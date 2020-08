La mirada prodigiosa

“Mira Luis, nunca serás un intelectual, sino más bien un culto de la subcultura, pues para ser culto se necesita leer seis libros a la semana y ser deliberadamente pretencioso…” y con estas palabras, mi madre, Rita Macedo, me dejó muy claro su opinión acerca de quienes alguna vez pretenden criticar desde el proscenio y con aires culteranos la obra de los creadores.

Además de esta etiqueta, un cúmulo de claroscuros y un apellido que suma varias generaciones de artistas, Rita me heredó dos obras de Juan Soriano de las cuales quiero platicarles, no desde el balcón jactancioso del crítico de arte, sino escuchando con la mirada, los trazos y pinceladas que tienen que contar al paso del tiempo, no como mudos testigos (término que me parece un cliché), sino tomando una frase de Nietzsche (que también es bastante recurrente) en la que expresa que cuando “miras al abismo, el abismo te mira a ti”, y esto mismo me sucede a mí con ambos cuadros de Soriano que corresponden a su obra realizada en la década de los 50, del siglo pasado.

Por aquellos días, la relación de mi madre y Carlos Fuentes era temprana. Fuentes escribía La región más transparente y Rita alternaba su carrera entre los sets cinematográficos del Nazarín, de Buñuel, y la puesta en escena de Las criadas, de Jean Genet, compartiendo el escenario del Teatro Manolo Fábregas con Meche Pascual y Ofelia Guilmáin, bajo la dirección y traducción de su gran amigo, cómplice y vecino José Luis Ibáñez, y Juan Soriano era el encargado de darle el entorno plástico a esta obra ambientada en la posguerra (y yo quiero imaginar que la suma de intensidades le daba personalidad a la ya, de por sí, controversial obra de Genet).

México se asomaba a la modernidad, el público a un teatro que evolucionaba del simple divertimento hacia lo que se conocería como “Poesía en voz alta”, y muchos de los jóvenes artistas de aquellos días, curiosos por naturaleza y bastante solidarios, ocupaban las butacas, y quizá no las primeras filas, pues aún no eran ni las vacas sagradas, ni las inalcanzables divas y divos que algún día llegarían a ser.

Con el montaje de Las criadas, Rita iniciaría una amistad con José Luis Ibáñez, y por una suerte de ósmosis con el polifacético, multidisciplinario, amiguero, divertido y muy platicador Juan Soriano.

En alguna de aquellas noches de teatro, Rita conoció a su futuro esposo gracias a su amistad con la pintora Maka Strauss, quien para entonces tenía una relación amorosa con Octavio Paz, que a su vez era gran amigo del hasta entonces soltero y prácticamente desconocido Carlos Fuentes, el cual mantenía una relación amistosa con Juan Soriano.

Una cosa llevó a la otra, y Carlos inició una relación sentimental con Rita, y para celebrar el emparejamiento amoroso y la amistad coincidente, decidieron emprender un viaje a la región oaxaqueña, aventura a la que se sumaron Juan Soriano y su pareja de aquel entonces, Diego de Mesa, y así el cuarteto se convirtió en sexteto.

Cuenta la leyenda que el viaje fue de todo, menos de placer, y para reseñarlo de una manera surrealista y cinematográfica: la Subida al cielo resultó ser un Ángel exterminador, pues según me ha platicado mi amigo Kike Strauss, las tres parejas viajaron en un diminuto Peugeot por las intrincadas sierras del “nudo mixteco” y por la angosta carretera que cruza el Istmo de Tehuantepec.

Octavio Paz era un tanto aprensivo y neurótico con la forma de conducir, tanto de Maka como de Diego, quienes se turnaban para manejar un automóvil para cinco pasajeros, ocupado por seis parlanchines y achispados viajeros. Finalmente, la relación de Maka con Octavio “descansó en paz”, tras los episodios de batallas carreteras que ambos protagonizaron durante aquel infame tour de los artistas famosos y sus “parejas disparejas”. No obstante, siguieron siendo grandes amigos todos, y el viaje fue muy comentado por muchos años y se reían de ellos mismos.

Podría asegurarles que durante aquel trayecto, Juan Soriano comenzó a trazar, por lo menos mentalmente, el retrato en papel y carboncillo de Rita Macedo, que junto con la otra obra de Soriano titulada -La serpiente roja –perteneciente a la colección Fuentes-Macedo–, vi por primera vez en la casa de mi madre, creación de Manuel Caco Parra, quien permeó la estética de San Ángel fusionando elementos arquitectónicos tradicionales con estructuras recicladas, sin otra restricción que su propia visión de ese espíritu de modernidad que caracterizó a la Generación de la Ruptura.

Siempre he pensado que los cuadros que habitan una casa son ventanas que reflejan el interior de quienes los cuelgan en la pared de su hogar, como retazos de su propia memoria que se asoman indiscretos, al anecdótico personal. Juan Soriano. Retrato de Rita Macedo, 1959. Carbón sobre papel. Cortesía Colección Rita Macedo y Carlos Fuentes, 2020.

Al ver ambos cuadros juntos, me imagino todo lo que no habrán visto en aquella casa de San Ángel, el frenesí creativo de la irreverente intelectualidad de mediados del siglo XX, en diferentes reuniones y fiestas representadas por Gabriel García Márquez, Alberto y Lucero Isaac, Bertha Maldonado, María Luisa la China Mendoza, Miguel Barbachano, Juan José Gurrola, Fernando Benítez, Carlos Monsiváis o José Luis Cuevas, por mencionar algunos; las intensas escenas de amores y desamores de Rita y Carlos; la filmación con tintes surrealistas de Los Caifanes, y finalmente, veo a mi madre escribir en una catarsis confesional, sus memorias inacabadas.

Y así, imagino el lienzo vacío mientras Soriano dibuja una figura redonda de contrastes ocres que invocan las tierras jaliscienses de su origen, en una dualidad hombre/mujer, donde serpentean aparejadas y concéntricos dos objetos seminales… en este punto, es cuando en el otro cuadro, el retrato de mi madre me interrumpe, diciéndome sin palabras: “Luis, no divagues, ni intentes interpretar lo culto desde el balcón de la subcultura”.

Juan Soriano. Serpiente roja, 1954. Óleo sobre tela. Cortesía Colección Rita Macedo y Carlos Fuentes, 2020.

Observando en el cuadro de Soriano ese par de ojos presagiantes de mi madre, descubro la exactitud con la que el artista plasmó su inequívoca mirada; y esta es precisamente la reflexión final y muy personal que ahora les comparto: lo que hace perenne la obra de un artista como Juan Soriano, está en la posibilidad de verte a ti mismo a través de sus creaciones, entablando ese diálogo cíclico inconcluso que reta al tiempo y al espacio, a través del eterno prodigio de la mirada.

Por: Luis de Llano Macedo

