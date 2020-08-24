Amplían a 157 colonias la atención especial por Covid-19 en la CDMX
El listado de comunidades de atención prioritaria por sus altos índices de casos activos de Covid-19 fue ampliado a 158 colonias.
Ahí está el 40.9 por ciento del total de casos positivos en la ciudad, por lo cual se aplicarán medidas para identificar y aislar mayor número de personas con la enfermedad.
También se otorgan apoyos económicos, alimentarios y médicos para disminuir la cadena de contagios y evitar el incremento de hospitalizaciones.
En las 158 colonias serán instalados 70 quioscos de la salud, con seguimiento de las personas positivas, pruebas grupales en tianguis y mercados, así como la supervisión de las medidas sanitarias en comercios y transporte público.
Las colonias forman parte del Programa territorial para la detección y aislamiento de casos positivos Covid-19.
Las acciones se aplican a partir del siguiente miércoles al que fueron publicadas las colonias y concluirán cuando se acumulen dos semanas con menos de 10 casos y con un porcentaje de positividad de pruebas menor al promedio de la capital.
Para más información, acceder al sitio web https://covid19.cdmx.gob.mx/
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que se trata de una ampliación al programa más que una sustitución.
“Ahora ya no sólo vamos a trabajar en 35 colonias sino en 155; se van a colocar 70 quioscos de personal de Salud Pública de la Ciudad de México; y se va a canalizar en algunos casos de algunas colonias a los Centros de Salud.
“¿Por qué cambiamos de 35 a 155? Porque ahora ya no están tan definidos los lugares en ciertas colonias en donde hay acumulación de casos positivos, sino que están más dispersos en la ciudad; entonces, por eso estamos trabajando de esta manera”, dijo.
Precisó que las pruebas grupales también se realizarán a partir del miércoles y se suspende la venta de comida preparada en esas colonias.
“Estamos ampliando el programa… y ahora vamos a intervenir en otras donde hay menos contagios, pero es importante intervenir para romper la cadena”, agregó.
A los habitantes de estas colonias se les indica lo siguiente:
1. Se deben extremar precauciones sanitarias al salir de casa, ya que se trata de zonas de alto contagio por Covid-19
2. Personal de la Secretaría de Gobierno tendrá acercamiento con los comerciantes de alimentos preparados en vía pública con el objetivo de evitar su instalación
