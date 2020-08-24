agosto 25, 2020
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Amplían a 157 colonias la atención especial por Covid-19 en la CDMX

El listado de comunidades de atención prioritaria por sus altos índices de casos activos de Covid-19 fue ampliado a 158 colonias.

Se otorgan apoyos económicos, alimentarios y médicos para disminuir la cadena de contagios. Foto: Cuartoscuro
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El listado de comunidades de atención prioritaria por sus altos índices de casos activos de Covid-19 fue ampliado a 158 colonias.

Ahí está el 40.9 por ciento del total de casos positivos en la ciudad, por lo cual se aplicarán medidas para identificar y aislar mayor número de personas con la enfermedad.

También se otorgan apoyos económicos, alimentarios y médicos para disminuir la cadena de contagios y evitar el incremento de hospitalizaciones.

En las 158 colonias serán instalados 70 quioscos de la salud, con seguimiento de las personas positivas, pruebas grupales en tianguis y mercados, así como la supervisión de las medidas sanitarias en comercios y transporte público.

Las colonias forman parte del Programa territorial para la detección y aislamiento de casos positivos Covid-19.

Las acciones se aplican a partir del siguiente miércoles al que fueron publicadas las colonias y concluirán cuando se acumulen dos semanas con menos de 10 casos y con un porcentaje de positividad de pruebas menor al promedio de la capital.

Para más información, acceder al sitio web https://covid19.cdmx.gob.mx/

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que se trata de una ampliación al programa más que una sustitución.

Ahora ya no sólo vamos a trabajar en 35 colonias sino en 155; se van a colocar 70 quioscos de personal de Salud Pública de la Ciudad de México; y se va a canalizar en algunos casos de algunas colonias a los Centros de Salud.

¿Por qué cambiamos de 35 a 155? Porque ahora ya no están tan definidos los lugares en ciertas colonias en donde hay acumulación de casos positivos, sino que están más dispersos en la ciudad; entonces, por eso estamos trabajando de esta manera, dijo.

Precisó que las pruebas grupales también se realizarán a partir del miércoles y se suspende la venta de comida preparada en esas colonias.

Estamos ampliando el programa… y ahora vamos a intervenir en otras donde hay menos contagios, pero es importante intervenir para romper la cadena, agregó.

A los habitantes de estas colonias se les indica lo siguiente:

1.      Se deben extremar precauciones sanitarias al salir de casa, ya que se trata de zonas de alto contagio por Covid-19

2.      Personal de la Secretaría de Gobierno tendrá acercamiento con los comerciantes de alimentos preparados en vía pública con el objetivo de evitar su instalación

3.      En caso de presentar síntomas de Covid-19 se debe acudir al quiosco o centro de salud más cercano para aplicarse la prueba y recibir el apoyo económico-alimentario

4.      Se reforzarán las acciones sanitarias por lo que personal de la Secretaría de Salud y la Dirección General de Participación Ciudadana visitarán los hogares para brindar información y orientación sobre el Covid-19

Asimismo, se informa que las siguientes colonias salen de la lista de atención prioritaria:

