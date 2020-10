Van por austeridad de órganos autónomos en Congreso de la CDMX

El Congreso de la Ciudad de México va contra los órganos autónomos para lograr la austeridad: Guadalupe Morales, Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

En la revisión del Paquete presupuestal de la Ciudad de México para el 2021, se pondrá especial atención en los requerimientos que tengan el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, El Tribunal de lo Contencioso Administrativo o el Tribunal Superior de Justicia, entre otros que se resisten a ajustarse al principio de austeridad.

Previo al inicio de las mesas de trabajo, a principios de octubre, con el fin de definir el gasto público para el próximo año, con alcaldías, institutos y órganos autónomos, la Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Guadalupe Morales adelantó que debido a la pandemia del Covid-19, uno de los puntos que se deberá fortalecer es el de salud y el de la seguridad en la capital del país. Guadalupe Morales, Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, propone reforzar los sectores salud y seguridad de la capital. Foto: Especial

“Pues me imagino que debemos de darle prioridad a salud y a seguridad ciudadana, pero vamos a ver en qué sentido viene cómo son las negociaciones a ver qué les damos pero sí de austeridad sobre todo los órganos autónomos qué son los que menos si se quieren ajustar a la austeridad “, indicó en entrevista para El Heraldo de México.

Destinan recursos para Covid-19

Sobre el porcentaje del ajuste presupuestal que se haría para el próximo año, precisó que harán el análisis en torno a las mesas de trabajo, ya que sería irresponsable decir una cantidad, por lo que hay que esperar como viene el proyecto de presupuesto que envíe la Secretaría de Finanzas para ver si ya lo tiene contemplado o los diputados tendrán que hacer algunos reajustes

En torno al apoyo que el Congreso CDMX dio al gobierno capitalino para enfrentar la pandemia del Covd-19, Morales Rubio expuso que se otorgaron 340 millones y el resto para alcanzar los 400 millones de pesos, se otorgarán el próximo año, ya que no se alcanzaba el monto total y se corría el riesgo de afectar a los trabajadores.

“Fueron 340 millones de pesos porque no alcanzó y el resto se va a dar el año que entra pues porque ya no había dinero en el Congreso para nada de plano y también el irresponsable dejar sin dejar sin certeza jurídica a los trabajadores sobre su sueldo”, expuso. Te puede interesar CTM se opone a Luisa María Alcalde y dice no a la austeridad en el consejo del Infonavit

Por Jorge Almaquio García Chagoya

hmm