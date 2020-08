Pacta Iztapalapa medidas sanitarias en 354 tianguis; ponen cubrebocas a Cabeza de Juárez

La Alcaldía de Iztapalapa, la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y 354 tianguistas acordaron al Reto Iztapalapa Cero Contagios y la aplicación de 15 medidas para proteger la salud de oferentes y comerciantes.

En el evento, realizado en el museo del monumento conocido como Cabeza de Juárez, a la que le fue colocado un cubrebocas gigante para impulsar la concientización del uso de protección personal por parte de toda la población para andar en la calle, en los espacios públicos y, en su caso, en las casas.

La Alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, anunció que se entregará una estrella como reconocimiento a cada tianguis que cumpla con las medidas que se acaban de exponer.

“Lo más importante es proteger a los comerciantes y que se confine cada centro de abasto para que quienes entren también estén protegidos porque así se van evitando los contagios”, dijo.

Cada semana se va a entregar este reconocimiento a quienes apliquen estas acciones.

También hizo un llamado a los consumidores, quienes tienen que acudir al tianguis protegidos con cubrebocas y careta.

Tianguistas han jugado un papel importante en la contingencia

Destacó la importancia de que los tianguistas se sumen a este reto, subrayó el papel que han jugado en la contingencia y expresó su reconocimiento a este sector.

El secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani Hneide, resaltó que las medidas acordadas en el convenio son fundamentales para sacar adelante a la capital.

El 33 por ciento de la población de la Ciudad de México se abastece exclusivamente en los tianguis, sin ir a mercados públicos o supermercados, lo que implica la instalación de un promedio de 200 tianguis diarios, donde laboran más de 100 mil personas.

“Debemos trabajar de forma conjunta para hacer de los tianguis un centro de abasto seguro porque es el reto que nos impone la pandemia, no nos podemos hacer a un lado ni decir que no, no solo por la seguridad sanitaria del tianguis, por la salud de oferentes y consumidores, pero si hubiéramos permitido que los tianguis se catalogaran como eran centro de contagio hubieran perdido clientela y competitividad”, dijo Akabani.

Los dirigentes Armando Serralde y José Arturo Granados coincidieron en la importancia de mantener la seguridad sanitaria en la actividad de los tianguis.

Actualmente hacenuso de cubrebocas, caretas, cortinas de plástico, distribución de gel desinfectante, entre otras medias.

Agradezco a los comerciantes que hoy firman este Protocolo de Prevención en los tianguis de #Iztapalapa, porque ayudará a que disminuyan los contagios por #COVID19 y que la cadena de transmisión del #Coronavirus se rompa. Invito a tod@s a sumarse al #RetoIztapalapaCeroContagios. pic.twitter.com/v7OMZgQjn9— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 12, 2020

Personalidades en la reunión

Los representantes de tianguistas que firmaron el convenio son Armando Serralde de la Federación Nacional de Comerciantes e Industriales en Pequeño de la República Mexicana; Consejo Coordinador del Comercio Social, Unión de Comerciantes y Tianguistas no asalariados en el Distrito Federal, José Arturo Granados Frías; Alberto Salinas de la Concentración de Comerciantes Ambulantes y Mercados Públicos, Alberto Salinas; Gerardo Volante de Comerciantes 20 de Noviembre; Alberto Pedroza Hernández de la Federación Nacional de Organizaciones Populares.

Además de Jorge Gutiérrez de la Unión de Comerciantes de Fierros Viejos y objetos varios; Alfonso Hernández de la Unión de Comerciantes y Tianguistas del Distrito Federal; Gloria Silva Ramírez del Movimiento de Comercio Torres Frente 10, Erick Abundis de la Unión de Tianguistas Locatarios de la Explanada del mercado de San Lorenzo Tezonco; Elena García de Hellen y Amigos por el comercio.

También Max Simón Romero del Bloque de Organizaciones Sociales Emiliano Zapata; Saúl León de la Unión de Comerciantes de Objetos Varios, Escuadron 201; Rosa María Rodríguez de la Unión de Comerciantes Ambulantes y Tianguistas; María Lucia Padilla de Ollyntell; Zeferino del Valle de la Unión de Comerciantes del Área Metropolitana y Conurbada de la República Mexicana, Lázaro Cárdenas, y César Ignacio Hernández de la Coordinadora Nacional de Comerciantes y organizaciones populares.

¡Súmate al #RetoIztapalapaCeroContagios! A fin de frenar la curva de contagios por #COVID19 en #Iztapalapa, la @Alc_Iztapalapa te invita a sumarte a esta gran iniciativa siguiendo en todo momento las medidas sanitarias preventivas.#MeCuidoYTeCuido ¡#JuntosLoVamosALograr! pic.twitter.com/cWwGXBNiJK— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 5, 2020

Por: Carlos Navarro