3. En caso de presentar síntomas de Covid-19 se debe acudir al quiosco o centro de salud más cercano para aplicarse la prueba y recibir el apoyo económico-alimentario
4. Se reforzarán las acciones sanitarias por lo que personal de la Secretaría de Salud y la Dirección General de Participación Ciudadana visitarán los hogares para brindar información y orientación sobre el Covid-19
Asimismo, se informa que las siguientes colonias salen de la lista de atención prioritaria:
- Toltecas, Álvaro Obregón
- Bosques 1 sección, Álvaro Obregón
- Portales Norte, Benito Juárez
- San Simón Ticumac, Benito Juárez
- Ébano, Cuajimalpa
- San Felipe de Jesús I y II, Gustavo A. Madero
- Cuchilla El Olivo, Gustavo A. Madero
- Ramos Millán, Iztacalco
- Tlacotal, Iztacalco
- Pantitlán II, Iztacalco
- Barrios Sierra, Magdalena Contreras
- Pensiles, Miguel Hidalgo
- Arenal, Venustiano Carranza
- Pueblo San Lucas Xochimanca, Xochimilco
|N°
|Alcaldía
|Colonia
|Casos activos
|Lugar
|Ubicación
|1
|ALVARO OBREGÓN
|BARRIO NORTE
|12
|GIMNASIO
|ARVIDE Y TERCERA CERRADA DE MINAS
|2
|ALVARO OBREGÓN
|BELLA VISTA
|10
|TEATRO DE LA JUVENTUD
|CALLE 10 Y CANARIOS
|3
|ALVARO OBREGÓN
|JARDINES DEL PEDREGAL
|11
|VÍA PÚBLICA
|BOULEVARD DE LA LUZ Y PASEOS DEL PEDREGAL
|4
|ALVARO OBREGÓN
|LA MARTINICA
|10
|BASE DE CAMIONES
|GUAJURAS Y TAPUYAS
|5
|ALVARO OBREGÓN
|LOMAS DE LA ERA
|11
|MODULO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
|30 DE OCTUBRE Y AND. 29 DE OCTUBRE
|6
|ALVARO OBREGÓN
|TORRES DE POTRERO
|7
|7
|ALVARO OBREGÓN
|MOLINO DE ROSAS
|11
|CENTRO DE SALUD TIII MINAS DE CRISTO
|CALLE PROLONGACION RIO BECERRA S/N COL. MINAS DE CRISTO
|8
|ALVARO OBREGÓN
|OLIVAR DE LOS PADRES
|11
|PARQUE GLACIAR
|AV. TOLUCA Y SAN PEDRO
|9
|ALVARO OBREGÓN
|SAN BARTOLO AMEYALCO (PBLO)
|38
|CENTRO DE SALUD TIII MORONES PRIETO
|PLAZA HIDALGO Y ALLENDE COL. SAN BARTOLO AMEYALCO
|10
|ALVARO OBREGÓN
|ALFONSO XIII
|6
|CENTRO DE SALUD TIII MINAS DE CRISTO
|CALLE PROLONGACION RIO BECERRA S/N COL. MINAS DE CRISTO
|11
|ALVARO OBREGÓN
|LAS AGUILAS (AMPL)
|7
|MODULO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
|PICAGREGOS Y CALZ. DE LAS ÁGUILAS
|12
|ALVARO OBREGÓN
|SANTA ROSA XOCHIAC (PBLO)
|7
|CENTRO DE SALUD TIII MORONES PRIETO
|PLAZA HIDALGO Y ALLENDE COL. SAN BARTOLO AMEYALCO
|13
|ALVARO OBREGÓN
|TIZAPAN_TIZAPAN SAN ANGEL
|9
|CENTRO DE SALUD TIII MORONES PRIETO
|PLAZA HIDALGO Y ALLENDE COL. SAN BARTOLO AMEYALCO
|14
|ALVARO OBREGÓN
