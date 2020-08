Diputado señala que mal interpretaron la propuesta de multar a quien no use cubrebocas

El Diputado Nazario Norberto Sánchez señaló que fue incorrecta la interpretación que se dio a su propuesta de iniciativa de ley de que se sancionaría a los ciudadanos que no porte cubrebocas en la calle.

Por eso, para evitar malas interpretaciones, decidió retirar la iniciativa donde proponía adicionar una Fracción al Artículo 27 y modificar el Artículo 32 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, a fin de salvaguardar la integridad física de los trabajadores y dueños de establecimientos mercantiles que se exponen a agresiones físicas por parte de los consumidores, a los que se les niega el servicio por incumplir con las normas sanitarias ante la contingencia sanitaria.

Ley de Cultura Cívica

“Vamos a modificarla, porque de antemano era poner una fracción 20 a la Ley de Cultura Cívica respecto a las personas que alteren el orden público o propicien el maltrato físico y verbal al personal, dueños o encargados de estos lugares que tratan de hacer cumplir las medidas sanitarias a los clientes”, señaló.

Explicó que la iniciativa tenía como propósito sancionar a aquellas personas que pretenden ingresar a un establecimiento mercantil sin las medidas mínimas de seguridad, como es, portar cubrebocas o caretas, dejarse tomar la temperatura, usar gel antibacterial, entre otros, como medidas de prevención para evitar la propagación del virus SARS CoV-2.

“Es común ver a personas que van a comercios como pizzerías o van a de compras que no llevan cubrebocas, se molestan, se enojan y empiezan a maltratar a los encargados y decirles groserías, eso es la realidad y fundamental de nosotros.

Expuso que a lo mejor se tomó como que se iba a meter a la cárcel si no usabas cubrebocas en la calle pero no es así.



El también Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas en el Congreso de la Ciudad de México, enfatizó que la propuesta tiene toda la intensión de apoyar las medidas implementadas por el Gobierno local que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que propondrá un nuevo documento donde se deje en claro el propósito.



“Tenemos que ayudarnos a que entre nosotros mismos, a nuestras familias de la Ciudad de México para pasar a semáforo amarillo y no regresar a rojo”, recalcó.

Por: JORGE ALMAQUIO