  1. Toltecas, Álvaro Obregón
  2. Bosques 1 sección, Álvaro Obregón
  3. Portales Norte, Benito Juárez
  4. San Simón Ticumac, Benito Juárez
  5. Ébano, Cuajimalpa
  6. San Felipe de Jesús I y II, Gustavo A. Madero
  7. Cuchilla El Olivo, Gustavo A. Madero
  8. Ramos Millán, Iztacalco
  9. Tlacotal, Iztacalco
  10. Pantitlán II, Iztacalco
  11. Barrios Sierra, Magdalena Contreras
  12. Pensiles, Miguel Hidalgo
  13. Arenal, Venustiano Carranza
  14. Pueblo San Lucas Xochimanca, Xochimilco
AlcaldíaColoniaCasos activosLugarUbicación
1ALVARO OBREGÓNBARRIO NORTE12GIMNASIOARVIDE Y TERCERA CERRADA DE MINAS
2ALVARO OBREGÓNBELLA VISTA10TEATRO DE LA JUVENTUDCALLE 10 Y CANARIOS
3ALVARO OBREGÓNJARDINES DEL PEDREGAL11VÍA PÚBLICABOULEVARD DE LA LUZ Y PASEOS DEL PEDREGAL
4ALVARO OBREGÓNLA MARTINICA10BASE DE CAMIONESGUAJURAS Y TAPUYAS
5ALVARO OBREGÓNLOMAS DE LA ERA11MODULO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA30 DE OCTUBRE Y AND. 29 DE OCTUBRE
6ALVARO OBREGÓNTORRES DE POTRERO7
7ALVARO OBREGÓNMOLINO DE ROSAS11CENTRO DE SALUD TIII MINAS DE CRISTOCALLE PROLONGACION RIO BECERRA S/N COL. MINAS DE CRISTO
8ALVARO OBREGÓNOLIVAR DE LOS PADRES11PARQUE GLACIARAV. TOLUCA Y SAN PEDRO
9ALVARO OBREGÓNSAN BARTOLO AMEYALCO (PBLO)38CENTRO DE SALUD TIII MORONES PRIETOPLAZA HIDALGO Y ALLENDE COL. SAN BARTOLO AMEYALCO
10ALVARO OBREGÓNALFONSO XIII6CENTRO DE SALUD TIII MINAS DE CRISTOCALLE PROLONGACION RIO BECERRA S/N COL. MINAS DE CRISTO
11ALVARO OBREGÓNLAS AGUILAS (AMPL)7MODULO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANAPICAGREGOS Y CALZ. DE LAS ÁGUILAS
12ALVARO OBREGÓNSANTA ROSA XOCHIAC (PBLO)7CENTRO DE SALUD TIII MORONES PRIETOPLAZA HIDALGO Y ALLENDE COL. SAN BARTOLO AMEYALCO
13ALVARO OBREGÓNTIZAPAN_TIZAPAN SAN ANGEL9CENTRO DE SALUD TIII MORONES PRIETOPLAZA HIDALGO Y ALLENDE COL. SAN BARTOLO AMEYALCO
14ALVARO OBREGÓNOLIVAR DEL CONDE 1RA SECCIÓN I6CENTRO DE SALUD TIII MANUEL ESCONTRIAFRONTERAS 15 COL. SAN ÁNGEL
15AZCAPOTZALCOARENAL11CANCHAS DEPORTIVASAV. ENCARNACIÓN ORTIZ
Y CALLE PINO
16AZCAPOTZALCOEL ROSARIO C (UH)13PARQUE JACARANDASCALLE JACARANDAS Y
CALLE 4 ANDADOR JACARANDAS
17AZCAPOTZALCONUEVO SAN RAFAEL (BARR)11CANCHAS DEPORTIVASAV. ANTIGUA CALZADA DE GUADALUPE
ESQUINA CALLE NUEVO CAMPO LIMON
18AZCAPOTZALCOSAN JUAN TLIHUACA (PBLO)13GLORIETA DE LOS AHUEHUETESAV. MIGUEL LERDO DE TEJADA
ESQUINA CALLE HUEVES
19AZCAPOTZALCODEL GAS7CANCHAS DEPORTIVASAV. ENCARNACION ORTIZ
Y CALLE PINO
20AZCAPOTZALCOSAN MARCOS (BARR)7CANCHAS DEPORTIVASAV. ANTIGUA CALZADA DE GUADALUPE
