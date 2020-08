IECM concluye Asambleas Comunitarias Virtuales sobre circunscripciones

Con una amplia participación y en un ambiente de respeto, concluyeron este fin de semana las Asambleas Comunitarias virtuales consultivas, mediante las cuales el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) escuchó y atendió las observaciones de las Instancias Representativas, Autoridades Tradicionales y Población de pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes, acerca de la delimitación de las Circunscripciones para la elección de Concejalías del próximo año.

La delimitación de circunscripciones para definir el nuevo marco geográfico que se utilizará en dichos comicios forma parte de los trabajos de organización del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, con base en lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México, y para cumplir con ese mandato, el IECM determinó llevar a cabo Asambleas Comunitarias de manera virtual, debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.

Las Asambleas Comunitarias virtuales se dividieron en dos etapas: la informativa, que se llevó a cabo del 15 al 27 de julio pasado; y la consultiva, del 12 al 21 de agosto, a efecto de que los referidos grupos poblacionales conocieran y opinaran acerca de la propuesta del nuevo marco geográfico que ha elaborado el IECM, con apoyo de las personas especialistas que integran el Comité Técnico Asesor para la Delimitación de Circunscripciones en las que se asignarán Concejales por demarcación territorial para el Proceso Electoral.

En las asambleas virtuales estuvieron presentes de manera virtual, autoridades del IECM e integrantes del Comité Técnico Asesor, con el propósito de resolver las dudas de la población consultada respecto del nuevo marco geográfico, y a partir de ello atender e impactar las observaciones viables en el documento que posteriormente será sometido a consideración del Consejo General del IECM, para su aprobación.

La Consejera Electoral Myriam Alarcón Reyes, presidenta de la Comisión de Organización Electoral y Geoestadística del IECM, destacó la importancia de organizar estos espacios deliberativos de manera virtual, en virtud de que con ello se atiende el mandato de la Constitución Política local y se garantizan así los derechos político-electorales de la ciudadanía de la capital, atendiendo las medidas y protocolos de salubridad emitidos por las autoridades de salud pública, ante la emergencia sanitaria derivada de pandemia por COVID-19.

En ese sentido, agradeció a las y los representantes comunitarios, así como a las personas habitantes de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas que siguieron las transmisiones vía remota, por su interés en conocer y opinar acerca de la propuesta del nuevo marco geográfico, el cual, si bien ha recibido observaciones, en lo general ha tenido buena aceptación por parte de la ciudadanía

“Hemos recibido observaciones de ciudadanas y ciudadanos que no estuvieron de acuerdo, no con el mapa en sí mismo sino por la metodología; a ellos les gustaría más que hubiera sido vía presencial, desgraciadamente los tiempos para el proceso electoral no no los permiten