|OLIVAR DEL CONDE 1RA SECCIÓN I
|6
|CENTRO DE SALUD TIII MANUEL ESCONTRIA
|FRONTERAS 15 COL. SAN ÁNGEL
|15
|AZCAPOTZALCO
|ARENAL
|11
|CANCHAS DEPORTIVAS
|AV. ENCARNACIÓN ORTIZ
Y CALLE PINO
|16
|AZCAPOTZALCO
|EL ROSARIO C (UH)
|13
|PARQUE JACARANDAS
|CALLE JACARANDAS Y
CALLE 4 ANDADOR JACARANDAS
|17
|AZCAPOTZALCO
|NUEVO SAN RAFAEL (BARR)
|11
|CANCHAS DEPORTIVAS
|AV. ANTIGUA CALZADA DE GUADALUPE
ESQUINA CALLE NUEVO CAMPO LIMON
|18
|AZCAPOTZALCO
|SAN JUAN TLIHUACA (PBLO)
|13
|GLORIETA DE LOS AHUEHUETES
|AV. MIGUEL LERDO DE TEJADA
ESQUINA CALLE HUEVES
|19
|AZCAPOTZALCO
|DEL GAS
|7
|CANCHAS DEPORTIVAS
|AV. ENCARNACION ORTIZ
Y CALLE PINO
|20
|AZCAPOTZALCO
|SAN MARCOS (BARR)
|7
|CANCHAS DEPORTIVAS
|AV. ANTIGUA CALZADA DE GUADALUPE
ESQUINA CALLE NUEVO CAMPO LIMON
|21
|AZCAPOTZALCO
|TEZOZOMOC
|9
|GLORIETA DE LOS AHUEHUETES
|AV. MIGUEL LERDO DE TEJADA
ESQUINA CALLE HUEVES
|22
|COYOACÁN
|CTM VII CULHUACÁN (UH)
|10
|PARQUE MÁRTIRES DE CHICAGO
|AV CARLOTA ARMERO ENTRE PRIVADA CIUDADANO ARMERO Y MARIQUITA SÁNCHEZ
|23
|COYOACÁN
|PEDREGAL DE SANTA URSULA III
|13
|PARQUE DE LA CONSOLACION
|SAN HERMILO ESQUINA SAN RICARDO
|24
|COYOACÁN
|PEDREGAL DE SANTA URSULA II
|7
|25
|COYOACÁN
|PEDREGAL DE STO DOMINGO VI
|12
|SECUNDARIA TÉCNICA 49
|PAPALOTL ESQUINA ESCUINAPA
|26
|COYOACÁN
|PEDREGAL DE STO DOMINGO VII
|11
|27
|COYOACÁN
|CTM V CULHUACAN (U HAB)
|6
|PARQUE MÁRTIRES DE CHICAGO
|AV CARLOTA ARMERO ENTRE PRIVADA CIUDADANO ARMERO Y MARIQUITA SÁNCHEZ
|28
|COYOACÁN
|CTM VI CULHUACAN (U HAB)
|8
|29
|COYOACÁN
|AJUSCO I
|7
|EXPLANADA DEL MERCADO DE LA BOLA
|REYNA IXTLIXOCHITL ENTRE MIXTECAS Y TOTONACAS
|30
|COYOACÁN
|AJUSCO II
|9
|31
|COYOACÁN
|PEDREGAL DE STO DOMINGO IV
|6
|SECUNDARIA TÉCNICA 49
|PAPALOTL ESQUINA ESCUINAPA
|32
|COYOACÁN
|PEDREGAL DE STO DOMINGO V
|7
|33
|CUAJIMALPA DE MORELOS
|LA PILA
|18
|CANCHAS DE FÚTBOL 7
|CALLE OCAMPO SAN LORENZO ACOPILCO
|34
|CUAJIMALPA DE MORELOS
|TEXCALCO
|11
|35
|CUAJIMALPA DE MORELOS
|SAN LORENZO ACOPILCO (PBLO)
|21
|36
|CUAJIMALPA DE MORELOS
|LAS LAJAS
|7
|37
|CUAJIMALPA DE MORELOS
|NAVIDAD (GRANJAS DE NAVIDAD)
|31
|CANCHAS EL ÉBANO
|ANDADOR RETAMA Y MARACURE
|38
|CUAJIMALPA DE MORELOS
|ZENTLAPATL
|10
|DEPORTIVO LA PAPA
|ESQ. SANTA RITA Y LOMA LA VENTA COL. LOMA DEL PADRE
|39
|CUAJIMALPA DE MORELOS
|LOMA DEL PADRE
|8
|40
|CUAJIMALPA DE MORELOS
|SAN PEDRO CUAJIMALPA (PBLO)
|14
|ESTACIONAMIENTO DE LA JURISDICCIÓN
|CERRADA DE JUAREZ, COL. CUAJIMALPA
|41
|CUAJIMALPA DE MORELOS
|SAN JOSE DE LOS CEDROS I
|16
|UNIDAD NUEVA ROSITA
