeros son poemas; notarás que hay una gran variedad, ya que algunos son largos y otros cortos; algunos divertidos y otros amorosos. Pide a un adulto, papá mamá o a quien esté contigo, que te acompañe a verlos:

Segundo de primaria

Valores

Aprendizaje esperado: Reconoce lo que ya puede hacer por sí mismo que antes no podía y reconoce los demás aspectos que le gustaría desarrollar.

Énfasis: Identifica casos en que niñas y niños se han enfrentado a problemas y retos y los han superado con el apoyo de otras personas.



¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás que existen formas de comportamiento y plantearás reglas que mejoren o favorezcan la convivencia con tus compañeros cuando regreses a la escuela.

Comenta con tu familia o amigos acerca de por qué es importante que, en el salón de clases y en la escuela, nos comportemos con respeto hacia los demás.

Es importante seguir las reglas porque ayudan a la interacción, eso ayuda a tener una mejor convivencia.

Te recomendamos a que realices el ejercicio del Cuadernillo de actividades para el alumno “Programa Nacional de Convivencia” de primer año, del tema IV a partir de la página 54.

En el Cuadernillo de actividades para el alumno “Programa Nacional de Convivencia” de segundo año del tema IV a partir de la página 50.

También puedes realizar el ejercicio en tu libro de texto de Conocimiento del medio de primer grado, de la página 66 a la 68.

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos, en los cuales verás diferentes sucesos que pueden pasar en el salón de clases, las consecuencias y las soluciones que pueden hacer para mejorar la convivencia en el salón de clases. Pide a un adulto que te acompañe a verlos:

Artes



Aprendizaje esperado: Selecciona y analiza la letra de una canción o ronda infantil que eligió en conjunto con sus compañeros, para interpretarla frente al público.

Énfasis: Selecciona algunas canciones o rondas infantiles de su región o de otros lugares del mundo.

¿Qué vamos a aprender?

Escucharás y diferenciarás música de diferentes lugares del mundo.

Reconocerás e identificarás distintos géneros musicales, es decir, diferentes ritmos y melodías, también variados instrumentos que hay en las canciones o en las rondas infantiles de tu región o del otros lugares del mundo.

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos, en las primeras canciones escucha con atención la letra y nueve el cuerpo al ritmo de la música. Pide a un adulto, papá mamá o a quien esté contigo, que te acompañe a verlos:

Conocimiento del medio

Aprendizaje esperado: Describe cambios en la naturaleza a partir de lo que observa en el día y la noche durante el año.

Énfasis: Describe cambios en la naturaleza a partir de lo que observa en el día y la noche.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás y describirás los cambios en la naturaleza a partir de lo que observa en el día y la noche.

¿Te has preguntado a dónde se va el sol cuando llega la noche?

Seguramente has observado el cielo cuando se acerca la noche, más de una vez, ¿cierto? Quizá te has dado cuenta de los colores del ocaso y cómo se acerca la oscuridad. Si no lo has hecho inténtalo hoy.

El día y la noche provocan algunos fenómenos en la naturaleza y en nuestro propio comportamiento.

Consulta tu libro de texto de Conocimiento del Medio de segundo grado en las páginas 50 a 55.

¿Qué hacemos?

Con el comienzo de la noche también cambia el comportamiento de los animales y las plantas. Observa los siguientes videos. Concéntrate en lo que sucede en la noche y en el día.

Lenguaje



Aprendizaje esperado: Lee y comparte canciones y poemas de su preferencia

Énfasis: Elige de los acervos o de las publicaciones provenientes de otros lugares, canciones y poemas que le gustan para compartir su lectura en voz alta con el grupo



¿Qué vamos a aprender?

Elegirán de los acervos o de publicaciones provenientes de otros lugares, canciones y poemas que les gustan para compartir su lectura en voz alta con tu familia.

Escucharás algunos poemas y canciones; te darás cuenta de que tratan una variedad amplia de temas.

Observarás las letras y cómo hablan las personas. Identificarás si son poemas o canciones, mexicanas o de otros países. En todo el mundo hay gente que escribe poemas y canciones. Escucharás y elegirás cuál te gusta más.

Consulta en tu libro Lengua Materna. Español. Lecturas algunas canciones y poemas; léelos en voz alta, sin cantarlos, luego invita a alguien de casa para que lo lean en coro.

También te recomendamos explorar el Cuaderno de Trabajo para el estudiante “Vamos de Regreso a Clases”

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos los primeros son poemas; algunos son largos y otros cortos; algunos son divertidos y otros amorosos. Pide a un adulto, papá mamá o a quien esté contigo, que te acompañe a verlos:

