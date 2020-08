Reconversión de antro y bares a restaurantes en CDMX va lenta

La reconversión de bares, antros y cantinas a restaurantes avanza de manera lenta en la Ciudad de México.

De los mil 40 establecimientos, sólo 90 han hecho su trámite, a una semana de que inició este nuevo esquema.

“Suponemos que están haciendo los ajustes, no puedo contestarte exactamente cuál es la razón por la cual más de este tipo de establecimientos no se ha reconvertido, pero estamos generando mayor difusión, a lo mejor no todos están enterados, estamos generando mayor difusión para que se puedan inscribir en la plataforma“, explicó en conferencia de prensa.

Como parte de la reapertura de actividades económicas en el naranja del semáforo epidemiológico, desde el 10 de agosto se permite que los antros y bares (giro de impacto zonal), así como salones y jardines de fiestas (giros de impacto vecinal), puedan cambiar de giro y operar como restaurantes.

El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Antonio Peña Merino, dijo que los beneficios del programa son la reactivación económica del sector, así como evitar la pérdida de empleos.

Para ello, explicó, la transformación se puede hacer de la siguiente manera: registro en la plataforma covid19.cdmx.gob.mx/medidassanitarias.

Resolución inmediata, debiendo cumplir con estricto apego a las medidas sanitarias y el aforo permitido para restaurantes.

-El trámite es gratuito, solo deberán proporcionar:

–Nombre o razón social del solicitante, así como domicilio para oír y recibir notificaciones y dirección de correo electrónico.

–Denominación o nombre comercial del giro mercantil.

-Ubicación y superficie total del local donde pretende establecerse el giro mercantil.

-Si el solicitante es extranjero los datos de la Autorización expedida por la Secretaría de Gobernación, conforme a la cual se le permita llevar a cabo la actividad de que se trate.

–Fecha y hora de inicio.

Carlos Navarro

