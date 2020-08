FGJ CDMX va por capacitación de Funcionarios públicos

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México busca que la ciudadanía recupere la confianza en ellos y por eso pretenden que se actualice y ofrezca un mejor servicio.

Para ello, firmaron un convenio de capacitación con la Asociación Nacional de Abogados de Empresa que apunta a obtener “ese profesionalismo de parte de los operadores en la fiscalía, que ha optado por la ética, así como por la cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad”, afirmó la titular de la FGJCDMX, Ernestina Godoy.

Durante la firma virtual, Godoy Ramos aseguró que la alianza estratégica fortalecerá a la institución en sus capacidades técnicas y en la actualización de los agentes del Ministerio Público y destacó la importancia de fortalecer el trabajo de las instituciones públicas, que hoy en día, muchos necesitan cambiar para que la ciudadanía recupere la confianza.

Añadió que asociaciones civiles organizadas como la ANADE tienen mucho que aportar a la ciudadanía y a la Fiscalía, al proporcionar abogados especializados para que capaciten al personal, a través del Instituto de Formación Profesional de la FGJCDMX.

La fiscal, advirtió que es necesaria la profesionalización ya que advirtió que si no se actualizan no pueden servirle a la sociedad.

“Abogado que no se actualice, se va rezagando, ya no sirve, aunque sea muy honesto y muy ético; si no se actualiza ya no sirve para la sociedad y sobre todo para el fortalecimiento del Estado de Derecho”, expuso.