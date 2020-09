Gobierno de la CDMX empezó desde CERO la Reconstrucción: Sheinbaum

Después de que 25 mil familias resultaran damnificadas por el sismo del 19S, la nueva administración en la Ciudad de México tuvo que empezar de 0 el trabajo de la reconstrucción.

Así lo afirmó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien señaló a la administración pasada por su inoperancia en los 15 meses de trabajos que realizaron.

"En nuestro caso desafortunadamente llegamos -como repito- en una circunstancia en donde ni censo de damnificados había. O sea, después de un año, sólo nos entregaron unas hojas de Excel con direcciones, ni siquiera con los nombres y apellidos de las de las personas que habían perdido su vivienda."

“Fue empezar prácticamente desde cero, a ver quiénes eran los damnificados, quiénes tenían propiedad, quién no tenía propiedad y hacer un trabajo de organización con los propios damnificados, porque no solo es del Gobierno hacia abajo, sino también la organización de los propios damnificados, para que también cuando regresen a sus viviendas, regresen en una mejor condición; entonces, esta es una parte”, afirmó en la visita de la obra del inmueble de Osa Mayor, en el marco del aniversario de los sismos de 1985 y 2017.

La mandataria reconoció que ya en el cargo, está administración pasó por un proceso de aprendizaje, todo lo que tiene que ver con la parte técnica. Destacó que en cada vivienda unifamiliar, particularmente en Iztapalapa y Tláhuac donde hay grietas, se hizo una revisión de dos personas: un técnico, Director Responsable de Obra y un ingeniero, revisando vivienda por vivienda, si era factible a que se regresara, o no se regresara, o tenían que dejar la vivienda, porque ya no se podía construir ahí.

“Una vez que se decidía que sí, hacer el análisis de suelo, de la mecánica de suelos para saber bajo qué condiciones podía reconstruirse la vivienda; diseñar una serie de viviendas “tipo”, que escogían los propios damnificados para poder definir en dónde estaría. Y en el caso de las edificaciones, los proyectos ejecutivos que en algunos casos se llevaron hasta seis meses para poder saber qué tipo de pilotaje, cómo tenían que estar construidos a partir del propio estudio de las condiciones de suelo.”

“Ha sido un trabajo pues la verdad muy, muy laborioso de la Comisión de Reconstrucción, el INVI, que en este caso nos está apoyando. ¿Que quisiéramos que hubiera sido más rápido? Sí, pero a veces, sobre todo por la parte técnica ha sido muy complejo. Y hay que decir que también nos ayudó mucho del Colegio de Notarios para poder hacer una solventación muy rápida de la situación jurídica de cada uno de los departamentos”, afirmó.

Además, acusó a la administración pasada, encabezada por Miguel Ángel Mancera, de convertir a la reconstrucción en un asunto político.

“Se hizo de la reconstrucción un tema político, electoral, se apoyó a quien quería votar por un partido político y a los que no, no se les apoyó; particularmente en algunas alcaldías como es el caso de Iztapalapa, en donde hay mayor número de damnificados”, sostuvo.Incluso, agregó, a todos los que vivían en edificio se les ofreció un crédito, no se les ofreció una vivienda, sino se les ofreció un crédito. Foto: Especial

“Muchas de las personas que vivían en los edificios o que aún están damnificados y que tenían sus viviendas en estos edificios eran personas mayores, la gran mayoría que no tenía ninguna capacidad de endeudamiento.“

"Y lo que nosotros dijimos desde el principio es, la reconstrucción no puede estar sustentada, ningún programa social ningún apoyo social, ningún gobierno, pero en particular la reconstrucción menos, puede estar asociada a un tema electoral, a un tema de clientela política, tiene que ser para todos", recalcó.

Por su parte, el Comisionado para la Reconstrucción, César Cravioto, enfatizó que en los 15 meses de labores del Gobierno pasado no se entregó una sola vivienda.

“El Gobierno anterior entregó cero viviendas. Nosotros llevamos 6 mil, en un poco más de 600 días, o sea en promedio hemos estado entregando diez viviendas todos los días, eso es un dato”, mencionó.

Detalló que las autoridades que les antecedieron, demolían entre 2 mil y 3 mil 500 pesos, metro cuadrado; ellos lo hacen a 550 pesos el metro cuadrado, claro que hay diferencias.

“A nosotros nos dejaron obras muy caras, algunas de ellas ya iniciadas, y nosotros estamos dejando muy claro a todas las constructoras cuánto podemos pagar por vivienda. Y tenemos cuotas fijas: 8 mil 500 pesos, metro cuadrado de vivienda unifamiliar; y de edificio, dependiendo la cimentación, entre 12 mil y 14 mil pesos metro cuadrado, eso lo tienen claro todas las constructoras.”

“Y es muy importante porque es el recurso público, como estamos nosotros defendiendo que salga la reconstrucción, pero que no se derroche el dinero del recurso público y todo lo de grietas. El Gobierno anterior no tenía ni siquiera un modelo de atención para la vivienda unifamiliar, no sabían qué iban a hacer con la vivienda unifamiliar, nosotros dijimos, las viviendas unifamiliares van a ser de tantos metros, con tales acabados y eso fue también literalmente de cero. Por supuesto que hay muchas diferencias en cómo se hizo en 15 meses y cómo se ha hecho en 22 meses”, afirmó. FOTO: ESPECIAL