ESQUINA CALLE NUEVO CAMPO LIMON
21AZCAPOTZALCOTEZOZOMOC9GLORIETA DE LOS AHUEHUETESAV. MIGUEL LERDO DE TEJADA
ESQUINA CALLE HUEVES
22COYOACÁNCTM VII CULHUACÁN (UH)10PARQUE MÁRTIRES DE CHICAGOAV CARLOTA ARMERO ENTRE PRIVADA CIUDADANO ARMERO Y MARIQUITA SÁNCHEZ
23COYOACÁNPEDREGAL DE SANTA URSULA III13PARQUE DE LA CONSOLACIONSAN HERMILO ESQUINA SAN RICARDO
24COYOACÁNPEDREGAL DE SANTA URSULA II7
25COYOACÁNPEDREGAL DE STO DOMINGO VI12SECUNDARIA TÉCNICA 49PAPALOTL ESQUINA ESCUINAPA
26COYOACÁNPEDREGAL DE STO DOMINGO VII11
27COYOACÁNCTM V CULHUACAN (U HAB)6PARQUE MÁRTIRES DE CHICAGOAV CARLOTA ARMERO ENTRE PRIVADA CIUDADANO ARMERO Y MARIQUITA SÁNCHEZ
28COYOACÁNCTM VI CULHUACAN (U HAB)8
29COYOACÁNAJUSCO I7EXPLANADA DEL MERCADO DE LA BOLAREYNA IXTLIXOCHITL ENTRE MIXTECAS Y TOTONACAS
30COYOACÁNAJUSCO II9
31COYOACÁNPEDREGAL DE STO DOMINGO IV6SECUNDARIA TÉCNICA 49PAPALOTL ESQUINA ESCUINAPA
32COYOACÁNPEDREGAL DE STO DOMINGO V7
33CUAJIMALPA DE MORELOSLA PILA18CANCHAS DE FÚTBOL 7CALLE OCAMPO SAN LORENZO ACOPILCO
34CUAJIMALPA DE MORELOSTEXCALCO11
35CUAJIMALPA DE MORELOSSAN LORENZO ACOPILCO (PBLO)21
36CUAJIMALPA DE MORELOSLAS LAJAS7
37CUAJIMALPA DE MORELOSNAVIDAD (GRANJAS DE NAVIDAD)31CANCHAS EL ÉBANOANDADOR RETAMA Y MARACURE
38CUAJIMALPA DE MORELOSZENTLAPATL10DEPORTIVO LA PAPAESQ. SANTA RITA Y LOMA LA VENTA COL. LOMA DEL PADRE
39CUAJIMALPA DE MORELOSLOMA DEL PADRE8
40CUAJIMALPA DE MORELOSSAN PEDRO CUAJIMALPA (PBLO)14ESTACIONAMIENTO DE LA JURISDICCIÓNCERRADA DE JUAREZ, COL. CUAJIMALPA
41CUAJIMALPA DE MORELOSSAN JOSE DE LOS CEDROS I16UNIDAD NUEVA ROSITAAVENIDA SAN JOSE DE LOS CEDROS ENTRE DEL NOGAL Y ANDADOR PICHACHALI
42CUAJIMALPA DE MORELOSSAN JOSE DE LOS CEDROS II10
43CUAJIMALPA DE MORELOSSAN MATEO TLALTENANGO (PBLO)8PARROQUIA SAN MATEO APÓSTOLHIDALGO S/N SAN MATEO TLALTENANGO
44CUAUHTÉMOCCENTRO I10CLÍNICA DE ESPECIALIDADES NO. 2REP. DE GUATEMALA NO. 78 COL CENTRO
45CUAUHTÉMOCCENTRO IV9
46CUAUHTÉMOCCENTRO VIII6
47CUAUHTÉMOCDOCTORES I10JARDÍN IGNACIO CHÁVEZAV. CUAUHTÉMOC ESQ. DR. LICEAGA
48CUAUHTÉMOCDOCTORES III7
49CUAUHTÉMOCPERALVILLO II10CENTRO DE SALUD SOLEDAD OROZCO DE ÁVILA CAMACHOJUVENTINO ROSAS NO 78
50CUAUHTÉMOCDOCTORES II7PARQUE LÁZARO CARDENASEJE CENTRAL ESQ. DR. ERAZO
51CUAUHTÉMOCOBRERA I6
52CUAUHTÉMOCGUERRERO IV6JARDÍN ALLENDEPASEO DE LA REFORMA ESQ. PEDRO MORENO
53GUSTAVO A. MADEROSAN JUAN DE ARAGON (PBLO)18  FRENTE AL DEPORTIVO AQUILES SERDÁNPTO.TAMPICO 65,CASAS ALEMÁN ,GUSTAVO A. MADERO 07580
54GUSTAVO A. MADEROCASAS ALEMÁN (AMPL) I7
