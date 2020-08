Denuncian presencia de familiares de diputados en el Congreso de CDMX

La Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Isabela Rosales reveló que diputados locales tienen familiares trabajando en el poder legislativo.

Sin decir nombres y al argumentar su voto en contra de un punto de acuerdo que presentó la diputada del PAN, Gabriela Salido por el que se exhortaba a la Junta de Coordinación Política a garantizar los contratos y la permanencia de todos los trabajadores de honorarios y técnicos operativos de confianza, hasta finalizar las actividades de la primer legislatura.

Se niega derecho al empleo

Rosales Herrera indicó, al momento de emitir su voto, que es sumamente sensible de la situación que se vive en el país y en la Ciudad de México pero señaló que en las pasadas elecciones optó por un cambio y la situación que se registra entre sus compañeros, no abona a la transformación.

“A que me refiero, yo no estoy a favor de que compañeras y compañeros legisladores tengan a su familia directa aquí en el Congreso trabajando. Estoy a favor del empleo por supuesto que si y por supuesto que yo también no quiero que compañeras y compañeros de trabajo pierdan su empleo pero le estamos quitando el derecho de empleo contratando a nuestra familia directa, a alguien que de verdad lo necesita”, indicó.

Gabriela Salido indico que no sabe quién sea el legislador que tenga la familia "laborando" pero la propuesta es para garantizar el empleo de mil 403 personas, y no todas son familiares de de los congresistas.

El diputado Jorge Gaviño pidió a la presidenta de la mesa directiva, que si tiene conocimiento de quienes son los legisladores de esa situación que llamó “sobrinismo”, presente una denuncia para que esta conducta se castigue y no permitan que continué al interior del palacio legislativo.

Por: Jorge Almaquio García

