Los mil años de Juan Soriano

Nada me hizo más libre en esta vida que escuchar a Juan Soriano, porque era el más ocurrente de los pintores, el más aventado, el único que sabía verse de lejos y reírse de sí mismo. Soriano me regaló Guadalajara.

Discutía del bien y del mal y de la liberación de hombres, mujeres, perros, gatos y caballos, y siempre se inclinó por aventarlos al cielo y enseñarles a volar.

Me contaba de los efebos de Grecia y un segundo después de Sócrates, Platón y Aristóteles. Al lado de su gran amor, Diego de Mesa, conoció todo el Siglo de Oro, y al lado de su último amor, el joven bailarín Marek Keller, a toda Polonia.

“Yo nunca me sentía para nada guapo y físicamente estaba muy trastornado. Me mareaba, tenía desmayos, no era bueno para ningún deporte. Yo era raro, muy emotivo y cualquier cosa me hacía sentir mal físicamente. Temblaba y no podía hablar y me daban ataques de timidez tan grandes que, si me decían en la escuela que tenía que pasar al pizarrón, sentía ganas de morirme”.

“Toda la vida fui una persona tan sumamente frágil, que tenía que luchar mucho para estar con la gente, porque me gustaba, sobre todo la gente mayor. Estar con hombres y mujeres más fuertes y más grandes que yo me causaba mucho desagrado y mucha inseguridad, porque inmediatamente notaban que yo era tímido, que no era bueno para pelear ni para los deportes, que no sabía jugar al balón, que no era bueno para nada”.

“Además, no me gustaba el fut, me aburría. Empezaba a jugar y al rato ya estaba fuera. Podía pelear y defenderme porque aprendí a no dejarme pegar en la cantina, pero no me gustaba. Cada vez que lograba golpear a uno, me sentía muy mal, no me gustaba”.

Joven entre personalidades

A lo mejor hoy, Juan Soriano amaneció deprimido porque no lo reconozco por más que observo sus ojos verdes y azules dentro de su cara de caballo. Tiene una bella cabeza equina. Y su voz envuelve a cualquiera.

“En Guadalajara, toda la gente que yo trataba era mayor. La observaba y veía que le decían lo mismo a gente muy bonita y muy fea. Era como una manera de conseguir favores, ¿no? Favores un poco eróticos o sensuales. A todo jovencito le decían que era muy guapo para poderlo toquetear por aquí y por allá, y para usarlo de mil maneras: ‘Hazme esto y hazme lo otro’. Los poderosos me usaban de mandadero, de escolta, de simpatizante y quizás también porque les gustaba yo, porque ya sabes que eso de la belleza física es muy discutible, ¿no?”.

“A veces te gusta muchísimo un tipo de gente que no es bonita, ni guapa, ni fuerte, y otras veces te gusta otra que es vulgar, fuerte, tosca, bárbara en su constitución, y eso también te gusta. Hay una escala infinita de gustos sobre la tierra. Cuando llegué a la Ciudad de México y entré al grupo de Octavio Paz, vi que la gente era muy frívola en cuanto a sus preferencias. Un día, en el café, te decían que una persona era maravillosa y al día siguiente que era un monstruo”.

Soriano vino a la Ciudad de México muy joven y trató a hombres y mujeres que giraban en torno a Octavio Paz y a Elena Garro. A todos los pintó. Uno de sus primeros retratos fue a Isabela Corona; el segundo o tercero a Diego de Mesa, quienes inmediatamente lo adoptaron. Como muchos tapatíos (Lupe Marín de Rivera, Carmen Marín de Barreda), tenía los ojos tan verdiazules que parecían falsos.

Gracioso, atrevido, muy impertinente, Soriano destacó de inmediato. Único hombre entre siete hermanas, además de llamar la atención por su físico dentro del desbarajuste étnico de Guadalajara, Juan lo hacía por su inteligencia.

“En Guadalajara, la gente toda, aunque no tuviera una posición muy desahogada, gastaba mucho en vestirse, todos presumían o querían pretender que eran una mezcla de español e indio. ‘¿Pero qué indio?’, preguntaba yo. Nadie se sabía todas las razas diferentes indias, nadie conocía las tribus de México que son muchísimas. Las amigas de mi mamá compraban revistas francesas para ver cómo vestían duquesas o princesas o grandes de España. Una vez subrayé la foto de una española en un periódico”.