|AVENIDA SAN JOSE DE LOS CEDROS ENTRE DEL NOGAL Y ANDADOR PICHACHALI
|42
|CUAJIMALPA DE MORELOS
|SAN JOSE DE LOS CEDROS II
|10
|43
|CUAJIMALPA DE MORELOS
|SAN MATEO TLALTENANGO (PBLO)
|8
|PARROQUIA SAN MATEO APÓSTOL
|HIDALGO S/N SAN MATEO TLALTENANGO
|44
|CUAUHTÉMOC
|CENTRO I
|10
|CLÍNICA DE ESPECIALIDADES NO. 2
|REP. DE GUATEMALA NO. 78 COL CENTRO
|45
|CUAUHTÉMOC
|CENTRO IV
|9
|46
|CUAUHTÉMOC
|CENTRO VIII
|6
|47
|CUAUHTÉMOC
|DOCTORES I
|10
|JARDÍN IGNACIO CHÁVEZ
|AV. CUAUHTÉMOC ESQ. DR. LICEAGA
|48
|CUAUHTÉMOC
|DOCTORES III
|7
|49
|CUAUHTÉMOC
|PERALVILLO II
|10
|CENTRO DE SALUD “SOLEDAD OROZCO DE ÁVILA CAMACHO
|JUVENTINO ROSAS NO 78
|50
|CUAUHTÉMOC
|DOCTORES II
|7
|PARQUE LÁZARO CARDENAS
|EJE CENTRAL ESQ. DR. ERAZO
|51
|CUAUHTÉMOC
|OBRERA I
|6
|52
|CUAUHTÉMOC
|GUERRERO IV
|6
|JARDÍN ALLENDE
|PASEO DE LA REFORMA ESQ. PEDRO MORENO
|53
|GUSTAVO A. MADERO
|SAN JUAN DE ARAGON (PBLO)
|18
|FRENTE AL DEPORTIVO AQUILES SERDÁN
|PTO.TAMPICO 65,CASAS ALEMÁN ,GUSTAVO A. MADERO 07580
|54
|GUSTAVO A. MADERO
|CASAS ALEMÁN (AMPL) I
|7
|55
|GUSTAVO A. MADERO
|CUCHILLA DEL TESORO
|13
|CAMELLÓN/ÁREA RECREATIVA INFANTIL
|CALLE 625 94 SAN JUAN DE ARAGON IV SECC GUSTAVO A. MADERO 07979 CIUDAD DE MEXICO
|56
|GUSTAVO A. MADERO
|SAN JUAN DE ARAGON 4A Y 5A SECCION (U HAB) II
|7
|57
|GUSTAVO A. MADERO
|SAN JUAN DE ARAGON 1A SECCION (U HAB) I
|7
|CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE ARAGON
|AV 505 518,SAN JUAN DE ARAGON I SECC,GUSTAVO A. MADERO,7969
|58
|GUSTAVO A. MADERO
|SAN JUAN DE ARAGON 1A SECCION (U HAB) II
|6
|59
|GUSTAVO A. MADERO
|GABRIEL HERNÁNDEZ (AMPL) II
|14
|CENTRO DE SALUD T-III DR. GABRIEL HERNANDEZ
|EVA SAMANO DE LÓPEZ MATEOS S/N AMP.GABRIEL HERNANDEZ,07080 ,GUSTAVO A. MADERO
|60
|GUSTAVO A. MADERO
|NUEVA ATZACOALCO III
|15
|CENTRO DE SALUD TIII NUEVA ATZACOALCO
|CALLE 310 S/N ,NUEVA ATZACOALCO,GUSTAVO A. MADERO ,07420
|61
|GUSTAVO A. MADERO
|TEPEYAC INSURGENTES
|7
|62
|GUSTAVO A. MADERO
|NUEVA ATZACOALCO II
|6
|63
|GUSTAVO A. MADERO
|LOMA DE LA PALMA
|19
|CENTRO DE SALUD VALLE MADERO
|CENTRO DE SALUD VALLE MADERO 2A PRIVADA FRANCISCO VILLA ,LOMA LA PALMA,GUSTAVO A. MADERO 07160
|64
|GUSTAVO A. MADERO
|DEL BOSQUE
|6
|65
|GUSTAVO A. MADERO
|ZONA ESCOLAR II
|7
|66
|GUSTAVO A. MADERO
|SANTA ISABEL TOLA (PBLO)
|14
|DETRÁS DEL MODULO DE PARTICIPACION CIUDADANA
|HUITZILIHUITL SANTA ISABEL TOLA 07010
|67
|GUSTAVO A. MADERO
|SAN FELIPE DE JESUS III
|11
|FRENTE AL CLUSTER YA INSTALADO
|CAMELLÓN DE AV. LEÓN DE LOS ALDAMA ,ENTRE TULTITLAN Y AV DOLORES HIDALGO
