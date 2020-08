¿Cómo escribir de sexo sin caer en la pornografía? Pedro Mairal sobre Breves amores eternos

En esta cuarta entrega de El Podcast Literario, donde te damos las mejores recomendaciones de libros, hablamos con Pedro Mairal (Argentina, 1970), quien presenta Breves amores eternos, un libro de relatos que retratan la cotidianidad de las parejas, que deriva en cansancio y aventuras extramaritales, con contenido sexual y erótico.

“Me interesa mostrar la vulnerabilidad humana, no el costado de nuestras grandezas, sino cómo el amor nos pone medio sonsos y susceptibles. Ahí es donde quiero ir con mi literatura”, explica Pedro Mairal sobre su trabajo y quien publica en México este volumen que reúne todos sus cuentos.

“Es un dos en uno: es el nuevo libro Breves amores eternos, con una especie de bonus track: Hoy temprano, que se agotó en 2001. Son todos mis cuentos”, explica el autor del éxito internacional, La Uruguaya, otra de las recomendaciones de libros para leer en esta época.

En la primera parte, que pone el título del libro, Mairal explora el amor desde sus distintos rostros, así como las múltiples formas del deseo y el sexo como una forma de escape a la vida burguesa y diaria.

“Hay dos peligros escribiendo escenas de sexo: ser muy vulgar o quedarte en el buen gusto; que te quede una escena soft porn, medio decorativa, esos pasajes como de telenovela. Eso siempre es un peligro, al igual que lo sexual se vuelva muy porno, que se ponga foco en una cuestión muy genital, que no tenga relevancia narrativa”, dice el autor sobre la línea entre lo erótico y lo vulgar en sus textos.

El autor de Una noche con Sabrina love asegura que él describe “la sexualidad en cuanto a la relevancia que tenga para historia y la psicología del personaje. El contraste entre lo imaginado y el encuentro real siempre funciona en la literatura”.

“Me parece que hay que hablar no tanto del encuentro sexual, sino del desencuentro. Los polvos malos suelen ser buenos para escribir; los polvos buenos son un poco cursis”, agrega Pedro Mairal.

Para el argentino, la clave a la hora de escribir de sexo es ser sincero: con los cuerpos, con la intimidad y con la vergüenza. Por ello, afirma que ha optado por hacer su trabajo como "si estuviera muerto", ya que, si uno se preocupa mucho por las consecuencias sociales, la incorrección política o el espanto de los familiares "no escribes nada, te quedas callado". Asegura que hay que escribir sin medir las consecuencias. "Siempre cuento que, con La Uruguaya, mi suegra leía el libro y decía: 'Éste no es Pedro, éste no es Pedro, éste no es Pedro'."

“Tengo que dejar bien en claro que es ficción y que la ficción es el territorio de la libertad, de la imaginación. Son personajes, no soy yo”, puntualiza el autor que ha sido publicado en más de 10 países.

Ficha técnica de Breves Amores Eternos

Título: Breves Amores Eternos

Autor: Pedro Mairal

Editorial: (Emecé, 2020)

Por: Melissa Moreno