Guadalajara era una mezcla europea de gente que estudiaba francés, leía libros franceses, querían estar a la moda, ser elegantes. Salir de la casa con un chal era un error inmenso, como de ‘clase media’. Había que tener varios pares de guantes y bajar a la calle como en París. Todo resultaba absurdo, porque las pretensiones se mezclaban con la Revolución, la persecución religiosa con los curas vestidos de civil, las monjas escondidas en los sótanos, las misas se decían en el sótano de casas particulares. Todas esas conversaciones, yo las oía porque siempre estaba metido con la gente grande. Me encantaba escuchar lo que decían y buscaba en un diccionario las palabras que no entendía y así leí: ‘Prostituta: mujer fácil’, ‘¿mujer fácil?’, ¿qué será?”

Juan Soriano, gran pintor mexicano y personaje inolvidable, hizo la felicidad de todos sus amigos y está irremediablemente ligado a los grandes momentos de la vida cultural de nuestro país. Aprendió Historia de México con los títeres de Rosete Aranda y odió a Chaplin con toda su alma, porque verlo en una función de cine caerse una y otra vez, hacer todo mal y fracasar, le provocó un ataque de histeria y su nana tuvo que sacarlo de la sala de cine.

“Empecé a dar unos alaridos tremendos y un llanto espantoso y todo se convirtió en un horror tan horrible que me tuvieron que llevar al médico. Fíjate qué raro, ¿no? Nunca me han gustado los chistosos. Mis escándalos que eran muy excesivos me dejaban como muerto, ¿sabes? Pero provocarlos era algo más fuerte que yo”

Amante del teatro

De los pintores mexicanos, ninguno tan adicto al teatro como Juan Soriano, porque montó con Diego de Mesa y Ofelia Guilmáin teatro clásico griego. Ofelia hizo todas las grandes reinas de la tragedia griega de Sófocles, Eurípides, Aristófanes. Medea, Las Troyanas, Lisístrata, Electra, y declaró que el Hipólito, de Eurípides, era su favorito. Sus trajes, sombreros y zapatos eran tan estrambóticos que ella protestó y todos los actores temieron caerse y le suplicaron a Soriano retener sus ímpetus al dibujar su vestuario.

Muy amigo de Andrea Palma, pronto se fanatizó por el teatro clásico. También uno de sus grandes amigos fue Luis Basurto, “muy flaco y altísimo, a quien le hice varios retratos y compró muchos de mis cuadros”; y Xavier Villaurrutia, “quien toda la vida me animó a pintar retratos y naturalezas muertas y a hacer teatro, aunque yo ya estaba animadísimo”.

“Debe haber sido en 1945, 46, algo así, cuando hice mi primera exposición en el centro. La directora era Marilú Alcázar. Cuando llegó el momento de ir a la muestra, se me ocurrió dar un paseo. Lo di tan largo, que cuando llegué ella estaba cerrando la galería. Había ido el rector a inaugurarla y todos estaban enojadísimos conmigo por maleducado y por no estar a tiempo. Me regañaron y nos fuimos a tomar café a los lugares de chinos, que no tenían comida china sino unos cafés gigantescos en vaso, bísquets y comida mexicana. Así fue mi primera exposición, que también tuvo éxito y fue mucha gente. Pasó muchísimo tiempo y no hice otra, porque siempre me daban más ganas de prepararla que de ir a la inauguración”.

En la obra de Juan Soriano destacan sus extraordinarios retratos de Lupe Marín, esposa de Diego Rivera, tapatía como Soriano y amiga de toda la vida de Los Contemporáneos. Extraordinaria costurera, Lupe vistió muy bien a sus dos hijas, Lupe y Ruth, y a varias esposas de universitarios y políticos. Soriano también se preocupó por vestir bien, y recuerdo sus espléndidos suéteres de cashmere. Ella lo examinaba de arriba abajo y le preguntaba implacable:

–¿Y quién te hizo esa porquería? Está horrible ese saco que traes.

–Pero, ¿cómo, Lupe?… si me lo hizo tal sastre.

