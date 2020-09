Garantiza Sheinbaum total imparcialidad para el próximo proceso electoral

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, garantizó que en el próximo proceso electoral, que arranca el 7 de septiembre, habrá total imparcialidad.

Incluso, a diferencia de lo que ocurrió en 2018, prometió una contienda electoral sin violencia y sin uso de recursos públicos para coaccionar el voto.

“Total imparcialidad y además también vamos a estar pendientes de que no haya compra de votos, de que no haya violencia, como la que vivimos nosotros en la elección, de que haya todas las facilidades, y que no se use ningún centavo de recurso público para la próxima elección”, afirmó hoy en conferencia de prensa.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) alista la organización de los comicios del próximo año, en que la ciudadanía votará para definir titulares de 16 Alcaldías, 204 Concejalías y los 66 escaños del Congreso local, donde por primera vez se prevé la inclusión de una diputación migrante.

Por: Carlos Navarro

