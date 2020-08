Lanzan convocatoria para buscar fiscal electoral en la CDMX

El Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de México lanzó la convocatoria para seleccionar al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales local.

De esa forma, el llamado es para que instituciones de educación superior y organizaciones de la sociedad civil, interesados en proponer a personas que consideren aptas para integrar la terna.

Los candidatos deberán presentarse al Congreso de la Ciudad de México para que los diputados voten por el Fiscal que consideren más apto.

Las instituciones y organizaciones que formulen propuestas para la integración de la terna deberán demostrar haberse constituido legalmente con al menos cinco años de anticipación a la fecha en la que presenten su propuesta y avalar expresamente el curriculum vitae de la persona.

Gaceta Oficial 24-08-2020. @Congreso_CdMex: convocatoria para integrar la terna para el cargo de Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales; @BJAlcaldia: enlace electrónico dónde consultar las convocatorias de los programas sociales.https://t.co/PkK4Sfs983 pic.twitter.com/T35BZ2ZUWC— ConsejeríaCDMX (@CDMXConsejeria) August 24, 2020

Requisitos

Las personas interesadas en participar deberán cumplir con los siguientes requisitos: ser mexicano; tener al menos 35 años; título y cédula de licenciatura en derecho, con experiencia mínima de 5 años; y no haber sido condenada por delito doloso.

Además, en caso de ser seleccionado para la terna, tendrá que someterse y acreditar a las evaluaciones y certificación de confianza, así como presentar y autorizar hacer pública su declaración patrimonial, fiscal y de intereses.

“No haber desempeñado un cargo de elección popular, o cargo de dirección de un Partido Político, un año previo.

“La persona aspirante a ser titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales debe ser de reputación honorable, con conocimientos y experiencia en el ámbito jurídico, especialmente en derecho constitucional, derecho electoral, sistemas políticos y participación ciudadana, con capacidad de administración y dirección institucional e independiente en su actuación”, se explica en la convocatoria publicada en la Gaceta Oficial de la CDMX.

También debe contar con una visión de respeto y protección a los derechos humanos y perspectiva de género.

El registro de las personas aspirantes se llevará a cabo a partir de este martes y hasta los nueve días naturales posteriores. Todo mediante la plataforma consejo.congresocdmx.gob.mx/wp/.

Debe llevar carta de postulación de la institución de educación superior o de la organización de la sociedad civil, firmada por su representante o apoderado legal, donde se exponga las razones de la propuesta y avale lo dicho por la persona postulada en su currículum vitae.

La carta deberá de estar acompañada del acta constitutiva, en el caso de las organizaciones, o documento idóneo para las instituciones de educación, que acredite que al momento de hacer la propuesta la institución u organización cuenta al menos con cinco años de haberse constituido.

Otros requisitos son: Carta de exposición de motivos de la persona interesada en máximo dos cuartillas; Acta de nacimiento de la persona aspirante o documento con el que acredite su ciudadanía mexicana; Título y cédula profesional de Licenciatura en Derecho o de Abogado; y Currículum Vitae de la persona aspirante, con los documentos probatorios.

De hecho, el interesado también debe incluir la Carta de no inhabilitación expedida por la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México y por la Secretaría de la Función Pública o constancias de inicio de trámite, así como Carta de no antecedentes penales.

También un ensayo elaborado del aspirante, en no más de 10 cuartillas, sobre la implementación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Ciudad de México, indicando los ejes de acción principales y los temas de atención prioritaria.

Analizarán trayectoria de los aspirantes

El Consejo Judicial Ciudadano hará el análisis de la trayectoria de los aspirantes que cumplieron los requisitos, de la calidad de los textos y de las opiniones de la ciudadanía.

Luego habrá una selección de las personas que pasarán a la etapa de entrevistas personales.

Dada la situación de excepcionalidad derivada de la contingencia sanitaria, el Consejo Judicial Ciudadano podrá modificar los plazos establecidos en las cláusulas anteriores, dando a conocer la razón y comunicándolas oportunamente.

Por Manuel Durán

