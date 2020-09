INAH acompaña reapertura de Templos Históricos con recomendaciones

Con diferentes recomendaciones, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) acompaña la reapertura de inmuebles históricos de uso religioso tras su restauración por los sismos de 2017 y la vuelta a la nueva normalidad, en el contexto de la pandemia de COVID-19.

La Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural (CNCPC) del Instituto, ha emprendido, como parte de su Programa de Atención Integral a Comunidades, una serie de medidas para promover la seguridad tanto de los feligreses como del patrimonio histórico en aquellos recintos religiosos que han reabierto.

La directora de Atención Integral a Comunidades en la CNCPC, Blanca Noval Vilar, informó que el acompañamiento se hace de manera virtual e incluye la difusión de una serie de materiales informativos para guiar a la ciudadanía durante el reingreso a sus templos.

La primera recomendación es seguir, en todo momento, la información emitida por la Secretaría de Salud y las recomendaciones preventivas oficiales en lo tocante al COVID-19: guardar sana distancia, usar cubreboca en espacios cerrados y evitar las grandes concentraciones de personas, entre otras.

En segundo lugar, se exhorta a los feligreses a no sanitizar sus esculturas religiosas —sean estas históricas o contemporáneas— ya que mientras no sean tocadas, no existe probabilidad de que el virus se aloje en ellas.

“La invitación es a ‘poner en cuarentena a las imágenes’, ya que a menudo, con la idea de desinfectarlas, les aplican vapores o soluciones en spray cuya base es el cloro, lo que resulta extremadamente dañino para las esculturas históricas”.

Con el apoyo de antropólogos, etnólogos y otros especialistas, quienes tienen contacto directo con comunidades en las 32 entidades del país, así como la ayuda de la Conferencia del Episcopado Mexicano, se redistribuye la información entre sacerdotes y responsables de los templos.

Poblados como Huaquechula, Puebla; Ixpantepec, Oaxaca; Chiconautla, Estado de México, o Acopilco, en la alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México, se han sumado a la campaña y han tomado los carteles hechos por los expertos de la CNCPC para ampliarlos y colocarlos en los atrios de las iglesias para que puedan ser leídos y conocidos por el mayor número de feligreses.