55GUSTAVO A. MADEROCUCHILLA DEL TESORO13CAMELLÓN/ÁREA RECREATIVA INFANTILCALLE 625 94 SAN JUAN DE ARAGON IV SECC GUSTAVO A. MADERO 07979 CIUDAD DE MEXICO
56GUSTAVO A. MADEROSAN JUAN DE ARAGON 4A  Y 5A SECCION (U HAB) II7
57GUSTAVO A. MADEROSAN JUAN DE ARAGON 1A SECCION (U HAB) I7CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE ARAGONAV 505 518,SAN JUAN DE ARAGON I SECC,GUSTAVO A. MADERO,7969
58GUSTAVO A. MADEROSAN JUAN DE ARAGON 1A SECCION (U HAB) II6
59GUSTAVO A. MADEROGABRIEL HERNÁNDEZ (AMPL) II14CENTRO DE SALUD T-III DR. GABRIEL HERNANDEZEVA SAMANO DE LÓPEZ MATEOS S/N AMP.GABRIEL HERNANDEZ,07080 ,GUSTAVO A. MADERO
60GUSTAVO A. MADERONUEVA ATZACOALCO III15CENTRO DE SALUD TIII NUEVA ATZACOALCOCALLE 310 S/N ,NUEVA ATZACOALCO,GUSTAVO A. MADERO ,07420
61GUSTAVO A. MADEROTEPEYAC INSURGENTES7
62GUSTAVO A. MADERONUEVA ATZACOALCO II6
63GUSTAVO A. MADEROLOMA DE LA PALMA19CENTRO DE SALUD VALLE MADEROCENTRO DE SALUD VALLE MADERO 2A PRIVADA FRANCISCO VILLA ,LOMA LA PALMA,GUSTAVO A. MADERO 07160
64GUSTAVO A. MADERODEL BOSQUE6
65GUSTAVO A. MADEROZONA ESCOLAR II7
66GUSTAVO A. MADEROSANTA ISABEL TOLA (PBLO)14DETRÁS DEL MODULO DE PARTICIPACION CIUDADANAHUITZILIHUITL SANTA ISABEL TOLA 07010
67GUSTAVO A. MADEROSAN FELIPE DE JESUS III11FRENTE AL CLUSTER YA INSTALADOCAMELLÓN DE AV. LEÓN DE LOS ALDAMA ,ENTRE TULTITLAN Y AV DOLORES HIDALGO
68GUSTAVO A. MADEROSAN FELIPE DE JESUS IV18
69GUSTAVO A. MADEROSALVADOR DIAZ MIRON8FRENTE AL METRO BASÍLICA LA VILLAAV RICARTE 16,TEPEYAC INSURGENTES ,GUSTAVO A. MADERO,07020
70GUSTAVO A. MADEROLA PURISIMA TICOMAN (BARR)10MERCADO DE SANTA MARIA TICOMANMERCADO DE SANTA MARIA TICOMAN 21 DE MARZO 278,LA LAGUNA TICOMAN,GUSTAVO A. MADERO
71IZTACALCOSANTA ANITA101. PLAZA PÚBLICAAV. HIDALGO #40 COL. SANTA ANITA CP.08300
2. CENTRO DE SALUD DR. JOSE ZOZAYACALLE:CORREGIDORA ESQ. PLUTARCO ELIAS CALLES No.135 COL. SANTA ANITA CP.08300
72IZTACALCOPANTITLAN II10ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZCALLE 5 ESQ. SAN  PABLO COL. PANTITLÁN CP.08100
73IZTACALCOPANTITLAN V13
74IZTACALCOPANTITLAN IV7CENTRO DE SALUD DR. LUIS MAZZOTTI GALINDOCALLE 6,ESQ. PRIV.TOMAS ROCHE, LT 12 SN COL. PANTITLAN
75IZTAPALAPAGUADALUPE DEL MORAL12EXPLANADA DE LA PARROQUIA DE
 SANTA MARÍA DE GUADALUPE		CALLE AGUSTÍN MELGAR S/N, ENTRE AV. JALISCO
 Y MIGUEL HIDALGO, EN EL COL. LA GUADALUPE DEL MORAL
76IZTAPALAPASAN ANTONIO (BARR)16A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE
 SAN ANTONIO DE PADUA		CALLE MATIAS ROMERO,ESQUINA SAN ANTONIO
COLONIA BARRIO DE SAN ANTONIO