–Oye, pues si quieres yo voy contigo para decirle que es un cochino, un sinvergüenza, que te robó. ¡Mira nada más cómo están los hombros! ¡Mira la sisa! ¡De aquí te cierra mal! Oye… es una porquería. ¡Ve y tíraselo en la cara, si no voy yo y se lo tiro!

“A mí, los regaños de Lupe Marín me cayeron como un baño de agua fría, pero aprendí a vestirme. Aprendí a distinguir un saco bien hecho, unos pantalones. Ella me enseñó muchísimo de esas cosas. Aprendí a comprar buenas gabardinas, abrigos bien cortados. Me sirvió que me dijera: ‘Nunca vuelvas a mi casa con ese mismo traje porque no te recibo’. Era de tweed.

En otra ocasión iba con mis maletas y mi gabardina al aeropuerto para ir a Italia y me dijo:

–¿Y vas con esas maletas y con esa gabardina? Pues así te van a tratar. Esa gabardina es reversible y es muy corriente, y las maletas… Oye tú, están de vergüenza, te van a dar limosna. ¿Cómo puedes ir así? ¿No te da vergüenza?

– Cuando llegue a Roma me voy a comprar unas maletas mejores.

–¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible que seas tan estúpido de gastar tu dinero en esas porquerías? Más vale que te compres una sola cosa buena.

–Pero Juan, ¿de dónde aprendió Lupe Marín, si Diego Rivera siempre estaba horrible?

–Sí, pero ella no. Ella siempre cuidó todo”.

Además de su relación con Lupe, Juan Soriano se hizo amar por todos. Era tal su autenticidad y tal su valentía que lo admiraron tiros y troyanos. Alegaba que los homosexuales no podían volverse una caricatura de sí mismos, como lo hizo Salvador Novo con sus pelucas y cejas depiladas.

“Tus gustos sexuales no implican que tú quieras ser o tener otro sexo biológico porque no puedes ser mujer si eres hombre o viceversa. Igual que de niño o niña no puedes ser adulto. Puedes enamorarte de amigos y amigas de miles de formas, pero biológicamente naciste hombre o mujer, como un tigre nace tigre y un ratón nace ratón”.

“Un hombre nunca va a tener un hijo en su vientre y una mujer sí, aunque le guste otra mujer. Para que no se acabe la humanidad, para que no se acaben las generaciones, para que se reproduzca la especie, las exigencias son completamente biológicas. La cosa sexual importante es la procreación, pero son legítimos y permitidos toda clase de juegos sentimentales porque el hombre es capaz de crearlos. Puede haber todas las variaciones que quieras: que te gusten jóvenes, viejos, adolescentes, rubios, morenos… todo eso no tiene la menor importancia si son espontáneos, normales. Yo no estoy de acuerdo con los travestis, pero no me importa que ellos sean travestis”.

“¡Que cada quien haga con su culo un papalote! Si quieren venir a mi casa y hasta ser mis amigos, si son agradables, si me caen bien, lo acepto. En la India hay montones, hay pueblos que son de puros travestis. En el mundo se puede dar absolutamente todo, no puede uno perseguir a una gente porque tiene ciertas predilecciones. Muchas mujeres, muchísimas, siempre escogen hombres muy afeminados, aunque no son homosexuales”.

“A mí me gustan todos los niños de todo el mundo y siempre me ha encantado verlos crecer, pero yo no sería capaz de tener uno, ni se me ha ocurrido nunca porque me angustio por saber si está dormido, si está despierto, si está bien, si está mal, si lo traté bien, si lo regañé”.

“Trabajé muchos años con niños en las escuelas y siempre tenía remordimientos: ‘No lo traté bien. Creo que no entendí, creo que no hice bien, lo obligué a que se dibujara y no tenía ganas, u obligué a la niña a que retratara a su compañero’, y siempre me causaban mucha angustia. Imagínate qué horror, siempre pienso en cómo puedes volver enfermizo a un niño si lo estás siempre observando y estás temblando

por él”.

“Tampoco tuve ganas de repetir una casa como la que tuve, con muchas obligaciones, siempre iguales y 13 tías metiches que venían a vernos casi todos los días. Nunca me sentí papá”.

