Reporte vial: Estos son los puntos donde hay encharcamientos tras fuerte lluvia

La lluvia de esta tarde-noche dejó tres árboles y dos bardas caídas, así como 14 encharcamientos y deslizamiento de material, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

En su reporte, hasta las 21 horas hubo lluvia fuerte en Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo, mientras que en el resto de las demarcaciones fue ligera y moderada.

Los tres árboles cayeron en las siguientes ubicaciones:

Azcapotzalco

-Biólogo Maximino Martínez esquina Calzada Camarones, Obrero Popular: un árbol de 8 metros de longitud por 50 centímetros (cm) de diámetro, se desprendió de raíz por mal estado de su base, al caer afectó cableado de fibra óptica desprendiéndolo de sus tensores sin trozarlos.

Coyoacán



-Cerro de las Torres esquina Cerro del Chiquihuite, colonia Prados Churubusco: un árbol de la especie eucalipto de 12 metros de longitud por 60 centímetros de diámetro, al caer derribó la mitad de otro árbol de la misma especie, no se registraron lesionados, ni daños colaterales, solo afectación a la vialidad.



Xochimilco

-Avenida México Oriente esquina Avenida Cuauhtémoc, San Gregorio Atlapulco: un árbol de 18 metros de altura por 30 cm de diámetro, sin afectación.

Mientras que las bardas cayeron en Benito Juárez: Saratoga No. 1009 esquina Popocatépetl, Portales Sur, pues a consecuencia de los vientos que se presentaron en la zona, se cayó un muro de 4 metros de longitud por 2.20 metros de altura; el material se depositó en predio marcado con el No. 1009 de Saratoga causando daños de consideración en una camioneta particular Mazda (placa, Z-96-AAK), sin registrarse lesionados.

Y en Xochimilco: Carretera Xochimilco a Topilejo esq. Cerrada Topilejo, Col. El Cedral, una barda de 6 metros de lineales, sin lesionados.

Los 14 encharcamientos, reportó Protección Civil, fueron en los siguientes puntos:

Iztapalapa

1. Av. 11 esquina España, San Nicolás Tolentino, encharcamiento de 100 metros de espejo por 20 cm de tirante.

2. Eje 10 sur esquina Autopista México Puebla, Santa Catarina, encharcamiento de 50 metros de espejo por 25 cm de tirante.

Tlalpan

1. Camino Antiguo a Cuernavaca esquima Prolongación Temixco, Pueblo San Miguel Topilejo, encharcamiento de 200 metros de espejo por 60 cm de tirante.

2. Ferrocarril de Cuernavaca esquina Felicidades, San Miguel Ajusco, encharcamiento de 60 metros de espejo por 20 cm de tirante.

3. Antiguo Camino a Cuernavaca esquina Ayocatitla, San Miguel Topilejo, encharcamiento en vivienda de 20 metros de espejo por 30 cm de tirante.

Xochimilco

1. Carretera a Topilejo esquina Pino, Santa Cruz de Guadalupe, encharcamiento de 70 metros de espejo por 20 cm de tirante.

2. Avenida Hidalgo esquina Antiguo Camino a San Andrés, San Mateo Xalpa, encharcamiento de 80 metros de espejo por 25 cm de tirante.

3. 20 de noviembre esquina Carrillo Puerto, Santa Cruz Acalpixca, a consecuencia de la baja de aguas de la zona cerril de Xochimilco, el agua se acumuló en el Jardín y Kiosco del pueblo Santa Cruz Acalpixca, ocasionando un encharcamiento de 1,600 m² por 40 cm de tirante en la parte más baja; en el lugar quedó varado un vehículo particular. Personal Táctico Operativo rescató a seis personas, quienes se resguardaron del agua en el Kiosco y al conductor del vehículo particular.

4. Río Santiago esquina Acueducto, Pueblo San Lucas Xochimanca, encharcamiento de 50 metros de espejo por 10 cm de tirante.

5. Carretera Xochimilco a Topilejo esquina Pedregal, Santa Cruz de Guadalupe, bajada de aguas.

6. Gasoducto esquina Camino al Cedral, El Cedral, bajada de aguas.

7. Gardenia esquina Lirio Acuático, Barrio Xaltocan, encharcamiento de 70 metros de espejo por 20 cm de tirante.

8. Calz. Ignacio Zaragoza esquina Benito Juárez, San Mateo Xalpa, encharcamiento de 150 metros de espejo por 10 cm de tirante.

Camino Real a San Mateo esquina Capulines, Pueblo San Lucas, encharcamiento de 80 metros de espejo por 20 cm de tirante.

Mientras que el deslizamiento de material fue en la Alcaldía Milpa Alta.

En Puerto Tenacatitla Mz 12 Lt 11 esquina Puerto Mazatlán, colonia Piloto Adolfo López Mateos: a consecuencia del reblandecimiento del terreno provocado por las lluvias que se han presentado en los últimos días y a la presencia de vegetación, se deslizaron aproximadamente 2 m³ de tierra y piedras de un talud de 18 metros de altura por 20 metros de longitud.

El material se depositó en el patio de una vivienda ubicada en la parte baja del talud, sin registrarse lesionados.

Por: Carlos Navarro

hgm