|68
|GUSTAVO A. MADERO
|SAN FELIPE DE JESUS IV
|18
|69
|GUSTAVO A. MADERO
|SALVADOR DIAZ MIRON
|8
|FRENTE AL METRO BASÍLICA LA VILLA
|AV RICARTE 16,TEPEYAC INSURGENTES ,GUSTAVO A. MADERO,07020
|70
|GUSTAVO A. MADERO
|LA PURISIMA TICOMAN (BARR)
|10
|MERCADO DE SANTA MARIA TICOMAN
|MERCADO DE SANTA MARIA TICOMAN 21 DE MARZO 278,LA LAGUNA TICOMAN,GUSTAVO A. MADERO
|71
|IZTACALCO
|SANTA ANITA
|10
|1. PLAZA PÚBLICA
|AV. HIDALGO #40 COL. SANTA ANITA CP.08300
|2. CENTRO DE SALUD DR. JOSE ZOZAYA
|CALLE:CORREGIDORA ESQ. PLUTARCO ELIAS CALLES No.135 COL. SANTA ANITA CP.08300
|72
|IZTACALCO
|PANTITLAN II
|10
|ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ
|CALLE 5 ESQ. SAN PABLO COL. PANTITLÁN CP.08100
|73
|IZTACALCO
|PANTITLAN V
|13
|74
|IZTACALCO
|PANTITLAN IV
|7
|CENTRO DE SALUD DR. LUIS MAZZOTTI GALINDO
|CALLE 6,ESQ. PRIV.TOMAS ROCHE, LT 12 SN COL. PANTITLAN
|75
|IZTAPALAPA
|GUADALUPE DEL MORAL
|12
|EXPLANADA DE LA PARROQUIA DE
SANTA MARÍA DE GUADALUPE
|CALLE AGUSTÍN MELGAR S/N, ENTRE AV. JALISCO
Y MIGUEL HIDALGO, EN EL COL. LA GUADALUPE DEL MORAL
|76
|IZTAPALAPA
|SAN ANTONIO (BARR)
|16
|A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE
SAN ANTONIO DE PADUA
|CALLE MATIAS ROMERO,ESQUINA SAN ANTONIO
COLONIA BARRIO DE SAN ANTONIO
|77
|IZTAPALAPA
|CONSEJO AGRARISTA MEXICANO I
|12
|CENTRO DE SALUD T-III
“DR. GUILLERMO ROMÁN Y CARRILLO”
|AVENIDA ZACATLÁN NO. 146
COL. LOMAS DE SAN LORENZO
|78
|IZTAPALAPA
|LOMAS DE SAN LORENZO I
|11
|79
|IZTAPALAPA
|SAN LORENZO TEZONCO (PBLO)
|7
|80
|IZTAPALAPA
|CERRO DE LA ESTRELLA I
|6
|81
|IZTAPALAPA
|SAN JUAN XALPA I
|17
|82
|IZTAPALAPA
|MIRASOLES (U HAB)
|6
|A UN COSTADO DE LA IGLESIA
DE SAN ANTONIO DE PADUA
|CALLE MATIAS ROMERO,ESQUINA SAN ANTONIO
COLONIA BARRIO DE SAN ANTONIO
|83
|IZTAPALAPA
|VALLE DE SAN LORENZO I
|8
|84
|LA MAGDALENA CONTRERAS
|BARRANCA SECA
|13
|CS. TIII ANGEL DE LA GARZA BRITO
|CALLE SN GERONIMO ESQ. NOGA L 8 MZ 445 COL. PUEBLO NUEVO
|85
|LA MAGDALENA CONTRERAS
|LA CRUZ
|19
|86
|LA MAGDALENA CONTRERAS
|CAZULCO (BARR)
|15
|CENTRO COMUNITARIO
|BUENAVISTA ESQ. CDA. CAZULCO
|87
|LA MAGDALENA CONTRERAS
|CUAUHTEMOC
|12
|PARQUE DEL CARACOL
|LUIS CABRERA
|88
|LA MAGDALENA CONTRERAS
|EL OCOTAL
|17
|PILARES
|COCONETLA ESQ AGUAJITO
|89
|LA MAGDALENA CONTRERAS
|LA CARBONERA
|11
|90
|LA MAGDALENA CONTRERAS
|EL ROSAL
|16
|C.S. TIII ANGEL DE LA GARZA BRITO
|CALLE SN GERONIMO ESQ. NOGA L 8 MZ 445 COL. PUEBLO NUEVO
|91
|LA MAGDALENA CONTRERAS
