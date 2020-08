Sheinbaum asegura que caso Lozoya no es una “cacería de brujas”

El caso de Emilio Lozoya, quien fue director de Pemex y está señalado por actos de corrupción, no es una cacería de brujas.

Así lo afirmó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien destacó que los sobornos en cuanto a la Reforma Energética son graves.

“En primer lugar no estoy de acuerdo que el caso Lozoya sea una cacería de brujas, de ninguna manera, hubo un acto de sobornos que claro que tiene que establecer el juez, pero lo que muestra son actos de corrupción sumamente graves y además asociados en particular a la Reforma Energética, que a mí me parece un tema sumamente grave, más otras cosas que están saliendo y que ahí el juez tiene que dictaminar.

“Entonces, yo no veo en ningún momento, ningún tipo de cacería de brujas”, explicó en conferencia de prensa.

Denuncia Lozoya

Ayer se dio a conocer que Emilio Lozoya acusó que el ex presidente Enrique Peña Nieto y el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, le ordenaron la distribución de más de 100 millones de pesos de los sobornos de Odebrecht a la campaña presidencial de 2012, y de pagar 120 millones de pesos a legisladores para que se aprobaran reformas estructurales.

A 13 días de que Lozoya fue vinculado a proceso por los casos Agronitrogenados y Odebrecht, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que el ex funcionario presentó una denuncia de hechos, y ya se inició una carpeta de investigación, incluso, Peña Nieto y Videgaray podrían ser citados a declarar, de resultar procedentes los señalamientos.

Por Carlos Navarro

