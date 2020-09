Exfuncionarios relacionados a la averiguación contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre son investigados

La fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que se abrió una carpeta de investigación en contra de diversos servidores públicos que intervinieron en la averiguación previa integrada en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.

En mensaje virtual, precisó que se abrió la pesquisa debido a que quedó en evidencia la investigación deficiente, omisa y lejana del deber de procurar justicia en la que se llevaron a cabo diligencias que no se encontraban apegadas a derecho.

Godoy Ramos indicó también que para mejorar la indagatoria, en contra del priísta, la Fiscalía de Investigación de Delitos en Materia de Trata de Personas ha realizado un análisis minucioso del contenido de casi 10 mil fojas.

Expuso que con la implementación de tecnologías se desarrollan diligencias de carácter científico que generarán peritajes en los que se analizan varios audios.

Godoy Ramos resaltó en este marco, el trabajo que en favor de la justicia y las víctimas debe realizarse en la Fiscalía y quien no lo haga así, no puede permanecer en ella.

“Quiero ser muy clara. Todas las personas servidoras públicas que trabajan en esta fiscalía tienen el deber de asumir un compromiso indeclinable con la búsqueda de la verdad el respeto a los derechos humanos y la protección de las víctimas que no pueda o no quiera cumplir con su deber constitucional no tiene lugar en esta institución”.