|SAN BERNABE OCOTEPEC (PBLO)
|30
|92
|LA MAGDALENA CONTRERAS
|EL TANQUE
|18
|LECHERIA
|CORONA DEL ROSAL E HIDALGO
|93
|LA MAGDALENA CONTRERAS
|SAN BARTOLO AMEYALCO
|10
|94
|LA MAGDALENA CONTRERAS
|HUAYATLA
|17
|C.S. TIII OASIS
|SAN GERONIMO 2625 PUEBLO SN BERNABÉ OCOTEPEC
|95
|LA MAGDALENA CONTRERAS
|POTRERILLO
|8
|96
|LA MAGDALENA CONTRERAS
|LA MALINCHE
|32
|LECHERIA
|EMILIANO ZAPATA ESQ. MARIPOSAS
|97
|LA MAGDALENA CONTRERAS
|LAS CRUCES
|17
|C.S. TIII OASIS
|SAN GERONIMO 2625 PUEBLO SN BERNABÉ OCOTEPEC
|98
|LA MAGDALENA CONTRERAS
|LOS PADRES
|6
|99
|LA MAGDALENA CONTRERAS
|LOMAS DE SAN BERNABE
|15
|C.S. TIII OASIS
|SAN GERONIMO 2625 PUEBLO SN BERNABÉ OCOTEPEC
|100
|LA MAGDALENA CONTRERAS
|LOMAS DE SAN BERNABE (AMPL)
|8
|101
|LA MAGDALENA CONTRERAS
|TIERRA UNIDA
|11
|102
|LA MAGDALENA CONTRERAS
|PUEBLO NUEVO BAJO
|10
|C.S. ANGEL DE LA GARZA BRITO
|GUADALUPE ESQ. HUAYATLA
|103
|LA MAGDALENA CONTRERAS
|PUEBLO NUEVO ALTO
|9
|104
|LA MAGDALENA CONTRERAS
|SAN NICOLAS TOTOLAPAN (PBLO)
|20
|CENTRO DE SALUD TI SAN NICOLAS TOTOLAPAN
|PROGRESO ESQ. CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO SAN NICOLAS TOTOLAPAN
|105
|LA MAGDALENA CONTRERAS
|LOMAS QUEBRADAS
|7
|CANCHA DE BASQUET BOL
|PRESA REVENTADA
|106
|LA MAGDALENA CONTRERAS
|SAN JERONIMO ACULCO – LIDICE (PBLO)
|8
|PASEO CRI CRI
|19 DE AGOSTO Y PASEO CRI CRI
|107
|MIGUEL HIDALGO
|ANAHUAC I
|20
|PARQUE SALESIANO
|LAGO XOCHIMILCO ESQ. LAGUNA DEL CARMEN
|108
|MIGUEL HIDALGO
|ANAHUAC II
|12
|109
|MIGUEL HIDALGO
|POPOTLA
|7
|LONARIA PARQUE CAÑITAS
|PARQUE CAÑITAS CALZ. MEXICO-TACUBA
ESQ. NOCHE TRISTE
|110
|MILPA ALTA
|SAN ANTONIO TECOMITL (PBLO)
|23
|PLAZA CÍVICA, LA CORREGIDORA
|AV. MORELOS ESQ. BENITO JUÁREZ. S/N
|111
|MILPA ALTA
|SAN PABLO OZTOTEPEC (PBLO)
|11
|COORDINACIÓN TERRITORIAL,
SAN PABLO OZTOTEPEC
|AV. GUERRERO ESQ. HIDALGO. S/N
|112
|MILPA ALTA
|SAN SALVADOR CUAUHTENCO (PBLO)
|24
|PLAZA CÍVICA, SAN SALVADOR CUAUHTENCO
|CALLE. JALAPA, ESQ. BENITO JUÁREZ. S/N
|113
|MILPA ALTA
|VILLA MILPA ALTA (PBLO)
|20
|CHAPITEL
|AV. JALISCO ESQ. MÉXICO. S/N
|114
|MILPA ALTA
|SAN PEDRO ATOCPAN (PBLO)
|7
|COORDINACIÓN TERRITORIAL
|CALLE. FRANCISCO I MADERO ESQ. GABINO BARRERA. S/N
|115
|TLAHUAC
|MIGUEL HIDALGO OTE
|10
|EXPLANADA COORDINACIÓN TERRITORIAL
|LA GIOCONDA, ESQ. FRANCISCO PEÑALOZA S/N
COL MIGUEL HIDALGO
|116
|TLAHUAC
|MIGUEL HIDALGO
|13
|117
|TLAHUAC
|LA CONCHITA II
|13
|118
|TLAHUAC
|SANTIAGO ZAPOTITLAN (PBLO)
|7
|119
|TLAHUAC
|SAN ANDRES MIXQUIC (PBLO)
|10
|CENTRO DE SALUD DE MIXQUIC
