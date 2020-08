Centros de Verificación Vehicular abren con nuevos protocolos de sanitización

La reanudación de actividades en los verificentros llegó con nuevos protocolos de limpieza y sanitización para evitar contagios de Covid-19.

Desde que llegan hasta que salen, los trabajadores con cubrebocas y protección facial, limpian partes del auto para disminuir los riesgos de contraer Covid-19

Vicente Díaz Martínez, encargado del Centro de Verificación Vehicular 003, indicó que para mayor seguridad se higienizan los autos en tres tiempos durante el servicio.

“Primero, el vehículo es tomado por el personal. Se sanitiza lo que es manija, volante, perilla, palanca de velocidades, y se dirige a la zona de prueba del vehículo. Ahí es el segundo filtro, en donde el personal, repite la operación. Pasa a la zona de resultados en donde la edecán le pide al ciudadano que en presencia de él, vea que estas partes son limpiadas y se entrega sanitizado el vehículo”, explicó.

El señor Mario Hernández García comentó que le tocaba en marzo la verificación pero ante el “Quédate en Casa”, tuvo que cancelar este servicio aunque ahora con la reapertura, quiso ser de los primeros.

Reconoció que a pesar de que se limpian partes del auto durante la verificación, aún hay miedo de contagiarse.

“Si hay un poquito de temor pero ahora sí que también tenemos que hacerlo, si no imagínese hay que cumplir más que nada porque si no se va a complicar más con todo lo que hay”, comentó.

Para mayor seguridad se higienizan los autos. Foto: Cuartoscuro

En tanto, Sara Alarcón quien estaba en Home Office, aprovechó para acudir al verificentro y cumplir con esta obligación que este 2021 se tendrá que hacer tan solo en una ocasión.

“Atienden rápido y todo pero si veo que nada más hay dos casetas de servicio funcionando por eso te tienen más tiempo aquí, pero vine ahorita antes de que se junte la gente. Vi que estaba abierto, saqué mi cita por internet y luego, luego me vine. Hay que tener cuidado, que la gente se ponga el cubrebocas y que atienda las medidas de seguridad y con eso trataremos de estar a salvo todos”, expuso.

Centros de Verificación Vehicular

La Secretaría de Medio Ambiente informó que se registraron 3 mil 902 citas en los Centros de Verificación Vehicular, las cuales serán atendidas entre el 10 y 15 de agosto. Las citas se limitan a un máximo de cuatro por cada línea de verificación, cada hora, con el propósito de evitar la concentración de personas y poder garantizar la sana distancia en el interior de los centros de verificación que tendrán un horario de atención de 08:00 a 20:00 horas.

La verificación para agosto y septiembre corresponde a los autos cuya terminación de placas sea 7 u 8 con color rosa en su engomado de circulación y para que se vayan preparando, le sigue el color rojo, terminaciones 3 y 4 para septiembre y octubre.

Cabe destacar que las personas que no tengan cita para realizar verificación no serán atendidos y también es importante que, antes de registrarse y presentarse al centro de verificación, las personas corroboren que el auto no tiene adeudos de tenencia, por infracciones al Reglamento de Tránsito así como otras sanciones impuestas por Sedema.

Por Almaquio García Chagoya

