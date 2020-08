Sin condiciones para reabrir

Mientras la Secretaría de Cultura federal anunció la apertura “escalonada” de los espacios culturales, las 193 zonas arqueológicas abiertas en todo el país y los 162 museos bajo administración del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), seguirán cerrados hasta contar con las condiciones sanitarias mínimas.

“Los museos y otras instalaciones del INAH todavía no están en condiciones de que el personal regrese porque no se han terminado de completar los planes de retorno ni se cuenta con todos los insumos que se requieren para controlar el acceso, garantizar la sanidad de los espacios y los controles de desinfección de personal y visitantes”, afirmó Gustavo Ramírez Castilla, secretario general del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia (SNPICD).

Tres museos del INBAL reabrieron ayer sus puertas y la secretaría que encabeza Alejandra Frausto, aseguró que el plan de reapertura incluye a los museos del INAH, como el Nacional de Antropología (el más visitado del país) o el de Historia “Castillo de Chapultepec”; sin embargo, para los trabajadores, aún no hay condiciones.

Desde que la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, anunció que los museos ya podían reabrir sus puertas a partir del 11 de agosto, afirmó Ramírez, los trabajadores del INAH iniciaron negociaciones con las autoridades para acordar las condiciones de reapertura e iniciaron la evaluación de 440 centros de trabajo.

El acuerdo fue que cada espacio debía cumplir, por lo menos, 15 medidas mínimas de sanidad establecidas por la Secretaría de Salud, para retornar a la actividad: “Alrededor de una cuarta parte, le faltan de una a cuatro o más medidas, y mientras no estén completamente garantizadas, nosotros no podríamos permitir que se reabran los centros de trabajo”, señaló. Te puede interesar Proyecto de Chapultepec destinará 200 millones de pesos a museos ya existentes

Desde el inicio de la pandemia, sostuvo, han contabilizado al menos seis custodios de zonas arqueológicas contagiados, aunque no se conoce con certeza el lugar donde adquirieron el virus. La alerta incluye a los visitantes y no es exclusiva de la ciudad, sino de todo el país, a pesar de que, según les ha informado el director del INAH, Diego Prieto, los gobernadores, sobre todo de la península de Yucatán, le han llamado pidiendo que permita la reapertura de las zonas arqueológicas.

Y si bien el recorte presupuestal al INAH no está ligado a la reapertura sino a la investigación en la institución, Ramírez dice que no existe un presupuesto especial para el abasto de insumos necesarios para regresar a la nueva normalidad: “Eso si es preocupante porque hemos insistido mucho en que no basta que se apliquen las medidas indispensables, sino que se dote de los insumos, si no hay insumos las medidas quedan como una declaración en el papel”. RETORNO. El acuerdo fue cumplir al menos 15

medidas establecidas por la Secretaría de Salud. Foto: Cuartoscuro

¿Qué más?

El 7 de agosto se anunció la reapertura de cines y museos en la CDMX

El 11 de agosto reabrieron los primeros museos al 30 por ciento de su capacidad

Ocho días después reabrieron tres museos administrados por el INBAL

Por: Luis Carlos Sánchez