|CARRETERA MIXQUIC-CHALCO KM. 8
SAN ANDRES MIXQUIC TLAHUAC
|120
|TLAHUAC
|SAN FRANCISCO TLALTENCO (PBLO)
|16
|PLAZA DEL LA IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO
|OCEANO DE LAS TEMPESTADES S/N ENTRE MONTES APENINOS
Y MONTES CAUCASO COL. SELENE
|121
|TLAHUAC
|SELENE (AMPL)
|11
|122
|TLAHUAC
|SAN PEDRO TLAHUAC (PBLO)
|10
|123
|TLAHUAC
|AGRICOLA METROPOLITANA
|6
|A UN COSTADO DEL
MODULO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
|JACOBO DE LIEJA S/N COL. AGRICOLA METROPOLITANA
|124
|TLAHUAC
|LA DRAGA
|6
|125
|TLAHUAC
|PEï¿½A ALTA
|7
|CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN IXTAYOPAN
|EMILIANO ZAPATA 80, COL. LA ASUNCION
SAN JUAN IXTAYOPAN TLAHUAC
|126
|TLAHUAC
|SELENE 1a SECC
|9
|PLAZA DEL LA IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO
|OCEANO DE LAS TEMPESTADES S/N
ENTRE MONTES APENINOS Y MONTES CAUCASO,
COL. SELENE
|127
|TLALPAN
|AMPLIACION MIGUEL HIDALGO 3A SECC
|12
|CENTRO DE SALUD TIII AMPLIACION HIDALGO
|CALLE ADOLFO RUIS CORTINES ESQUINA FRANCISCO I. MADERO
|128
|TLALPAN
|MESA LOS HORNOS, TEXCALTENCO
|16
|QUIOSCO DE MESA LOS HORNOS
|CALLE XAMILTEPEC #3
|129
|TLALPAN
|MIGUEL HIDALGO
|19
|DEPORTIVO XOCHITL
|CALLE XOCHITL ESQUINA CORREGIDORA
|130
|TLALPAN
|PEDREGAL DE SN NICOLAS 1A SECC
|15
|MÓDULO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
|CALLE AV. MANI ESQUINA SINANCHE
|131
|TLALPAN
|SAN ANDRES TOTOLTEPEC (PBLO)
|21
|QUIOSCO DEL PUEBLO SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC
|CALLE REFORMA S/N
|132
|TLALPAN
|SAN MIGUEL XICALCO (PBLO)
|11
|QUIOSCO DEL PUEBLO SAN MIGUEL XICALCO
|REFORMA ESQ. 16 DE SEPTIEMBRE
|133
|TLALPAN
|LA MAGDALENA PETLACALCO (PBLO)
|7
|134
|TLALPAN
|SAN MIGUEL TOPILEJO (PBLO)
|19
|PREPARATORIA IEMS OTILIO MONTAÑO
|CALLE CRUZ BLANCA
|135
|TLALPAN
|TLALCOLIGIA
|18
|AREA DE JUEGOS
|CALLE DAVID R. ESCOTT ESQUINA CON CRISTOBAL COLON
|136
|TLALPAN
|AMPLIACION MIGUEL HIDALGO 2A SECC
|7
|CENTRO DE SALUD TIII AMPLIACION HIDALGO
|ADOLFO RUIS CORTINES ESQ. FRANCISCO I. MADERO
|137
|TLALPAN
|PEDREGAL DE STA URSULA XITLA
|8
|CENTRO DE SALUD TIII CASTRO VILLAGRANA
|CALLE DE CARRASCO ESQ. COAPA COL. TORIELLO GUERRA
|138
|TLALPAN
|SAN MIGUEL AJUSCO (PBLO)
|7
|CENTRO DE SALUD TIII GERARDO VARELA
|CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE PEDRO DE LA ALQUICIRA E IGNACIO ALLENDE
|139
|TLALPAN
|SAN PEDRO MARTIR (PBLO)
|9
|CENTRO DE SALUD TIII DAVID FRAGOSO LISALDE
|SEGUNDA CERRADA DE DR. DAVID FRAGOSO ELIZALDE ESQ CEDRAL.
