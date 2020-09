Piden Justicia, Disculpa pública y Memorial, padres de víctimas del Rébsamen

Justicia, castigo con cárcel a Mónica García Villegas, una disculpa pública por parte de las autoridades capitalinas y la construcción de un memorial, exigen los padres de las víctimas del Colegio Rébsamen.

En Conferencia, señalaron que piden por lo menos 30 años de prisión ya que en las audiencias realizadas en días pasados se acreditó que se construyó en forma indebida e irresponsable un piso más en la escuela que provocó que la estructura del inmueble se venciera en el momento del sismo del 19 de septiembre del 2017.

Se espera que el próximo 17 de septiembre, un tribunal de enjuiciamiento dé una resolución final sobre el caso Rébsamen.

El abogado Enrique Fuentes aclaró que no piden ninguna remuneración económica, sólo que se haga justicia ya que se demostró que Miss Moni fue responsable de la tragedia en donde perdieron la vida 26 personas, entre ellas, 19 niños.

“Con los testigos y los dictámenes periciales que fueron presentados en forma oportuna, veraz y en donde los jueces deben estar valorando que aplicar la pena es lo que nosotros requerimos no estamos pidiendo una reparación de daño hay algunas personas que piden el precio o una cantidad por sus hijos fallecidos, nosotros en representación de Ángeles en contra de la Impunidad, estamos pidiendo la aplicación de la justicia, únicamente queremos a secas justicia”, dijo.

Alejandro Jurado, fundador de “Ángeles en contra de la Impunidad”, en la que participan cinco familias afectadas, indicó que el memorial que podría colocarse en donde se encuentra el Colegio Rébsamen o algún parque de la alcaldía Tlalpan, se pide para recordar a los menores y para que no se repitan actos de corrupción que provoquen otra tragedia.

“Y si lo que estamos buscando es algo que recuerde esencialmente a nuestros hijos y principalmente la memoria que debe de perdurar es que no debe haber corrupción. Lamentablemente y es algo que comentó, nos falló el gobierno federal, el central y local, que quiero decir con esto, si bien Mónica García con su actuar, nos falló, y la consecuencia de esa tragedia fueron nuestros hijos, también hay varios funcionarios públicos de diferentes niveles que lo hicieron”, aseguró.

Por lo pronto esperan que el próximo 17 de septiembre, obtengan una resolución en la cual se establezca que la señora es penalmente responsable en conjunto con los DRO´S quienes en su oportunidad van a ser juzgados también por este caso que es deleznable, cobarde e irresponsable.

Miriam Guise, acusó que por falta de interés las autoridades del Gobierno capitalino, de la SEP pero principalmente de la Alcaldía Tlalpan, se ha retrasado la instalación del memorial.

Entonces a mi como mamá, pues sí me duele que no estemos avanzando y esa gente pues siga incurriendo en fallas que le faltan al respeto a la memoria de mi hijo, de todos los niños, adultos que perecieron en el colegio”, indicó.

Expuso que en las reuniones que se llevan a cabo cada semana, las autoridades de Tlalpan, no ponen atención, se ven distraídas. Te puede interesar Retoma FGJCDMX investigación contra Gutiérrez de la Torre por red de prostitución

No se persigue a Sheinbaum

Sobre una posible responsabilidad de Claudia Sheinbaum en torno a la tragedia que se registró cuando era Delegada en Tlalpan, el abogado Enrique Fuentes señaló que no persiguen a la actual Jefa de Gobierno aunque dijo que si la investigación señala que tiene responsabilidad, eso lo determinará la Fiscalía General de Justicia de la CDMX

“Nosotros no somos políticos y aquí no estamos hablando de aspecto político sino de justicia. Si la señora Tiene responsabilidad que la Fiscalía lo determine. Nosotros no estamos pidiendo más que se apliquen todos los elementos propios de la investigación; si ella Tiene alguna responsabilidad que así sea, nosotros no estamos persiguiendo a la señora Sheinbaum”, aseguró.

Finalmente señalaron que el hecho de que el próximo 17 de septiembre el tribunal de enjuiciamiento pueda dar una resolución final en este asunto, es sólo una coincidencia de que sea el día en que Claudia Sheinbaum emita su Segundo Informe de Gobierno y de que también sea a unos días del tercer aniversario de la tragedia.

Por: Jorge Almaquio García

dhfm