Vocero de Morena señala que la JUCOPO no ha realizado sesiones en 3 semanas

El Vocero de Morena en el Congreso CDMX, Ricardo Fuentes hizo un extrañamiento al presidente de la Junta de Coordinación Política, Mauricio Tabe, porque en tres semanas no se han realizado sesiones cuando hay temas urgentes que atender.

Lamentó que la Presidencia de la JUCOPO no haya hecho la convocatoria pertinente por más de dos semanas, lo cual, dijo, debe darse a conocer a la ciudadanía, ya que el trabajo parlamentario en el Congreso de la Ciudad de México es para mejorar la calidad de vida de quienes habitan en esta capital.

“Hay una gran cantidad de asuntos pendientes como es la definición de las presidencias de Comisiones que están sin grupo parlamentario o la disolución de un grupo que ya no cumple con lo que establece el Reglamento. Es muy lamentable que esos y otros asuntos fundamentales no están porque la presidencia de JUCOPO, que preside Acción Nacional, no ha convocado por más de dos semanas”, recalcó.

En el marco de la Comisión Permanente, reiteró que hay una gran cantidad de asuntos que no aparecen en el Orden del Día y que deben ser revisados.

“Algunos muy importantes a tratar, como llevar a cabo un periodo extraordinario para resolver asuntos urgentes para el buen funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México”, expuso Fuentes Gómez.

Por Almaquio García Chagoya