77IZTAPALAPACONSEJO AGRARISTA MEXICANO I12CENTRO DE SALUD T-III
DR. GUILLERMO ROMÁN Y CARRILLO		AVENIDA ZACATLÁN NO. 146
COL. LOMAS DE SAN LORENZO
78IZTAPALAPALOMAS DE SAN LORENZO I11
79IZTAPALAPASAN LORENZO TEZONCO (PBLO)7
80IZTAPALAPACERRO DE LA ESTRELLA I6
81IZTAPALAPASAN JUAN XALPA I17
82IZTAPALAPAMIRASOLES (U HAB)6A UN COSTADO DE LA IGLESIA
DE SAN ANTONIO DE PADUA		CALLE MATIAS ROMERO,ESQUINA SAN ANTONIO
COLONIA BARRIO DE SAN ANTONIO
83IZTAPALAPAVALLE DE SAN LORENZO I8
84LA MAGDALENA CONTRERASBARRANCA SECA13CS. TIII ANGEL DE LA GARZA BRITOCALLE SN GERONIMO ESQ. NOGA L 8 MZ 445 COL. PUEBLO NUEVO
85LA MAGDALENA CONTRERASLA CRUZ19
86LA MAGDALENA CONTRERASCAZULCO (BARR)15CENTRO COMUNITARIOBUENAVISTA ESQ. CDA. CAZULCO
87LA MAGDALENA CONTRERASCUAUHTEMOC12PARQUE DEL CARACOLLUIS CABRERA
88LA MAGDALENA CONTRERASEL OCOTAL17PILARESCOCONETLA ESQ AGUAJITO
89LA MAGDALENA CONTRERASLA CARBONERA11
90LA MAGDALENA CONTRERASEL ROSAL16C.S. TIII ANGEL DE LA GARZA BRITOCALLE SN GERONIMO ESQ. NOGA L 8 MZ 445 COL. PUEBLO NUEVO
91LA MAGDALENA CONTRERASSAN BERNABE OCOTEPEC (PBLO)30
92LA MAGDALENA CONTRERASEL TANQUE18LECHERIACORONA DEL ROSAL E HIDALGO
93LA MAGDALENA CONTRERASSAN BARTOLO AMEYALCO10
94LA MAGDALENA CONTRERASHUAYATLA17C.S. TIII OASISSAN GERONIMO 2625 PUEBLO SN BERNABÉ OCOTEPEC
95LA MAGDALENA CONTRERASPOTRERILLO8
96LA MAGDALENA CONTRERASLA MALINCHE32LECHERIAEMILIANO ZAPATA ESQ. MARIPOSAS
97LA MAGDALENA CONTRERASLAS CRUCES17C.S. TIII OASISSAN GERONIMO 2625 PUEBLO SN BERNABÉ OCOTEPEC
98LA MAGDALENA CONTRERASLOS PADRES6
99LA MAGDALENA CONTRERASLOMAS DE SAN BERNABE15C.S. TIII OASISSAN GERONIMO 2625 PUEBLO SN BERNABÉ OCOTEPEC
100LA MAGDALENA CONTRERASLOMAS DE SAN BERNABE (AMPL)8
101LA MAGDALENA CONTRERASTIERRA UNIDA11
102LA MAGDALENA CONTRERASPUEBLO NUEVO BAJO10C.S. ANGEL DE LA GARZA BRITOGUADALUPE ESQ. HUAYATLA
103LA MAGDALENA CONTRERASPUEBLO NUEVO ALTO9
104LA MAGDALENA CONTRERASSAN NICOLAS TOTOLAPAN (PBLO)20CENTRO DE SALUD TI SAN NICOLAS TOTOLAPANPROGRESO ESQ. CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO SAN NICOLAS TOTOLAPAN
105LA MAGDALENA CONTRERASLOMAS QUEBRADAS7CANCHA DE BASQUET BOLPRESA REVENTADA
106LA MAGDALENA CONTRERASSAN JERONIMO ACULCO – LIDICE (PBLO)8PASEO CRI CRI19 DE AGOSTO Y PASEO CRI CRI
107MIGUEL HIDALGOANAHUAC I20PARQUE SALESIANOLAGO XOCHIMILCO ESQ. LAGUNA DEL CARMEN
108MIGUEL HIDALGOANAHUAC II12
109MIGUEL HIDALGOPOPOTLA7LONARIA PARQUE CAÑITASPARQUE CAÑITAS CALZ. MEXICO-TACUBA
ESQ. NOCHE TRISTE
110MILPA ALTASAN ANTONIO TECOMITL (PBLO)23PLAZA CÍVICA, LA CORREGIDORAAV. MORELOS ESQ. BENITO JUÁREZ. S/N