–Tampoco tu papá fue muy responsable…

–“No, pero hasta que murió se aguantó con nosotros, porque en el fondo sí estaba contento de tener a los hijos y a las hijas, y nunca vivió con otra mujer. Tuvo algún lío alguna vez de muy corto tiempo, pero siempre siguió la relación con mi madre, que era una relación muy fea, pero así se entendían. Él era perfecto toda la semana, menos el sábado que se emborrachaba y se volvía el demonio”.

“A mis padres los quise mucho, a ambos, nunca se me ocurría juzgarlos, ni pensar si mi familia era

buena o mala. La verdad era horrenda, pero como conocí otras familias, vi que todas éramos igual de irregulares. Había unas que se acercaban más a un modelo de familia más o menos estable, pero la mayoría de las familias mexicanas que he conocido se parecen a la mía”.

“Mi padre sabía perfectamente cómo era Martha, cómo era yo, cómo éramos todos. Queríamos fingir, pero no podíamos y vivíamos de una manera mal hilvanada. Martha, la hermana a quien más quise, se sintió rechazada. En Guadalajara no había diversión más grande ni más fuerte que la bebida, a no ser que la mariguana, pero en general el vicio era de ir a la cantina y al burdel. No había otras diversiones en provincia, o algunos que eran medios charros e iban a montar, pero eran los menos, porque para tener caballos se necesita tener dinero, que casi nadie tenía por la Revolución“.

“Habían tronado las haciendas. Quedaron casas muy lujosas pero muy abandonadas porque la Revolución mermó mucho el capital de los tapatíos. Mi hermana Martha se bajaba caminando del tren y sacaba la pistola en los clubes, disparaba y hacía otras cosas tremendas porque, cuando bebía, se volvía Pancho Villa. Su pistolita era así de mujer, muy bonita, de concha nácar, pero con balas de verdad. Ella con su sombrero cloche y su gabardina, se bajaba andando el tren y los vecinos la acusaban: ‘Su hija es una marimacha, se baja caminando del tranvía’”.

Además de Juan Soriano, tuve el privilegio de conocer a Martha y disfrutarla porque era ingeniosa, libre, divertida, tequilera. Sacaba la pistola para hacerse valer. Creo que la primera borrachera se la puso a los 15 años y todavía no se la quita.

“Así es la vida en Guadalajara, también mi madre una vez agarró la pistola y puso a mi papá a bailar en el patio, así como a mí me ponía la sopa en la cabeza”.

–Eso Juan, ya me lo contaste.

–“Y también una vez agarró la sopa y se la aventó a la cabeza a mi papá para defenderme. Él se enfermó horrible y antes de morir, yo no sé de dónde, ella sacó un crucifijo y le dijo: ‘¡Arrepiéntete!’ y se lo ponía enfrente. Yo le gritaba: ‘¡Salte, vete!’, porque por otro lado yo le decía a mi papá que no le iba a pasar nada, que se iba a recuperar y ella: ‘¡Arrepiéntete!’. Estaba él ya entrando en la agonía, muriéndose: ‘¡No me quiero morir, no quiero! Llama al médico’, y él ya estaba que ya no podía ni respirar y esta mujer que lo había querido tanto, deseaba que se muriera. Ella lo sobrevivió, ¡uuuuufff! Como 20 años y vivió conmigo”.

Si Juan Soriano tuvo talento para pintar y para vivir también lo tuvo para contar. Nacido en Guadalajara el 18 de agosto de 1920, se hizo querer por todos y es uno de los personajes más entrañables de la cultura mexicana. Desde luego es el más veraz, el de más alas, el de palomas y muertes enjauladas. Se adelantó a su época y abrió la puerta a los pusilánimes y a los tímidos. También se la abrió al muralismo mexicano al condenar los muros de edificios de gobierno. Brindó con muchos litros de tequila y mucha “sangrita”, y ahora brindo yo con él, con limón y sal, en el cuenco de la mano y grito en lo alto que viva la vida que él nos enseñó a vivir y que vivan Apolo y las musas y su fabulosa serie de Lupe Marín.

Por: Elena Poniatowska

elena.poniatowska.amor@gmail.com