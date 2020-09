José Luis Valencia refleja a la sociedad

En su edición XIX, el Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola fue otorgado al escritor José Luis Valencia, por Los tiempos de Dios, una compilación de ocho cuentos que reflejan la violencia en la sociedad.

De acuerdo con Julián Herbert, jurado y galardonado en 2006 en ese mismo certamen, el libro de Valencia “es consistente y aborda el tema de la violencia con recursos narrativos que dan cuenta de una pluma experimentada”.

“Escribí el primer capítulo hace tres años; sin embargo, fue a mediados de 2019, mientras esperaba un vuelo a CDMX, que comencé a bosquejar el esqueleto del resto de los cuentos”, contó.

“El libro retrata desde las discusiones que terminan en tragedias, hasta el narco y el viacrucis de las familias de desaparecidos”, explicó el también autor de Deudas de vida y La poeta gorda.

José Luis Valencia reveló que este premio fue un afortunado accidente, pues envió el manuscrito cinco minutos antes de que cerrara la convocatoria y pocos meses después de haberse convertido en padre: “Cuando lo comencé todavía no esperábamos a Matías; con la noticia me llene de miedos, pensé que esta era la realidad que no quería para mi hijo”.

Actualmente trabaja en la segunda parte de Los tiempos de Dios y en una novela que espera publicar en 2021.

“Me dedico a la publicidad y mi gran amor es la literatura; sin duda, el concurso es un parteaguas en mi vida”, aseguró.

Con el objetivo de homenajear a Juan José Arreola, la Universidad de Guadalajara realiza el Concurso Nacional de Cuento que lleva su nombre, el cual ha sido semillero de plumas como la de Julián Herbert, Andrés Acosta, Ulises Zarazúa y Magali Velasco.

Por Azaneth Cruz

lctl

