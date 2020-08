Las grandes producciones de teatro regresan en octubre

Pese a que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció que los teatros pueden reabrir sus puertas a partir del próximo jueves 27 de agosto, con el 30 por ciento de aforo para los espacios cerrados, los productores Alejandro Gou, Morris Gilbert y Gerardo Quiroz esperarán para presentar sus grandes producciones en octubre.

Tenemos que proceder con cautela, no abriremos el jueves, pero sí pronto, con los protocolos necesarios para proteger al talento, al staff y por supuesto al público. Regresaremos paulatinamente con todas las obras de Mejor Teatro a principios de octubre”, comentó el productor de “Chicago”, Morris Gilbert.

Por ahora, regresaría paulatinamente con “Mentiras”, “Toc toc”, “Defendiendo al cavernícola”, “Perfectos desconocidos” y “Monólogos de la vagina”. Te puede interesar Llega Leona Vicario a Reforma

El anuncio de reapertura se dio, tras varias semanas de negociaciones con las autoridades locales y federales con los productores que conforman TeatroMex, por lo que el productor Gerardo Quiroz agradeció la medida y el apoyo de la Comisión de Cultura.

Por otro lado, Alejandro Gou comentó que la obra “Jesucristo súperestrella” y “Hoy no me puedo levantar” son producciones que no pueden montarse con un aforo del 30 por ciento, por lo que esperará a que el semáforo pase a verde. Pero sí regresa el 2 de octubre con “El Tenorio Cómico”.

Retos

Convencer al público de que los teatros son espacios seguros.

Por ahora los instrumentos de viento no están permitidos.

Te puede interesar Bradbury y el desastre del mundo

Por Patricia Villanueva

avv / eadp