111MILPA ALTASAN PABLO OZTOTEPEC (PBLO)11COORDINACIÓN TERRITORIAL,
 SAN PABLO OZTOTEPEC		AV. GUERRERO ESQ. HIDALGO. S/N
112MILPA ALTASAN SALVADOR CUAUHTENCO (PBLO)24PLAZA CÍVICA, SAN SALVADOR CUAUHTENCOCALLE. JALAPA, ESQ. BENITO JUÁREZ. S/N
113MILPA ALTAVILLA MILPA ALTA (PBLO)20CHAPITELAV. JALISCO ESQ. MÉXICO. S/N
114MILPA ALTASAN PEDRO ATOCPAN (PBLO)7COORDINACIÓN TERRITORIALCALLE. FRANCISCO I MADERO ESQ. GABINO BARRERA. S/N
115TLAHUACMIGUEL HIDALGO OTE10 EXPLANADA COORDINACIÓN TERRITORIALLA GIOCONDA, ESQ. FRANCISCO PEÑALOZA S/N
 COL MIGUEL HIDALGO
116TLAHUACMIGUEL HIDALGO13
117TLAHUACLA CONCHITA II13
118TLAHUACSANTIAGO ZAPOTITLAN (PBLO)7
119TLAHUACSAN ANDRES MIXQUIC (PBLO)10CENTRO DE SALUD DE MIXQUICCARRETERA MIXQUIC-CHALCO KM. 8
SAN ANDRES MIXQUIC TLAHUAC
120TLAHUACSAN FRANCISCO TLALTENCO (PBLO)16PLAZA DEL LA IGLESIA DEL ESPIRITU SANTOOCEANO DE LAS TEMPESTADES S/N ENTRE MONTES APENINOS
 Y MONTES CAUCASO COL. SELENE
121TLAHUACSELENE (AMPL)11
122TLAHUACSAN PEDRO TLAHUAC (PBLO)10
123TLAHUACAGRICOLA METROPOLITANA6A UN COSTADO DEL
 MODULO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		JACOBO DE LIEJA S/N COL. AGRICOLA METROPOLITANA
124TLAHUACLA DRAGA6
125TLAHUACPEï¿½A ALTA7CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN IXTAYOPANEMILIANO ZAPATA 80, COL. LA ASUNCION
 SAN JUAN IXTAYOPAN TLAHUAC
126TLAHUACSELENE 1a SECC9PLAZA DEL LA IGLESIA DEL ESPIRITU SANTOOCEANO DE LAS TEMPESTADES S/N
ENTRE MONTES APENINOS Y MONTES CAUCASO,
 COL. SELENE
127TLALPANAMPLIACION MIGUEL HIDALGO 3A SECC12CENTRO DE SALUD TIII AMPLIACION HIDALGOCALLE ADOLFO RUIS CORTINES ESQUINA FRANCISCO I. MADERO
128TLALPANMESA LOS HORNOS, TEXCALTENCO16QUIOSCO DE MESA LOS HORNOS CALLE XAMILTEPEC #3
129TLALPANMIGUEL HIDALGO19DEPORTIVO XOCHITL CALLE XOCHITL ESQUINA CORREGIDORA
130TLALPANPEDREGAL DE SN NICOLAS 1A SECC15MÓDULO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CALLE AV. MANI ESQUINA SINANCHE
131TLALPANSAN ANDRES TOTOLTEPEC (PBLO)21QUIOSCO DEL PUEBLO SAN ANDRÉS TOTOLTEPECCALLE REFORMA S/N
132TLALPANSAN MIGUEL  XICALCO (PBLO)11QUIOSCO DEL PUEBLO SAN MIGUEL XICALCOREFORMA ESQ. 16 DE SEPTIEMBRE
133TLALPANLA MAGDALENA PETLACALCO (PBLO)7
134TLALPANSAN MIGUEL TOPILEJO (PBLO)19PREPARATORIA  IEMS OTILIO MONTAÑOCALLE CRUZ BLANCA
135TLALPANTLALCOLIGIA18AREA DE JUEGOSCALLE DAVID R. ESCOTT ESQUINA CON CRISTOBAL COLON
136TLALPANAMPLIACION MIGUEL HIDALGO 2A SECC7CENTRO DE SALUD TIII AMPLIACION HIDALGOADOLFO RUIS CORTINES ESQ. FRANCISCO I. MADERO