|140
|TLALPAN
|TLALPAN CENTRO
|7
|CENTRO DE SALUD TIII CASTRO VILLAGRANA
|CALLE DE CARRASCO ESQ. COAPA COL. TORIELLO GUERRA
|141
|TLALPAN
|HEROES DE PADIERNA II
|7
|CENTRO DE SALUD TII HORTENCIA
|CALLE SACALUM ESQUINA CACALCHEN COL. LOMAS DE PADIERNA
|142
|TLALPAN
|LOMAS DE PADIERNA I
|9
|CENTRO DE SALUD TII HORTENCIA
|CALLE SACALUM ESQUINA CACALCHEN COL. LOMAS DE PADIERNA
|143
|VENUSTIANO CARRANZA
|AQUILES SERDAN
|19
|PLAZA CÍVICA AQUILES SERDAN
|CALLE PUERTO ARTURO ENTRE ESTERLINAS Y FLORINES COL. AQUILES SERDAN
|144
|VENUSTIANO CARRANZA
|SIMON BOLIVAR
|6
|145
|VENUSTIANO CARRANZA
|MORELOS II
|15
|CENTRO DE SALUD JOSE MA. MORELOS Y PAVÓN
|CALLE MINEROS ESQUINA F.C. DE CINTURA COL. MORELOS II
|146
|VENUSTIANO CARRANZA
|MORELOS I
|6
|147
|VENUSTIANO CARRANZA
|CUCHILLA PANTITLAN
|9
|CENTRO DE SALUD CUCHILLA PANTITLAN
|PRIV. ESTAÑO ENTRE CALLE 4 Y CALLE 3 A COL. CUCHILLA PANTITLAN
|148
|XOCHIMILCO
|SAN GREGORIO ATLAPULCO (PBLO)
|32
|CENTRO DE SALUD SAN LUIS TLAXIALTEMANCO
|AV. 5 DE MAYO S/N, SAN LUIS TLAXIALTEMANCO
|149
|XOCHIMILCO
|SANTA MARIA NATIVITAS (PBLO)
|17
|CENTRO DE SALUD TII NATIVITAS
|CARRETERA VIEJA TULYEHUALCO – XOCHIMILCO ESQ. LOS PINOS PUEBLO NATIVITAS
|150
|XOCHIMILCO
|SANTA CRUZ ACALPIXCA (PBLO)
|22
|QUIOSCO DEL PUEBLO
|20 DE NOVIEMBR S/N ESQUINA CARRILLO PUERTO, SANTA CRUZ ACALPIXCA
|151
|XOCHIMILCO
|SANTA CRUZ XOCHITEPEC (PBLO)
|15
|CENTRO DE SALUD SANTIAGO
TEPALCATLALPAN
|CAMINO A LAS CANTERAS No.12 ESQ CON CERRADA 5 DE MAYO
|152
|XOCHIMILCO
|SANTIAGO TEPALCATLALPAN (PBLO)
|18
|153
|XOCHIMILCO
|XALTOCAN (BARR)
|15
|QUIOSCO DEL PARQUE
HOSPITAL MATERNO INFANTIL
|AV. 16 DE SEPTIEMBRE S/N ESQUINA CAMINO A NATIVITAS, BARRIO XALTOCAN
|154
|XOCHIMILCO
|CALTONGO (BARR)
|8
|CENTRO SALUD TIII XOCHIMILCO
|JUÁREZ ES. CALLE PINO BARRIO SAN JUAN
|155
|XOCHIMILCO
|SAN ANDRES AHUAYUCAN (PBLO)
|6
|QUIOSCO DEL PUEBLO
|CARRETERA A SAN PABLO No. 8 ESQUINA BENITO JUAREZ, SAN ANDRÉS AHUAYUCAN.
|156
|XOCHIMILCO
|SAN MATEO XALPA (PBLO)
|8
|CENTRO DE SALUD TII SAN MATEO XALPA
|CARRETERA XOCHIMILCO TOPILEJO 255 SAN MATEO XALPA
|157
|XOCHIMILCO
|SANTIAGO TULYEHUAL-CO (PBLO)
|8
|QUIOSCO DEL PUEBLO
|PINO SUAREZ ESQUINA IGNACIO ZARAGOZA
Por: Manuel Durán