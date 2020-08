Participación de México en desarrollo de vacuna contra Covid-19 nos llena de orgullo: Martha Ávila

En un escenario tan doloroso que ha impuesto la pandemia en todo el mundo, el anuncio de que México participará en la producción de una vacuna contra el COVID-19, es una noticia que nos llena de orgullo y esperanza ante el combate a esta pandemia, manifestó la coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, Martha Ávila.

“Es de resaltar el trabajo colaborativo y la suma de voluntades que harán posible contar con esta vacuna contra el COVID-19 a un precio razonable con la intención de ponerlo al alcance de toda la ciudadanía, incluso en México, las autoridades sanitarias han planteado hacerla universal y gratuita pero sobre todo, no debemos de perder de vista que este proyecto es el más avanzado del mundo”, abundó la diputada local.

Alianza entre México y EU es excepcional

Resaltó que, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, explicó durante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador que dicha alianza se realiza en colaboración con el gobierno de Argentina, el laboratorio AstraZeneca, la Fundación Slim y la Universidad de Oxford sin fines de lucro.

Ávila Ventura dijo que este proyecto, en el que se estima que se produzcan hasta 200 millones de dosis en México y Argentina para garantizar el acceso a los habitantes de América Latina, actualmente es el más avanzado en el mundo porque los estudios clínicos se encuentran en fase 3 y en noviembre serán entregados para su evaluación a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Finalmente, la coordinadora del grupo parlamentario de MORENA recordó que la epidemia por COVID-19 no ha terminado, por lo que llamó a la población a no relajar las acciones de protección de la salud, como quedarse en casa si no es necesario salir, mantener la sana distancia, usar cubrebocas, utilizar alcohol gel y realizar el lavado frecuente de manos.

Por: Jorge Amaquio García

dhfm