137TLALPANPEDREGAL DE STA URSULA XITLA8CENTRO DE SALUD TIII CASTRO VILLAGRANACALLE DE CARRASCO ESQ. COAPA  COL.  TORIELLO GUERRA
138TLALPANSAN MIGUEL AJUSCO (PBLO)7CENTRO DE SALUD TIII GERARDO VARELA CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE PEDRO DE LA ALQUICIRA E IGNACIO ALLENDE
139TLALPANSAN PEDRO MARTIR (PBLO)9CENTRO DE SALUD TIII DAVID FRAGOSO LISALDESEGUNDA CERRADA DE DR. DAVID FRAGOSO ELIZALDE ESQ CEDRAL.
140TLALPANTLALPAN CENTRO7CENTRO DE SALUD TIII CASTRO VILLAGRANACALLE DE CARRASCO ESQ. COAPA  COL.  TORIELLO GUERRA
141TLALPANHEROES DE PADIERNA II7CENTRO DE SALUD TII HORTENCIACALLE SACALUM ESQUINA CACALCHEN COL. LOMAS DE PADIERNA
142TLALPANLOMAS DE  PADIERNA I9CENTRO DE SALUD TII HORTENCIACALLE SACALUM ESQUINA CACALCHEN COL. LOMAS DE PADIERNA
143VENUSTIANO CARRANZAAQUILES SERDAN19PLAZA CÍVICA AQUILES SERDANCALLE PUERTO ARTURO ENTRE ESTERLINAS Y FLORINES COL. AQUILES SERDAN
144VENUSTIANO CARRANZASIMON  BOLIVAR6
145VENUSTIANO CARRANZAMORELOS II15CENTRO DE SALUD JOSE MA. MORELOS Y PAVÓNCALLE MINEROS ESQUINA F.C. DE CINTURA COL. MORELOS II
146VENUSTIANO CARRANZAMORELOS I6
147VENUSTIANO CARRANZACUCHILLA PANTITLAN9CENTRO DE SALUD CUCHILLA PANTITLANPRIV. ESTAÑO ENTRE CALLE 4 Y CALLE 3 A COL. CUCHILLA PANTITLAN
148XOCHIMILCOSAN GREGORIO ATLAPULCO (PBLO)32CENTRO DE SALUD SAN LUIS TLAXIALTEMANCOAV. 5 DE MAYO S/N, SAN LUIS TLAXIALTEMANCO
149XOCHIMILCOSANTA MARIA NATIVITAS (PBLO)17CENTRO DE SALUD TII NATIVITASCARRETERA VIEJA  TULYEHUALCO – XOCHIMILCO ESQ. LOS PINOS  PUEBLO NATIVITAS
150XOCHIMILCOSANTA CRUZ ACALPIXCA (PBLO)22QUIOSCO DEL PUEBLO20 DE NOVIEMBR S/N ESQUINA CARRILLO PUERTO, SANTA CRUZ ACALPIXCA
151XOCHIMILCOSANTA CRUZ XOCHITEPEC (PBLO)15CENTRO DE SALUD SANTIAGO
 TEPALCATLALPAN		CAMINO A LAS CANTERAS No.12 ESQ CON CERRADA 5 DE MAYO
152XOCHIMILCOSANTIAGO TEPALCATLALPAN (PBLO)18
153XOCHIMILCOXALTOCAN (BARR)15QUIOSCO DEL PARQUE
 HOSPITAL MATERNO INFANTIL		AV. 16 DE SEPTIEMBRE S/N ESQUINA CAMINO A NATIVITAS, BARRIO XALTOCAN
154XOCHIMILCOCALTONGO (BARR)8CENTRO SALUD TIII XOCHIMILCOJUÁREZ ES. CALLE PINO  BARRIO SAN JUAN
155XOCHIMILCOSAN ANDRES AHUAYUCAN (PBLO)6QUIOSCO DEL PUEBLOCARRETERA A SAN PABLO No. 8 ESQUINA BENITO JUAREZ, SAN ANDRÉS AHUAYUCAN.
156XOCHIMILCOSAN MATEO XALPA (PBLO)8CENTRO DE SALUD TII SAN MATEO XALPACARRETERA XOCHIMILCO TOPILEJO  255 SAN MATEO XALPA
157XOCHIMILCOSANTIAGO TULYEHUAL-CO (PBLO)8QUIOSCO DEL PUEBLOPINO SUAREZ ESQUINA IGNACIO ZARAGOZA

Por: Manuel Durán

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